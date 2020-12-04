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Администрирование сервисов ─ наша забота

Освободим системных администраторов, которые отвечают за серверную часть и окружение, от рутинных задач. Сами перенесем системы на инфраструктуру Selectel, внедрим лучшие методологии создания сервисов и будем следить, чтобы все работало исправно.
  • Разбираемся в IaC, Kubernetes, Docker, DevOps
  • Сильная команда из архитекторов, разработчиков и администраторов
  • 15 минут ─ время реакции на инцидент
  • Бесплатная техподдержка
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Какие задачи можем взять на себя

Проведем аудит IT-инфраструктуры

Проверим вашу IT-инфраструктуру: оценим архитектуру, предоставим отчет о затратах и нагрузках, используемых приложениях и интеграциях, выявим проблемные места.

Внедрим CI/CD и другие DevOps-практики

Выстроим процессы обновлений ваших систем и развертывания приложений благодаря непрерывной доставки CI/CD и будем их сопровождать.

Поможем с миграцией в облачные сервисы

Перенесем данные с серверов другого провайдера к нам. Миграция «боевых» машин не повлияет на ваши бизнес-процессы — компания будет работать в привычном ритме. Скорость переезда зависит от объема данных.

Поддержим ваши системы по SLA

Будем следить за системами круглосуточно: проводить настройку сервисов, проверять доступность ресурсов и параметры резервного копирования. А если что-то пойдет не так, произведем аварийное восстановление.

Обеспечим информационную безопасность

Настроим политики безопасности и доступ к системам. Будем регулярно проверять их на уязвимостями и обновлять защиту. По согласованию обновим системное ПО и пакеты безопасности.

Разработаем архитектуру или проект инфраструктуры

Выделим архитектора, который поможет спроектировать систему. Зафиксируем требования по производительности, масштабированию и отказоустойчивости. Укажем данные по настройке ОС, приложений, СУБД и серверов.

У вас другая задача, но нужна помощь наших администраторов?

Расскажите о ней подробнее, мы постараемся помочь.
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Пакет один — поддержка на целый месяц

Назначение
ОС
Системы мониторинга/управление инцидентами
Контроль резервного копирования
Работы по запросу клиента
Контейнеризация
CI/CD
Кластеризация СУБД
Kubernetes
Катастрофоустойчивые решения
Выделенный менеджер
Гибридные (multicloud) решения
Обучение разработчиков методологии
Услуги архитектора информационных систем
Возможность аттестации по 152-ФЗ
Прямой чат с инженерной командой
Custom SLA

Basic

Назначение
Поддержка отдельного сервиса
ОС
Linux
Системы мониторинга/управление инцидентами
Контроль резервного копирования
Работы по запросу клиента
от 4 часов
Контейнеризация
CI/CD
Кластеризация СУБД
Kubernetes
Катастрофоустойчивые решения
Выделенный менеджер
Гибридные (multicloud) решения
Обучение разработчиков методологии
Услуги архитектора информационных систем
Возможность аттестации по 152-ФЗ
Прямой чат с инженерной командой
Custom SLA

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Extended

Назначение
Поддержка сервиса и процесса разработки или Backoffice в ЦОД
ОС
Linux/Windows
Системы мониторинга/управление инцидентами
Контроль резервного копирования
Работы по запросу клиента
от 10 часов
Контейнеризация
CI/CD
Кластеризация СУБД
Kubernetes
Катастрофоустойчивые решения
Выделенный менеджер
Гибридные (multicloud) решения
По запросу
Обучение разработчиков методологии
По запросу
Услуги архитектора информационных систем
По запросу
Возможность аттестации по 152-ФЗ
Прямой чат с инженерной командой
Custom SLA

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Enterprise

Назначение
Поддержка крупного сервиса или полной корпоративной инфраструктуры
ОС
Linux/Windows
Системы мониторинга/управление инцидентами
Контроль резервного копирования
Работы по запросу клиента
от 25 часов
Контейнеризация
CI/CD
Кластеризация СУБД
Kubernetes
Катастрофоустойчивые решения
Выделенный менеджер
Гибридные (multicloud) решения
Обучение разработчиков методологии
Услуги архитектора информационных систем
Возможность аттестации по 152-ФЗ
Прямой чат с инженерной командой
Custom SLA
По запросу

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От идеи до реализации — 5 этапов

Выясняем цели и задачи

Обсуждаем требования к будущей системе

Проводим аудит систем, если требуется; составляем ТЗ или берем готовое от клиента

Проектируем систему

Передаем в эксплуатацию

Преимущества Selectel

Управление услугами в одном окне

Один поставщик ресурсов инфраструктуры, аренды ПО, услуг по администрированию сервисов. Работа по электронному документообороту.

Высокий уровень экспертизы

Квалификация наших сотрудников подтверждена сертификатами LPIC и CCNA. Перенесем проект любой сложности, в том числе высоконагруженный, и справимся с оборудованием любой архитектуры.

Регулярные отчеты о проделанной работе

Вы будете в курсе того, что происходит с собственной инфраструктурой. Ежемесячно мы отправляем отчеты о проделанной работе.

Круглосуточная поддержка инфраструктуры

Наши администраторы работают 24/7. Время реакции на возникающие инциденты — не более 15 минут в любое время суток.

Риски потери данных — стремятся к 0

Работаем с программами по автоматизации, круглосуточному мониторингу инфраструктуре, созданию бэкапов, сбору и анализу логов.

Нет ограничений на устранение инцидентов

Мы устраняем возникающие инциденты без ограничений по их количеству и без дополнительных платежей.

Бизнесы, которым мы помогли

Более 20 000 клиентов по всему миру построили свою инфраструктуру с продуктами Selectel, и у каждого своя история.

Наши клиенты

Оставьте заявку, и мы свяжемся в течение дня

Расскажите нам о своей задаче, мы предложим подходящее решение.

You can always get a free consultation by calling us on  8 800 555 06 75, sending a message to  Telegram or an e-mail to  sales@selectel.ru.