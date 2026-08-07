Подбор инфраструктуры для AI- и ML-задач

Зачем заказывать подбор инфраструктуры
Сократить сроки запуска проекта
Не тратьте время и ресурсы на самостоятельный подбор конфигураций — мы поможем быстрее начать работу над ML-проектом.
Обеспечить стабильную работу ML-сервисов
Поможем выбрать оборудование с учетом специфики ML-задач — размера моделей, batch size, требований к latency и пропускной способности. Это обеспечит предсказуемую производительность моделей в production.
Снизить расходы
Порекомендуем подходящее вам по соотношению цена/производительность оборудование и подскажем более доступные альтернативы дорогим GPU без потери в мощности.
Почему стоит доверить подбор инфраструктуры Selectel
Проводим тесты на реальных задачах
Наши специалисты протестируют вашу модель на различных конфигурациях GPU и серверов. Это помогает точнее оценить производительность и подобрать оптимальное решение.
Большой выбор видеокарт
У нас в наличии широкий спектр GPU от NVIDIA — от экономичных RTX™ A2000 и GeForce® RTX™ 2080 Ti до высокопроизводительных H100 с 80 ГБ видеопамяти.
Собственная ML-платформа
Мы разрабатываем инструменты для ML-инженеров, поэтому знаем, какая инфраструктура нужна для разных этапов ML-проекта — от экспериментов до production — и как эффективно настроить ее под ваши задачи.
Круглосуточная поддержка
Обращайтесь к нашим техническим специалистам 24/7, в выходные и праздники. Они ответят на вопросы, связанные с работой инфраструктуры. Подробнее — на странице о службе поддержки.
6 дата-центров в России
У нас шесть дата-центров: в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Москве. Также наши серверы располагаются в партнерском дата-центре в Новосибирске.
Получите рекомендации по подбору оборудования бесплатно
Зарегистрируйтесь в панели управления и оставьте тикет. Мы свяжемся с вами в течение рабочего дня, а затем бесплатно подберем для вас оптимальное инфраструктурное решение на базе продуктов Selectel.
Как происходит подбор инфраструктуры для AI и ML
Оставьте заявку
Зарегистрируйтесь в панели управления и отправьте тикет. Мы свяжемся с вами в течение рабочего дня и обсудим проект.
Передайте нам ML-модель или код
Мы протестируем их и подберем оборудование, которое подойдет для решения ваших задач.
Соберите ML-инфраструктуру
Мы поделимся результатами тестов, поможем вам выбрать ML-продукты Selectel и начать их использовать.
Истории успеха
Все инструменты для ML у одного провайдера
Управляйте ML-инфраструктурой в удобной панели управления Selectel: разворачивайте модели на серверах с GPU, храните данные в отказоустойчивых хранилищах, используйте готовые ML- и inference-платформы. Наши эксперты помогут подобрать и настроить решение под ваши задачи.
Доверьте подбор инфраструктуры экспертам в ML и AI
Пишем статьи на Хабр
Регулярно делимся опытом работы с ML-инфраструктурой: от настройки GPU до оптимизации моделей.
Развиваем ML-сообщество в Telegram
Обсуждаем production ML, статьи, инструменты и технологии, а также опыт участников и лучшие практики. Каждую неделю публикуем дайджесты про MLOps.
Выступаем на профильных мероприятиях
Ежегодно проводим собственный митап MLOps и ML-инженеров, а также делимся опытом на конференциях партнеров.