Серверы с GPU
Для каких задачВыделенныеОблачныеДокументация

У вас другая задача, и вы не знаете, нужен ли сервер с видеокартой?

Напишите нам на sales@selectel.ru, мы обязательно подскажем. Расспросим про особенности проекта, архитектуру сервиса и предложим сервер, который подойдет для текущих задач.

What’s next?

Registration in the Control panel

Order a service by registering in the Selectel Control panel and topping up your balance in the most convenient way.

Create an account

Consultation before ordering

By calling us at 8 800 555 06 75, emailing to sales@selectel.ru, or using Telegram — we will examine the issue and help to find the best solution for your budget and requirements.