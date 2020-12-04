Администрирование сервисов ─ наша забота

Проведем аудит IT-инфраструктуры

Проверим вашу IT-инфраструктуру: оценим архитектуру, предоставим отчет о затратах и нагрузках, используемых приложениях и интеграциях, выявим проблемные места.

Внедрим CI/CD и другие DevOps-практики

Выстроим процессы обновлений ваших систем и развертывания приложений благодаря непрерывной доставки CI/CD и будем их сопровождать.

Поможем с миграцией в облачные сервисы

Перенесем данные с серверов другого провайдера к нам. Миграция «боевых» машин не повлияет на ваши бизнес-процессы — компания будет работать в привычном ритме. Скорость переезда зависит от объема данных.

Поддержим ваши системы по SLA

Будем следить за системами круглосуточно: проводить настройку сервисов, проверять доступность ресурсов и параметры резервного копирования. А если что-то пойдет не так, произведем аварийное восстановление.

Обеспечим информационную безопасность

Настроим политики безопасности и доступ к системам. Будем регулярно проверять их на уязвимостями и обновлять защиту. По согласованию обновим системное ПО и пакеты безопасности.

Разработаем архитектуру или проект инфраструктуры

Выделим архитектора, который поможет спроектировать систему. Зафиксируем требования по производительности, масштабированию и отказоустойчивости. Укажем данные по настройке ОС, приложений, СУБД и серверов.