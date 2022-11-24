Перенесите проект в Selectel и получите администрирование сервисов в подарок

Как работает акция
Разработаем архитектуру и перенесем проект в Selectel
Вы платите только за перенос вашего проекта в Selectel. Точную сумму затрат рассчитает менеджер после оценки вашего проекта.
В течение 2 месяцев будем поддерживать ваш проект бесплатно
В рамках акции на ваш счет в панели управления будут начислены бонусные рубли, которые и пойдут в зачет администрирования ваших сервисов.
Продолжим сотрудничество после завершения акции
По итогам акции вы сможете продолжить администрирование сервисов в Selectel.
Что входит в услугу администрирования
Поддержка сервисов и мониторинг
Внедрение CI/CD и DevOps-практик
Поддержка баз данных
Запуск и администрирование проектов на базе Kubernetes
Закажите перенос проектов до конца 2022 года и получите администрирование в подарок
Кто может участвовать
В акции могут участвовать компании, которые впервые переносят свои проекты в Selectel и готовы заказать одну из услуг на сумму не менее 50 000 рублей, включая НДС:
- выделенные серверы,
- облачная платформа Selectel,
- публичное облако на базе VMware.
Если у вас возникнут вопросы при расчете стоимости арендуемой инфраструктуры — оставьте заявку, наши менеджеры помогут все просчитать.
С какими проектами мы работаем
У вас должен быть проект для администрирования на базе Linux или других Open-Source-решений.
Сроки проведения
Акция проводится в период с 18 ноября 2022 года по 31 декабря 2022 года включительно. Чтобы стать участником акции достаточно заключить соглашение о миграции до завершения акции. Сам процесс миграции может произойти позже — в 2023 году.
Почему стоит доверить ваш проект Selectel
12 лет помогаем компаниям строить IT-инфраструктуру
Мы помогли 100+ клиентам из разных отраслей. Строим инфраструктуру с опорой на особенности вашего бизнеса.
Развиваем клиентские проекты в 3 странах
У нас есть шесть собственных дата-центров в России: в Санкт-Петербурге, Ленобласти и Москве. Помимо этого мы работаем в партнерских ДЦ в Амстердаме и Узбекистане.
У нас работают профи
Все клиентские проекты мы делаем сами. В нашей команде администрирования 20+ технических специалистов: DevOps-инженеры, архитекторы информационных систем, сисадмины.
Выгоднее штатных специалистов
Вам не придется нанимать и обучать новых специалистов — мы возьмем на себя все задачи по администрированию и обеспечим непрерывный сервис.
Нет ограничений на изменения
Мы становимся полноценной частью команды клиента, поэтому решаем все актуальные задачи без ограничений, как если бы работали в штате постоянно.
Доступны в любое время
Наши администраторы работают 24/7. Время реакции на возникающие инциденты — не более 15 минут, а гарантированная доступность
сервиса — 99,95%.
Оставьте заявку, и мы свяжемся в течение дня
Расскажите нам о своей задаче, мы предложим подходящее решение.
Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram.