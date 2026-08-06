Аренда сервера, аттестованного по требованиям ФСТЭК

Защищенная инфраструктура от 50 000 ₽/мес.
Арендуйте выделенный сервер, аттестованный ФСТЭК. Мы разместим его в специальном аттестованном сегменте нашего дата-центра и поможем вам соответствовать требованиям российского и международного законодательства, а также обеспечим изолированность и безопасность систем.
Такая инфраструктура подойдет, когда нужно обеспечить максимальную безопасность данных, провести аттестацию информационной системы или подключиться к государственной (ЕГИСЗ, ГИС «Электронная путевка» и другим ГИС). А также соблюдать корпоративные требования к безопасности и изоляции IT-инфраструктуры.
Преимущества аттестованного сегмента ЦОД в Selectel
Аттестованная инфраструктура серверов, межсетевых экранов, специального ПО и СЗИ
Арендуйте серверы произвольной конфигурации и межсетевые экраны для повышенных требований безопасности, а также дополнительные сертифицированные средства защиты, если нужна аттестация системы. Все дополнительные средства защиты сертифицированы ФСТЭК.
Из чего состоит решение
Как формируется стоимость
Когда смогут передать
Сколько стоит
Выделенные серверы произвольной конфигурации
От 1 до 5 рабочих дней
От 4 848 ₽/мес.
Аппаратный межсетевой экран
От 1 до 5 рабочих дней или под заказ до 20 рабочих дней
От 12 800 ₽/мес.
Размещение оборудования
Оплачивается количество юнитов (U), занимаемых сервером и межсетевым экраном в стойках аттестованного ЦОД
В течение 2 дней
11 000 ₽/мес. за 1U
Любое ПО и свои программные средства безопасности
Бесплатно
От 1 до 5 рабочих дней
Бесплатно
Оплачивается ежемесячно с основной услугой
В течение 10 рабочих дней
1 100 ₽/мес.
Оплачивается ежемесячно с основной услугой
В течение 10 рабочих дней
1 100 ₽/мес.
Оплачивается ежемесячно с основной услугой; минимальный заказ — 10 штук
В течение 10 рабочих дней
310 ₽/мес.
Оплачивается ежемесячно с основной услугой; перед заказом необходимо уточнить совместимость с выбранной материнской платой сервера
В течение 10 рабочих дней
3 850 ₽/мес.
Цена всех услуг указана с учетом НДС 22%
Бесплатно перенесем вашу защищенную систему
Настройка сертифицированных средств защиты из списка предоставляемых Selectel межсетевых экранов и ПО — тоже бесплатно. Акция действует для клиентов с платежом от 250 000 ₽/мес. Подробнее о миграции.
Все для аттестации уже готово
- Скачайте документы для аттестации
- выписку из модели угроз (шаблон, PDF, 147 КБ);
- акт установки средств защиты информации (шаблон, PDF, 64 КБ);
- схему размещения оборудования в стойке (шаблон, PDF, 225 КБ).
- Поможем спроектировать и аттестовать
- рекомендации по проектированию системы защиты и проведению аттестационных испытаний;
- возможность присутствия лицензиата ФСТЭК в дата-центре в рамках проведения аттестационных испытаний.
Соответствие требованиям и стандартам
152-ФЗ
Аттестованный сервер подходит для размещения информационных систем персональных данных до 1 уровня защищенности (УЗ1) включительно в соответствии с Постановлением Правительства № 1119 и приказом ФСТЭК России № 21.
117 Приказ ФСТЭК
Аттестованный сервер подходит для размещения государственных информационных систем до первого класса (К1) защищенности включительно в соответствии с приказом ФСТЭК России № 117.
PCI DSS
Аттестованный сервер подходит для размещения и создания собственных сред для данных платежных карт, в которых будут происходить процессы хранения, передачи или обработки данных владельцев платежных карт.
AICPA SOC 2®
Дает независимую оценку контрольных процедур, внедренных у поставщика услуг, по обеспечению безопасности, доступности, целостности, конфиденциальности и приватности систем и обрабатываемых данных. Использование отчета AICPA SOC 2® позволяет клиентам упростить и ускорить процесс оценки поставщика IT-инфраструктуры.
GDPR
Аттестованный сегмент ЦОД подходит для размещения систем с персональными данными граждан ЕС и лиц, находящихся в ЕС.
Задачи, с которыми поможет справиться инфраструктура с лицензией ФСТЭК
- Сохранить полный контроль над безопасностью
Мы изолируем вашу инфраструктуру от других клиентов и сетей Selectel аппаратным межсетевым экраном. Доступ к экрану будет только у вас. Такой подход позволит специалистам по безопасности в вашей компании самим контролировать политики безопасности и управлять ими.
- Быстро запустить инфраструктуру
На наших складах в наличии более 5 000 комплектующих для серверов и аппаратные межсетевые экраны, из которых мы можем быстро собрать инфраструктуру под ваши требования разместить в А-ЦОД в Москве и Санкт-Петербурге.
- Обрабатывать персональные данные до 1 (максимального) уровня защищенности
Размещая свои сервисы в аттестованной инфраструктуре, вы можете выполнять требования многих международных стандартов, российского законодательства о персональных данных до 1 УЗ (152-ФЗ, 21 приказ ФСТЭК).
- Создать ГИС в ЦОДе до К1
Если у вас государственная информационная система, вы сможете проводить аттестационные мероприятия по 17 приказу ФСТЭК.
- Аттестовать свою систему
Размещая свою систему в аттестованном сегменте ЦОД, мы помогаем с проведением аттестационных испытаний, передаем необходимую для аттестации вашей системы информацию:
- схему размещения серверов в аттестованном ЦОДе;
- выписку из модели угроз А-ЦОД;
- акты установки сертифицированных средств защиты, если вы арендуете их у нас.
Это позволяет значительно ускорить получение аттестата на ваш сервис.
- Обрабатывать данные граждан ЕС и тех, кто находится на территории ЕС
У нас вы можете размещать данные иностранных граждан и обрабатывать их в соответствии с законодательством.
- Обрабатывать данные платежных карт и другую ценную информацию
В аттестованном сегменте ЦОД вы можете хранить и обрабатывать данные платежных карт ваших пользователей.
- Повысить уровень безопасности
У нас вы можете арендовать дополнительные средства защиты информации. Мы оформим необходимые для установки документы, а когда срок лицензий подойдет к концу, сами их продлим. Все средства защиты информации совместимы с серверами, на которые они устанавливаются.
С Selectel — удобно и безопасно
Инфраструктура в 2 регионах
Вы можете выбрать, где арендовать защищенный сервер: в Москве или Санкт-Петербурге. В дата-центрах в этих городах есть аттестованная зона для размещения ваших требовательных к безопасности проектов.
От 10 дней на проект
Даже сложный проект запустим в течение трех недель. Это возможно благодаря тому, что у нас большие запасы комплектующих и слаженная команда информационной безопасности.
У нас 50+ сервисов
Вы сможете создать инфраструктуру, где сервер базы данных с конфиденциальной информацией будет размещен в А-ЦОДе, а серверы приложений — в облаке с возможностью объединения по локальной сети.
Выгодно даже для краткосрочных проектов
Благодаря гибкости инфраструктуры и ее быстрому масштабированию аренда более выгодна по сравнению с закупкой даже для проектов от полугода.
Нет соседей «на железе»
Вам не нужно делить оборудование с кем-то еще. Все ресурсы сервера и аппаратного межсетевого экрана — только ваши. Это дает полный контроль над безопасностью систем, высокую производительность и возможность установить свои СКЗИ.
Изоляция на уровне сетей
Помогаем создать инфраструктуру, которая полностью изолирована от сетей Selectel и других клиентов с помощью межсетевого экрана.
Техническая поддержка всегда поможет
Сетевые инженеры Selectel и специалисты техподдержки круглосуточно на связи. Они проконсультируют по всем вопросам: от соответствия 152-ФЗ и подбора оборудования до помощи с настройками и решения проблем.
Прозрачное разграничение ответственности
Selectel отвечает за безопасность, связанную с физическим доступом. Клиент — за безопасность, связанную с логическим доступом к своим системам.
Компании, которые нам доверяют
Более 44 000 клиентов по всему миру построили свою инфраструктуру с продуктами Selectel, и у каждого своя история.
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Как крупная онлайн-площадка организовала резервную инфраструктуру и хранение данных по 152-ФЗ
Для передачи и обработки больших данных нужны надежные серверы и каналы связи. Поэтому компания мигрировала на мощности Selectel, сохранив работоспособность своих сервисов для трех миллионов пользователей в сутки.
Результаты
3+ млнпользователей ежедневно посещают Пикабу
100%закрыта потребность Пикабу в серверах для статических файлов и бэкапов
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Как интегратор ИНКОМА, работающий с Центробанком РФ и Росатомом, выбирал аттестованную инфраструктуру для клиента
Рассказываем, как мы за месяц развернули IT-инфраструктуру из 7 серверов произвольной конфигурации, независимое ядро сети, а также ряд подсистем защиты информации в выделенной стойке в аттестованном сегменте.
Решение
Результаты
K2класс защищенности информационной системы
10 выделенных серверовв аттестованной инфраструктуре
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Как Юздеск обеспечивает клиентам высокую защищенность персональных данных
Рассказываем, как Юздеск удалось развернуть сервис на отказоустойчивой и производительной инфраструктуре Selectel. И добиться сокращения времени загрузки страниц со стороны клиентов до одной секунды.
Решение
Результаты
1 секундамаксимальное время загрузки страниц со стороны конечного пользователя
1 500 запросовв секунду — средняя нагрузка на сервис
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Как ABIE SYSTEM обеспечивает высокий уровень охраны труда и промышленной безопасности на производствах
Рассказываем, как компании удалось развернуть сервисы на производительной и гибкой инфраструктуре, аттестовать сервисы в соответствии с требованиями ФСТЭК и обеспечить клиентам быстрый и удобный доступ к хранящимся данным.
Результаты
47 сервисовв семи основных приложениях развернуты на инфраструктуре Selectel
270 000+пользовательских запросов ежедневно обрабатывает сервис контроля выдачи спецодежды на инфраструктуре Selectel
Поможем с администрированием вашей аттестованной инфраструктуры от 50 000 ₽/мес.
Поможем с настройкой и сопровождением инфраструктуры, проведем мониторинг и будем следить, чтобы все работало исправно. Наши администраторы улучшат уровень безопасности ваших информационных систем без найма экспертов в вашу команду.
Какие задачи можем взять на себя
Мониторинг 24/7
Проследим, чтобы все сервисы защиты информации были всегда доступны.
Резервное копирование
Настроим создание бэкапов конфигураций и произведем аварийное восстановление в случае ЧП.
Настройка политик МЭ
Поможем с правилами доступа. Они определяют, кто и как получают доступ к ресурсам сети.
Конфигурация VPN-соединений
Настроим разные виды соединений внутри сети: PPTP/SSTP, OpenVPN, IPSec и не только.
Настройка vLAN
Создадим несколько виртуальных локальных сетей на одном сетевом интерфейсе.
Анализ логов
Проанализируем логи и устраним потенциальные угрозы.
Обновление ПО
Будем следить за актуальными версиями ПО и обновлять, когда потребуется.
Настройка правил трансляции адресов
Обеспечим выход в интернет, а также внешний доступ к сетевым сервисам.
Настройка маршрутизации
Обеспечим надежную работу сети без зависаний.
Настройка отказоустойчивости
Используя технологию VRRP, сделаем так, что отказ части инфраструктуры не скажется на ее работе.
От 15 000 ₽/мес. за администрирование СЗИ и от 50 000 ₽/мес. — за межсетевые экраны.
При заказе услуг администрирования первичную настройку сделаем бесплатно.
Доверять Selectel вопросы информационной безопасности — надежно
Делаем все по закону
У нас есть аттестат по требованиям безопасности информации, который позволяет законно передавать на администрирование аттестованные системы провайдеру.
Есть лицензии ФСТЭК и ФСБ
Это значит, что мы можем официально и безопасно оказывать услуги по администрированию средств защиты информации.
В команде работают профи
Все они готовы сделать ваши системы безопаснее. У каждого за спиной большой опыт поддержки клиентских проектов.
Мы собрали все важные документы, инструкции и статьи в одном месте, чтобы вам было удобно начать работу с А-ЦОД.
Узнайте больше об аттестованном сегменте ЦОД в Академии Selectel
Приказы ФСТЭК 17 и 117 — аттестация и практика работы с новыми требованиями
Selectel первым публично заявил о соответствии новым стандартам ФСТЭК №117
С чего начинается сайт? От выбора хостинга до регистрации домена
RBAC: управление доступом на основе ролей
Требования к управлению событиями безопасности
Чем отличается резервное копирование от архивирования
Контроль действий без паранойи: как использовать аудит-логи в Selectel
Безопасность данных в облаке
FAQ
Про основы сервиса и архитектуру
- Что входит в услугу Аттестованный сегмент ЦОД?
Аттестованный сегмент ЦОД состоит из:
- инженерной инфраструктуры ЦОД;
- информационной системы «Управляемые сервисы безопасности»;
- информационной системы «Администрирование»;
- информационной системы «Мониторинг».
Серверы, размещаемые в Аттестованном сегменте ЦОД, физически изолированы от сетей Selectel и других клиентов. На границе сети каждого клиента устанавливается выделенный межсетевой экран, к которому подключаются серверы и сетевое оборудование.
Аттестованный сегмент ЦОД предназначен для размещения коммерческих и государственных информационных систем с высокими требованиями к обеспечению безопасности информации. В том числе для повышения контроля за безопасностью, выполнения требований международных стандартов, российского законодательства и проведения аттестационных испытаний.
Про показатели и ограничения
- Какие серверы можно разместить в Аттестованном сегменте ЦОД?
В Аттестованном сегменте ЦОД можно разместить только серверы произвольной конфигурации. Подобрать сервер и узнать его стоимость можно в конфигураторе. Собственные серверы клиента не размещаются.
- Нужно ли обязательно аттестовывать свою систему, размещенную в Аттестованном ЦОДе? Какие ограничения накладывает аттестация?
Размещение в Аттестованном сегменте ЦОД не обязывает проводить аттестацию ваших систем.
Аттестация накладывает следующие ограничения: нужно использовать сертифицированные средства защиты, согласовывать значимые изменения в системе с лицензиатом ФСТЭК, который проводил испытания. Если для ваших систем не нужна обязательная аттестация, согласно информационному сообщению ФСТЭК России от 15 июля 2013 г. № 240/22/2637 можно оформлять оценку эффективности принимаемых мер в виде акта (подробнее — на странице по соответствию 152-ФЗ).
Если вы проводите аттестацию своих систем, по запросу мы предоставим информацию, необходимую для заполнения технического паспорта. Например, состав и серийные номера оборудования, а также схемы расположения оборудования в стойке. Эта информация нужна, чтобы привлекаемый вами лицензиат ФСТЭК имел возможность использовать готовые документы для подготовки к аттестации вашей системы.
- В чем преимущество размещения своих систем в Аттестованном сегменте ЦОД при разработке модели угроз по новой методике ФСТЭК России?
При размещении своих систем в облачной инфраструктуре для выполнений требований законодательства сложно точно и однозначно разграничить зоны ответственности.
При использовании выделенных серверов в Аттестованном сегменте ЦОД такое разграничение происходит очень просто: Selectel отвечает за меры безопасности, связанные с физическим доступом, включая контроль доступа, учет носителей информации, уничтожение носителей информации и другие.
Вы отвечаете за логическую безопасность инфраструктуры, приложений и размещаемых данных, а также за управление доступом.
Про безопасность и средства защиты
- Можно ли использовать собственные средства защиты информации в Аттестованном сегменте ЦОД?
В Аттестованном сегменте ЦОД вы можете использовать собственные программные средства защиты информации и, по согласованию, свое сетевое оборудование и аппаратные средства криптографической защиты информации. Все оборудование будет установлено за межсетевым экраном.
- Что нужно иметь в виду при использовании собственных программных средств защиты информации?
При использовании собственных программных средств защиты нужно учитывать совместимость таких средств с материнской платой выбранного сервера или RAID. Мы рекомендуем определиться с дополнительными средствами защиты до приобретения сервера, либо воспользоваться нашими сервисами безопасности.
- Какие дополнительные сервисы защиты есть в Аттестованном сегменте ЦОД?
В Аттестованном сегменте ЦОД есть возможность заказать дополнительные сервисы безопасности для выполнения требований законодательства:
- средство защиты от несанкционированного доступа Secret Net LSP или Secret Net Studio;
- средство доверенной загрузки ViPNet SafeBoot;
- антивирус Kaspersky;
- сертифицированный межсетевой экран;
- регулярный анализ уязвимостей вашей IT-инфраструктуры.
Подробнее — в условиях использования отдельных сервисов.
- Можно ли использовать аппаратные средства криптографической защиты информации в Аттестованном сегменте ЦОД?
При размещении своих систем в Аттестованном сегменте ЦОД есть возможность использовать собственные аппаратные средства криптографической защиты. При этом на границе сети каждого клиента сохраняется необходимость использования выделенного аппаратного межсетевого экрана, предоставляемого Selectel. Собственные криптографические аппаратные средства устанавливаются за межсетевым экраном.
Про законодательство и ответственность
- Когда нужно размещать свою систему на защищенном сервере?
Размещение в Аттестованном сегменте ЦОД может понадобиться в нескольких случаях:
- Если вам нужна аттестация информационной системы. Чтобы понять, нужна ли вам аттестация, почитайте нашу страницу по соответствию 152-ФЗ.
- Если обрабатываете персональные данные 1 или 2 уровня защищенности. Определить уровень защищенности можно с помощью калькулятора на странице по соответствию 152-ФЗ.
- Если требуется максимальный контроль за безопасностью, а также размещение аппаратных средств криптографической защиты информации или сетевого оборудования.
Если аттестация не нужна и обрабатываются персональные данные 3 и 4 класса защищенности, можно использовать облачные серверы или облако на базе VMware. Узнайте больше о размещении своих систем для соответствия 152-ФЗ.
- Как распределяется ответственность за безопасность при использовании услуги Аттестованный сегмент ЦОД? Какая ответственность у клиента, а какая — у Selectel?
Ответственность за обеспечение информационной безопасности разделяется: провайдер обеспечивает безопасность физической инфраструктуры, а вы — безопасность информационной инфраструктуры, которой пользуетесь. То, что устанавливается на сервер, находится в зоне ответственности клиента.
Перечень мер, выполняемых Selectel в зоне своей ответственности, подтверждается документом «Условия использования отдельных сервисов: Аттестованный сегмент ЦОД».
Также клиентам Аттестованного сегмента ЦОД мы предоставляем результаты оценки угроз. Обратите внимание: если провайдер не предоставляет информации о результатах оценки угроз для предоставляемой инфраструктуры, то, согласно методическому документу ФСТЭК России от 5 февраля 2021 года «Методика оценки угроз безопасности информации», вы должны обеспечивать безопасность всей инфраструктуры, в том числе, принадлежащей провайдеру. При этом исходить из предположения, что информационно-телекоммуникационная инфраструктура провайдера подвержена угрозам безопасности информации с максимальным уровнем возможностей.
- Как выполнить требования по безопасности при использовании Аттестованного сегмента ЦОД?
Мы привели в соответствие свою инфраструктуру и можем предоставить документы для подтверждения. Ваша ответственность — провести такую же работу внутри систем, размещаемых на серверах. Можете сделать это как самостоятельно (если не требуется аттестация систем), так и с привлечением сторонней организации, имеющей соответствующие лицензии ФСТЭК.
Для выполнения мер защиты информации и нейтрализации актуальных угроз в вашей зоне ответственности могут понадобиться дополнительные средства защиты. Мы можем предоставить собственные сервисы защиты по подписке.
Про перенос, интеграцию и коммерческие условия
- Могу ли я получить аттестованный сервер?
Мы предоставляем услуги уровня инфраструктуры и при использовании услуги Аттестованный ЦОД выполняются требования безопасности, связанные с физическим доступом к оборудованию. Воспользовавшись дополнительными услугами «Предоставление средств защиты» и «Администрирование средств защиты Selectel», вы можете получить готовый к аттестации сервер, выполняющий необходимые требования 21/117 приказа ФСТЭК.
- Если я уже арендую сервер в Selectel, можно ли его перенести в Аттестованный сегмент ЦОД?
Если вы арендуете в Selectel сервер готовой конфигурации, то, к сожалению, использовать его в Аттестованном сегменте ЦОД не получится. Потребуется заказ новой услуги — выделенный сервер произвольной конфигурации. Если вы арендуете в Selectel сервер произвольной конфигурации, то его перенос и скорость переноса обсуждаются в индивидуальном порядке. Для этого напишите в Selectel удобным для вас способом: на sales@selectel.ru или в тикете в личном кабинете панели управления Selectel.
- Суммируются ли скидки на продукты Selectel?
Скидки на один продукт не суммируются.
При этом вы можете воспользоваться несколькими специальными предложениями для разных продуктов и услуг. Например, зарезервировать выделенный сервер на год со скидкой и перенести проекты к нам на выгодных условиях.