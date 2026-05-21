Аренда выделенного сервера

Входит в стоимость
- Безлимитный трафик на скорости 1 Гбит/с или 300 ТБ трафика в месяц с возможностью расширения канала
- Приватная сеть — до 25 Гбит/с
- Публичный IPv4-адрес
- KVM-консоль
- Защита от DDoS-атак
- Автоустановка ОС и загрузка своих ISO-образов
- SLA — до 100%
- Техподдержка 24/7
- Сборка сервера
- Замена комплектующих за 3 часа
- IPMI-мониторинг серверов
Конфигурации выделенных серверов
- GPU-карты и аппаратные RAID-контроллеры
- Апгрейд памяти, дисков, сетевых карт и т. д.
- Пропускная способность в интернет — до 400 Гбит/с
- Локальная сеть — до 400 Гбит/с
Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555-06-75 или по почте sales@selectel.ru.
Сеть
1 Гбит/с порт в приватную сеть
1 Гбит/с порт в публичную сеть
Публичные IP-адреса
Дополнительные сетевые карты
Бесплатный базовый файрвол
Аппаратный межсетевой экран
Глобальный роутер
Direct Connect
Хранение
Размещайте большие объемы данных в высокопроизводительной СХД. Арендуйте ее целиком или отдельно один или несколько LUN в зависимости от объема ваших данных и параметров приватности.Узнать подробнее
Арендуйте масштабируемую файловую систему, которую можно подключить к нескольким физическим или облачным серверам и кластеру Kubernetes.Узнать подробнее
Храните данные для работы сервисов и их бэкапы, данные аналитики и датасеты для ML в нашем объектном хранилище . Обеспечим моментальное масштабирование и репликацию.Узнать подробнее
Надежность и безопасность
Вы можете арендовать выделенные серверы в одном из шести собственных дата-центров Selectel или в партнерском ДЦ в Новосибирске. Все они уровня Tier III. Так как дата-центры разнесены по регионам, это позволит вам построить геораспределенную инфраструктуру.
В каждом из наших ДЦ есть две зоны доступности. Это помогает резервировать часть инфраструктуры в разных зонах и не беспокоиться о сбоях.Узнать подробнее
Размещайте чувствительные данные на защищенной инфраструктуре Selectel, чтобы соответствовать российскому законодательству и международным стандартам. А-ЦОД соответствует 17 и 21 приказам ФСТЭК, имеет сертификаты PCI DSS, AICPA SOC 2® и GDPR.Узнать подробнее
Выделенные серверы Selectel соответствуют 152-ФЗ. Это значит, что вы можете хранить и обрабатывать персональные данные до первого уровня защищенности включительно. Мы бесплатно подготовим поручение на обработку персональных данных и отправим вам на подпись удобным способом.
У выделенных серверов также есть сертификат PCI DSS, который гарантирует защиту данных платежных карт и действий при транзакциях. Безопасность на уровне инфраструктуры подтверждают ISO 27001, AICPA SOC 2® и GDPR.Узнать подробнее
Наша система управления разграничивает доступ к ресурсам через ролевую модель (RBAC) и проекты. Например, вы можете открыть доступ к финансовой информации только для бухгалтерии и финансистов, чтобы остальные сотрудники были не в курсе.
Это также помогает соответствовать требованиям информационной безопасности для внутренней или внешней сертификации.Узнать подробнее
Управление
Почему стоит арендовать серверы в Selectel
Единая панель управления
Управляйте всеми ресурсами в одном месте, обращайтесь к документации и пользуйтесь API.
Бесплатный безлимитный интернет 1 Гбит/с
Вы можете расширить полосу до 400 Гбит/с при заказе сервера произвольной конфигурации.
Сервер под любую задачу
У нас есть серверы для хостинга сайтов или приложений, серверы с GPU для задач, связанных с ML и AI, серверы для 1С и т. д. Если вы не найдете подходящей готовой конфигурации, то можно собрать свой сервер в конфигураторе. Также мы можем привезти и собрать сервер под заказ.
Легкое масштабирование
Вы можете быстро арендовать дополнительные серверы при необходимости. У нас в наличии более 100 конфигураций серверов с запуском от двух минут. Произвольные конфигурации собираем до пяти рабочих дней.
Много совместимых продуктов — от облака до ML-платформы
В Selectel 50+ продуктов, большую часть из них можно использовать совместно с выделенными серверами. Это значит, что вам не придется искать другого провайдера для решения специфических задач.
Бесплатная техподдержка 24/7
Средняя скорость ответа наших специалистов — менее 15 минут. 85% тикетов решаем в день обращения.
Компании, которые нам доверяют
Наши клиенты
Истории успеха
Как компания X5 Group перешла на модель «ЦОД как сервис» и сократила расходы
Компания хотела разместить облачную платформу Salt на инфраструктуре провайдера и тем самым снизить затраты на инфраструктуру и электроэнергию.
99,7%
уровень SLA на каналы связи
99,99%
уровень SLA на остальное оборудование
Как мы помогли организовать бесперебойную работу Учи.ру для 11 млн пользователей
Компания хотела обеспечить гибкую IT-инфраструктуру при сезонных скачках трафика с возможностью быстро разворачивать или сокращать мощности.
1 месяц
потребовался для строительства готовой инфраструктуры
152-ФЗ
инфраструктуру соответствует закону о защите ПД
Как мы снизили время обработки запросов в YCLIENTS за счет IT-инфраструктуры
Компания хотела перенести данные от зарубежного провайдера, нарастить вычислительные мощности и создать геораспределенную IT-инфраструктуру, чтобы обеспечить надежную работу сервиса.
За 1 месяц
мигрировали инфраструктуру заказчика
В 10 раз
уменьшили время обработки сложных запросов клиентов YCLIENTS
Про выделенные серверы
Что такое выделенный сервер?
Выделенный сервер (dedicated server) — это физический сервер, который вы арендуете только для себя. Все его ресурсы — процессор, оперативная память, диски — только ваши. Это значит, что никто другой не сможет повлиять на скорость и стабильность работы. Аренда выделенного сервера подходит для тех, кому нужна высокая производительность, надежность и полный контроль над сервером.
Для каких задач нужна аренда выделенного сервера?
Аренда выделенного сервера подходит для проектов с высокими требованиями к производительности. Все ресурсы сервера изолированы и используются только вами — это обеспечивает стабильную работу без влияния со стороны других пользователей.
Такие серверы используются для размещения крупных сайтов, интернет-магазинов, сложных систем или корпоративной инфраструктуры, включая 1С и удаленные рабочие места.
Если требуется обязательная аттестация информационной системы, применение только сертифицированных средств защиты или обработка персональных данных 1 и 2 уровня защищенности — разместите сервер в аттестованном сегменте ЦОД.
Где находится арендованный сервер?
В любом из наших или партнерских дата-центров, в зависимости от того, где вы его арендуете. У нас шесть своих ЦОД — в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Подробнее об инфраструктуре Selectel читайте в документации.
Наши ЦОД уровня Tier III — это значит, что все системы дата-центра резервируются.
Подробнее о том, как устроены наши дата-центры рассказали на странице Дата-центры уровня Tier III.
Можно ли отслеживать действия с выделенными серверами через аудит-логи?
Да, сервис Аудит-логи автоматически фиксирует все ключевые действия с вашими ресурсами выделенных серверов: заказ, изменение конфигурации, управление доступом и другие операции.
Аудит-логи помогают расследовать инциденты безопасности, проходить аудиты и соблюдать требования регуляторов. События хранятся 90 дней, их можно просмотреть в панели управления или выгрузить через API в форматах CSV и JSON.
Подробнее о сервисе читайте на странице.
Про конфигурации и заказ
Чем готовые конфигурации отличаются от произвольных?
Серверы готовой конфигурации уже собраны, протестированы и заранее установлены в стойки. Без установки ОС такой сервер будет работать через 2 минуты после оплаты, с учетом установки — через 7–60 минут.
Сервер произвольной конфигурации собирается под заказ из комплектующих, которые вы самостоятельно подберете в конструкторе. В сервер произвольной конфигурации можно добавить графические процессоры (GPU). Срок подготовки такого сервера — от 1 до 5 дней.
Подробнее про конфигурации выделенных серверов читайте в нашей документации.
Когда я смогу начать пользоваться сервером после оплаты?
Зависит от выбранной конфигурации:
- сервер готовой конфигурации без установки ОС будет работать через 2 минуты после оплаты, с учетом установки ОС — через 7–60 минут;
- сборка и подготовка сервера произвольной конфигурации занимает от 1 до 5 рабочих дней.
Смогу ли я изменить конфигурацию сервера после заказа?
После заказа вы можете изменить комплектующие в сервере произвольной конфигурации.
Апгрейд сервера готовой конфигурации возможен, только если в нем установлен серверный процессор. Такое обновление пока доступно только в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Москве.
Запросить изменение конфигурации выделенного сервера можно в панели управления в карточке сервера.
Про управление и ОС
Как управлять арендованным сервером?
Выделенным сервером можно управлять:
- из панели управления Selectel;
- через удаленное подключение к серверу;
- через API.
Также в панели управления можно запустить KVM-консоль и удаленно управлять питанием сервера. Для серверов Chipcore Line эта опция доступна при заказе дополнительной услуги Подключение IP-KVM на 3 часа.
Что запрещено размещать на серверах?
Подробный список приведен в документе «Правила пользования сервисами и услугами».
Какие операционные системы доступны для серверов в аренду?
Вы можете заказать сервер с актуальными версиями популярных дистрибутивов Linux (Ubuntu, Debian, Rocky, Oracle Linux и AlmaLinux). О доступных для установки ОС вы можете почитать в документации. Если вам не подходят стандартные образы ОС, вы можете установить ОС из вашего образа вручную.
Помимо этого, вы можете установить лицензированное ПО Microsoft, приобретенное у другого провайдера, если это не противоречит условиям соответствующего лицензионного соглашения. Лицензии на ПО, кроме Microsoft, вы можете заказать в панели управления.
Обычно установка ОС занимает от 7 до 60 минут. За прогрессом установки ОС можно следить через KVM-консоль.
Если установка ОС заняла больше времени, перезагрузите сервер или создайте тикет.
Мне не подходит ни одна ОС, могу ли я загрузить свою?
Вы можете установить ОС вручную из своего образа на любой сервер.
Про стоимость и оплату
Что входит в стоимость аренды сервера?
Вы получите публичный IPv4-адрес, техподдержку 24/7, замену комплектующих в течение трех часов, бесплатную защиту от DDoS, соответствие 152-ФЗ. При выборе полосы пропускания 1 Гбит/с вы также получите безлимитный интернет-трафик, подробнее рассказали в статье Модель потребления трафика в нашей документации. Управлять всеми ресурсами сервера можно в панели управления Selectel.
Доступные дополнительные опции зависят от конфигурации выделенного сервера.
Какие дополнительные услуги можно заказать к серверу?
Вы можете приобрести дополнительный блок IPv4- и IPv6-адресов, защиту DDoS Guard или Curator, лицензии на 1C и подключить резервное копирование. Весь список дополнительных услуг и совместимых продуктов мы собрали в документации.
Дополнительные услуги можно заказать только после сдачи выделенного сервера.
Какие есть варианты оплаты и как оплатить?
Мы работаем по предоплате с физическими и с юридическими лицами.
Оплатить аренду выделенного сервера за нужный период вы можете в нашей панели управления. Для этого пополните «Основной баланс», выберите сервер нужной конфигурации и нажмите «Оплатить». Деньги спишут с вашего счета в панели управления. Подробнее о биллинге рассказали в нашей документации в статье Модель оплаты и цены выделенного сервера.
На какой срок я могу арендовать сервер?
Серверы произвольной конфигурации — на 1, 3, 6 или 12 месяцев.
Серверы линейки Chipcore и готовые конфигурации — на 1, 3, 6, 12 месяцев или посуточно.
Оплата производится по предоплате сразу за весь выбранный период. Чем больше срок аренды, тем больше скидка.
Кроме того, в Selectel есть долгосрочный тариф без полной предоплаты — на 12 месяцев с ежемесячными платежами. Для этого тарифного плана заключается дополнительное соглашение на резервирование сервера.
Какие существуют скидки на выделенные серверы?
В Selectel несколько способов получить скидку на выделенные серверы:
- арендуйте сервер на срок от 3 месяцев;
- закажите сервер на аукционе;
- воспользуйтесь спецпредложениями Selectel. Обо всех актуальных акциях можно узнать на странице Специальные предложения.
Все перечисленные скидки не суммируются.
Как получить сервер с GPU за 1 рубль?
Для участия в акции необходимо заказать сервер произвольной конфигурации и выбрать GPU NVIDIA Tesla T4 , A2 или A2000. Подробнее рассказали в правилах акции.
Про резервное копирование
А есть ли бэкапы?
Для выделенных серверов Selectel предусмотрена возможность создания и хранения резервных копий (бэкапов). Услуга резервного копирования позволяет повысить надежность инфраструктуры, защитить себя от безвозвратной потери данных.
Для создания и хранения резервных копий доступны следующие решения:
- Veeam® Agent — данные могут быть выгружены в облачный репозиторий Veeam® Cloud Connect или на отдельный диск сервера;
- автоматический бэкап в S3 — используйте любое ПО с поддержкой FTP, OpenStack Swift или Amazon S3-совместимый API;
- бэкап в файловое хранилище по протоколам NFS или CIFS с трехкратной репликацией томов диска;
- Кибер Бэкап облачный — решение для резервного копирования от компании Киберпротект;
- сетевые диски — данные копируются без прерывания работы сервера и сохраняются на диске, разгружая локальные ресурсы. Хранятся бэкапы удаленно, а сервер подключается к ним напрямую через сеть. Благодаря этому можно минимизировать время восстановления данных из копии.
Про ответственность и документооборот
За что отвечаю я, а за что ответственность несет Selectel?
Selectel отвечает за бесперебойное электропитание оборудования, микроклимат, сервисное обслуживание, подключение к локальной сети и интернету.
Арендуя выделенный сервер, вы самостоятельно отвечаете за его эксплуатацию, администрирование и установку необходимого ПО.
Разделение ответственности и уровень оказания услуги (SLA) более подробно описаны в документе «Условия использования отдельных сервисов».
Могу ли я подписать документы через систему электронного документооборота (ЭДО)?
Да, мы пользуемся ЭДО «Диадок». Если вы еще не подключены к электронному документообороту, поможем вам это сделать. Через него вы будете раз в месяц получать УПД (универсальный передаточный документ) и авансовые УПД, а раз в квартал ― акт сверки.
Документы будут доставлены вам через несколько минут после формирования. Электронные копии станут всегда доступны. Вы можете не переживать, что какой-то файл потеряется.
Если вы никогда не работали с ЭДО, но хотите упростить процесс передачи документов, или если вы уже работаете с другим оператором ЭДО и вам нужно настроить роуминг с «Диадок» — обратитесь к нам через тикет-систему в панели управления.
Рассказали о документах для выделенного сервера в нашей документации.
Объединяйте выделенные серверы и другие продукты Selectel для решения разных задач
Организовать сеть
Отказоустойчивый балансировщик нагрузки
- Распределяет пользовательские запросы между локациями в разных городах.
- Развернут на физических серверах, чтобы обеспечить максимальную производительность.
CDN
- Ускоряет загрузку статического контента со стороны пользователей.
- Помогает снизить нагрузку на собственные серверы.
Защита от DDoS-атак
- Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети.
- Фильтрует атаки на уровне приложений L7, а также ускоряет загрузку сайта для пользователей.
Защита приложения (WAF)
- Анализирует трафик и фильтрует подозрительный.
- Предотвращает целевые атаки.
DNS
- Система, которая хранит все домены и информацию о них.
- Преобразует запросы сайтов в IP-адреса, понятные для серверов.
Организовать связность
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Direct Connect
- Связывает ваши сервисы с инфраструктурой Selectel или зарубежными гипероблаками.
ВОЛС
- Позволяют объединить серверы или облака на разных площадках без затрат на строительство и содержание сети.
Зарезервировать и сохранить данные
Файловое хранилище
- Можно подключить к выделенным и облачным серверам, а также к кластеру Kubernetes.
- Подойдет в качестве хранилища для сложной инфраструктуры.
S3
- Подходит для хранения данных и бэкапов сервисов, данных аналитики и датасетов для ML.
- Моментально масштабируется, данные хранятся в трех копиях.
Резервное копирование агентами
- Бэкапы создаются при помощи Veeam-агента.
- Данные хранятся в трех копиях на 3 разных дисках.
Облачные базы данных
- Поддерживают создание кластеров PostgreSQL, MySQL, Redis, TimescaleDB, Managed Kafka.
- Автоматически делают резервные копии.
- Разворачиваются и администрируются Selectel.
Система хранения данных
- Позволяет размещать большие объемы данных в высокопроизводительной системе хранения.
- Идеально подойдет для работы с базами данных, виртуализацией или медиафайлами.
Соответствовать требованиям 152-ФЗ
Быстро масштабировать инфраструктуру
Заказать серверы под проект
Автоматизировать работу с сервисами
Managed Kubernetes
- Упрощает процесс развертывания, масштабирования и обслуживания контейнерной инфраструктуры.
- Помогает построить микросервисную архитектуру и процесс CI/CD, ускорить релизы.
Облачные базы данных
- Поддерживают создание кластеров PostgreSQL, MySQL, Redis, TimescaleDB, Managed Kafka.
- Автоматически делают резервные копии.
- Разворачиваются и администрируются Selectel.
Container Registry
- Готовый к работе реестр для хранения образов контейнеров.
- Образы хранятся в отказоустойчивом изолированном облачном хранилище Selectel.
Администрирование сервисов
- Помогает администрировать сервисы, если у вас нет системных администраторов. А также снизить нагрузку на сисадминов, которые отвечают за серверную часть и окружение.
Защитить данные от сетевых атак
Защита от DDoS-атак
- Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети.
- Фильтрует атаки на уровне приложений L7, а также ускоряет загрузку сайта для пользователей.
Защита приложения (WAF)
- Анализирует трафик и фильтрует подозрительный.
- Предотвращает целевые атаки.
Межсетевой экран
- Обеспечивает сохранность данных и удаленный доступ к ним.
- Защищает от кибератак и утечек информации.
Организовать машинное обучение и обработку данных
Арендовать лицензии на ПО
Зарегистрировать домен
Домены
- Регистрация, продление и перенос доменов .RU/.РФ прямо в панели управления Selectel.
DNS
- Система, которая хранит все домены и информацию о них.
- Преобразует запросы сайтов в IP-адреса, понятные для серверов.
SSL-сертификаты
- Выпуск сертификатов для безопасной передачи данных между пользователями и сайтом.
