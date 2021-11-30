У вас другая задача, и вы не знаете, нужен ли сервер с видеокартой?

Интернет-трафик

Мы уже выделили на все проекты в вашем аккаунте 3 ТБ бесплатного внешнего трафика. Здесь вы можете рассчитать дополнительный. Его цена — 0,522 ₽ за 1 ГБ, а ширина канала — 1 Гбит/c.

Объем дополнительного внешнего трафика ТБ