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Новый уровень мощности с ARM‑серверами от Huawei

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Оборудование для сложных вычислений и Big Data

Первыми оцените возможности технологической новинки российского рынка ㅡ ARM-сервера на базе процессоров Huawei Kunpeng 920. Он идеально подойдет для анализа больших данных, распределенного хранения, облачных вычислений и работы со сложными ERP-системами.

Преимущества ARM-сервера

Больше ядер

Выше частота и производительность

Больше пропускная способность памяти

Находка для российского рынка

В январе 2019 года Huawei анонсировала запуск линейки высокопроизводительных серверов на базе процессоров Kunpeng 920. На российский рынок эти серверы только начали выходить. Мы первые, у кого их можно бесплатно протестировать.

Ускоряйте работу своих сервисов

На базе процессоров Kunpeng 920

Многоядерная архитектура новых процессоров в ARM-серверах позволит справиться с самыми сложными вычислениями. Их производительность подтверждена прохождением теста SPECint на 930 баллов. Это на 25% выше принятого стандарта в отрасли.

Любые ресурсоемкие сценарии

Серверы ориентированы на анализ и хранение данных, работу со сложными вычислениями и ускорение работы приложений.

Проверьте сервер в решении своей задачи

Huawei TaiShan 200 2280
Максимальное количество процессоров в сервере2
Количество ядер64
Максимальная частота2,6 Ггц
Максимальный объем оперативной памяти, поддерживаемой процессором2048 ГБ
Каналы памяти8

Протестировать бесплатно

Протестировать возможности ARM-сервера

Оставьте заявку на бесплатное тестирование. Мы свяжемся, чтобы рассказать об условиях пробного периода.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.