Вход / Регистрация

Аренда сервера, аттестованного по требованиям ФСТЭК

Размещайте чувствительные данные на защищенной инфраструктуре Selectel, чтобы соответствовать российскому законодательству и международным стандартам. Администрируйте ее сами или передайте заботы об этом нам.
Бесплатный перенос инфраструктуры152-ФЗ117 и 21 приказы ФСТЭКPCI DSSАттестат ФСТЭКGDPRAICPA SOC 2®

Разместите свои системы и проекты в защищенной инфраструктуре с лицензией ФСТЭК

Оставьте заявку, мы свяжемся в течение рабочего дня.

24/7
Остались вопросы?
Получите бесплатную консультацию
8 800 555-06-75

Новости Selectel

Присоединяйтесь — нам есть, о чем рассказать: запускаем новые продукты, проводим мероприятия и акции.

Подписаться

Нужна помощь?

Звоните 8 800 555-06-75 или пишите sales@selectel.ru — изучим задачу и подберем подходящее решение.

Если у вас проблема в работе услуг — создайте тикет.

Сообщество

© АО «Селектел», 2008–2026

Лицензия на телематические услуги № 176267

Страница эмитента на сайте аккредитованного агентства

Политика в отношении обработки персональных данных