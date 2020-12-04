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Рекордная производительность Mac mini® — в вашем распоряжении

Работайте с приложениями для macOS® и iOS на новых скоростях — оцените возможности нового Mac mini® c чипом M1 от Apple®.
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M1 — во всем особенный

 

Чип M1 больше, чем просто процессор. Это целая система из разных компонентов, необходимых для работы, — центрального и графического процессоров, памяти, контроллеров, блока безопасности и не только.

Память внутри чипа — с объединенной архитектурой. Это значит, что для CPU и GPU она доступна одинаково, — процессоры работают с одними и теми же данными без ограничений. Объединенная архитектура памяти отражается на работе с видео и графикой — скорость их обработки увеличивается в разы.

16‑ядерная система Neural Engine, способна справиться даже с самыми сложными задачами машинного обучения.

Меньше слов, больше дела

Заполните заявку на бесплатное тестирование, мы свяжемся с вами в течение рабочего дня.
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Кому Mac mini® c M1 точно пригодится

DevOps-инженерам — улучшить CI/CD-процессы

Быстро компилировать написанный код в среде Xcode® и оценивать, как будет вести себя разработанная часть приложения на устройствах Apple®.

Тестировщикам — увидеть все баги

Протестировать приложение, проверить его на совместимость с Apple Silicon и на работу с разными версиями операционных систем, в том числе на новых процессорах M1. Оценить скорость запуска и отзывчивость софта, воспользоваться симуляторами, запустить программу в Debug-режиме или снять крэш-логи.

Дата-сайентистам — ускориться в работе с данными

Работать с задачами машинного обучения в 15 раз быстрее в сравнении с Mac mini® с 4-ядерным процессором Intel® Core® i3 3.6ГГц благодаря 16‑ядерной системе Neural Engine, обрабатывать 11 триллионов операций в секунду и пользоваться библиотекой TensorFlow macOS, адаптированной разработчиками Apple для создания и обучения нейросетей на чипе M1.

Любителям софта Apple®

Пользоваться программами для творчества, которые доступны только на macOS®: Logic Pro, Final Cut Pro и другими.

M1 в деле

Вы можете протестировать это решение бесплатно в Selectel. Мы предоставим Mac mini® в аренду, чтобы вы смогли оценить скорость его работы и способность решать разные задачи.

Графический ускоритель
Осталось 13 шт.
8‑ядерный процессор
16‑ядерная система Neural Engine
16 ГБ объединенной памяти 8‑ядерный графический процессор
SSD‑накопитель емкостью 256 ГБ
RUB 0.00/мес.
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Это бесплатно — на период тестирования

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Оставьте заявку, мы свяжемся в течение рабочего дня. Расспросим о задачах и проектах, уточним проблемы, расскажем об условиях тестирования.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.

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