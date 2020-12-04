500 000 рублей на создание IT-инфраструктуры в облаке

Если вы давно хотели, но не решались перенести свои проекты в облако, сделайте это бесплатно в Selectel. У нас есть «Облачная платформа» — это набор продуктов для запуска и масштабирования инфраструктуры в несколько кликов. Клиенты облака платят только по факту потребления.

В панели управления проходит вся работа с вычислительными мощностями: балансировка трафика, настройка рабочего окружения и использование контейнеров для автоматического масштабирования при различных нагрузках.

Для высокопроизводительных вычислений мы собрали виртуальные машины с графическими ускорителями. Если они не нужны, на выбор — десятки оптимизированных готовых конфигураций и возможность собрать сервер самостоятельно. Каждый из них подойдет для работы с персональными данными 3 и 4 уровня защищенности и поможет соответствовать 152-ФЗ.