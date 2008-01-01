Новый уровень мощности с ARM‑серверами от Huawei

Преимущества ARM-сервера
Больше ядер
Выше частота и производительность
Больше пропускная способность памяти
Находка для российского рынка
В январе 2019 года Huawei анонсировала запуск линейки высокопроизводительных серверов на базе процессоров Kunpeng 920. На российский рынок эти серверы только начали выходить. Мы первые, у кого их можно бесплатно протестировать.
Ускоряйте работу своих сервисов
На базе процессоров Kunpeng 920
Многоядерная архитектура новых процессоров в ARM-серверах позволит справиться с самыми сложными вычислениями. Их производительность подтверждена прохождением теста SPECint на 930 баллов. Это на 25% выше принятого стандарта в отрасли.
Любые ресурсоемкие сценарии
Серверы ориентированы на анализ и хранение данных, работу со сложными вычислениями и ускорение работы приложений.
Проверьте сервер в решении своей задачи
Huawei TaiShan 200 2280
|Максимальное количество процессоров в сервере
|2
|Количество ядер
|64
|Максимальная частота
|2,6 Ггц
|Максимальный объем оперативной памяти, поддерживаемой процессором
|2048 ГБ
|Каналы памяти
|8
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Протестировать возможности ARM-сервера
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