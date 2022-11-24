Перенесите проект в Selectel и получите администрирование сервисов в подарок

Заключите договор на перенос проекта в Selectel и получите 2 месяца администрирования ваших сервисов бесплатно.
  • Выгоднее штатных сотрудников
  • Нет ограничений на изменения
  • Связь со специалистами 24/7
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Как работает акция

Разработаем архитектуру и перенесем проект в Selectel

Вы платите только за перенос вашего проекта в Selectel. Точную сумму затрат рассчитает менеджер после оценки вашего проекта.

В течение 2 месяцев будем поддерживать ваш проект бесплатно

В рамках акции на ваш счет в панели управления будут начислены бонусные рубли, которые и пойдут в зачет администрирования ваших сервисов.

Продолжим сотрудничество после завершения акции

По итогам акции вы сможете продолжить администрирование сервисов в Selectel.

Что входит в услугу администрирования

Перечень услуг зависит от задач в рамках вашего проекта. Больше подробностей вы можете получить у менеджера.

Поддержка сервисов и мониторинг

Мы поможем с настройкой конфигураций, сервисов и веб-приложений, подберем оптимальную инфраструктуру, установим ПО и установим круглосуточный мониторинг.

Внедрение CI/CD и DevOps-практик

Ускорим процессы разработки ваших проектов за счет того, что выделим отдельную команду для запуска и сопровождения микросервисной архитектуры, а также настроим непрерывную доставку приложений.

Поддержка баз данных

Выделим администратора баз данных и проанализируем работу БД. После этого предложим план по оптимальному выполнению запросов. Будем управлять базами данных, анализировать и сводить к минимуму сбои в их работе, а также устанавливать обновления для СУБД.

Запуск и администрирование проектов на базе Kubernetes

Проанализируем потребности проекта и предложим лучшее решение. Внедрим Kubernetes в работу ваших сервисов, будем мониторить его работоспособность и обновлять версии.

Закажите перенос проектов до конца 2022 года и получите администрирование в подарок

Мы можем администрировать отдельные сервисы или всю корпоративную инфраструктуру.
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Условия акции

Полная информация об условиях акции.

Кто может участвовать

В акции могут участвовать компании, которые впервые переносят свои проекты в Selectel и готовы заказать одну из услуг на сумму не менее 50 000 рублей, включая НДС:

  • выделенные серверы,
  • облачная платформа Selectel,
  • публичное облако на базе VMware.

Если у вас возникнут вопросы при расчете стоимости арендуемой инфраструктуры — оставьте заявку, наши менеджеры помогут все просчитать.

С какими проектами мы работаем

У вас должен быть проект для администрирования на базе Linux или других Open-Source-решений.

Сроки проведения

Акция проводится в период с 18 ноября 2022 года по 31 декабря 2022 года включительно. Чтобы стать участником акции достаточно заключить соглашение о миграции до завершения акции. Сам процесс миграции может произойти позже — в 2023 году.

Почему стоит доверить ваш проект Selectel

12 лет помогаем компаниям строить IT-инфраструктуру

Мы помогли 100+ клиентам из разных отраслей. Строим инфраструктуру с опорой на особенности вашего бизнеса.

Развиваем клиентские проекты в 3 странах

У нас есть шесть собственных дата-центров в России: в Санкт-Петербурге, Ленобласти и Москве. Помимо этого мы работаем в партнерских ДЦ в Амстердаме и Узбекистане.

У нас работают профи

Все клиентские проекты мы делаем сами. В нашей команде администрирования 20+ технических специалистов: DevOps-инженеры, архитекторы информационных систем, сисадмины.

Выгоднее штатных специалистов

Вам не придется нанимать и обучать новых специалистов — мы возьмем на себя все задачи по администрированию и обеспечим непрерывный сервис.

Нет ограничений на изменения

Мы становимся полноценной частью команды клиента, поэтому решаем все актуальные задачи без ограничений, как если бы работали в штате постоянно.

Доступны в любое время

Наши администраторы работают 24/7. Время реакции на возникающие инциденты — не более 15 минут, а гарантированная доступность
сервиса — 99,95%.

Оставьте заявку, и мы свяжемся в течение дня

Расскажите нам о своей задаче, мы предложим подходящее решение.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.