Аренда серверов для Битрикс24 и 1С-Битрикс

Система оплаты одинакова для юридических и физических лиц. Мы работаем по предоплате. В зависимости от конфигурации, вы можете арендовать сервер на разный срок. Серверы готовых конфигураций ― на сутки или месяц. Серверы произвольной конфигурации ― на месяц. Установочный платеж есть только у последних, но он исчезает при оплате от 6 месяцев вперед. Если вы оплачиваете аренду сервера сразу за 3, 6, 12 месяцев, будут скидки.

Оплатить аренду выделенного сервера за нужный период вы можете в нашей панели управления. Для этого пополните «Основной баланс» и затем после выбора конфигурации нажмите «Оплатить». Деньги спишут с вашего счета в my.selectel.ru. Подробнее о биллинге читайте в базе знаний.