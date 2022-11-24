Перенесите проект в Selectel и получите администрирование сервисов в подарок

В акции могут участвовать компании, которые впервые переносят свои проекты в Selectel и готовы заказать одну из услуг на сумму не менее 50 000 рублей, включая НДС:

выделенные серверы,

облачная платформа Selectel,

публичное облако на базе VMware.

Если у вас возникнут вопросы при расчете стоимости арендуемой инфраструктуры — оставьте заявку, наши менеджеры помогут все просчитать.