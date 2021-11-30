У вас другая задача, и вы не знаете, нужен ли сервер с видеокартой?
Арендуйте физические серверы с GPU
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Арендуйте облачные серверы с GPU
Виртуальные машины с видеокартами NVIDIA Tesla T4 и А100. Они используются как выделенные PCI-устройства внутри виртуальной машины. Это позволяет распоряжаться всеми ресурсами видеокарты.
Конфигурации по вашим требованиям
Дополнительные услуги
IP, сети, балансировщики
Интернет-трафик
Мы уже выделили на все проекты в вашем аккаунте 3 ТБ бесплатного внешнего трафика. Здесь вы можете рассчитать дополнительный. Его цена — 0,522 ₽ за 1 ГБ, а ширина канала — 1 Гбит/c.
Хранение образов
Вы можете арендовать место для копий файловой системы вашего диска и его содержимого. Из образов можно создавать загрузочные диски и затем разворачивать из них облачные серверы.
Итоговая стоимость
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Consultation before ordering
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