Низкие цены на быстрые ресурсы
Процессор 1 ядро
Память 512 Мб
SSD 20 ГБ
₽ 0.29 per часЗаказать
Процессор 1 ядро
Память 1024 Мб
SSD 30 ГБ
₽ 0.59 per часЗаказать
Процессор 2 ядра
Память 2048 Мб
SSD 40 ГБ
₽ 1.19 per часЗаказать
Процессор 2 ядра
Память 4096 Мб
SSD 60 ГБ
₽ 2.38 per часЗаказать
Процессор 4 ядра
Память 8192 Мб
SSD 80 ГБ
₽ 4.76 per часЗаказать
40 секунд на создание сервера
С Vscale комфортно и быстро
Масштабирование на лету и система резервных копий.
1 Гбит/с ㅡ скорость выделенной полосы.
Локации в собственных дата-центрах в Москве и Петербурге.
Возврат неизрасходованных средств.
Виртуальные машины для разработчиков, IT-стартапов или небольших компаний
Инфраструктура на современном оборудовании
- Быстрые процессоры Intel®️Xeon®️ E5.
- DDR4 и до 80 ГБ SSD.
Панель управления для людей, а не для гиков
- Создание серверов и управление ими в пару кликов.
- Важная информация всегда под рукой.
- Подробная статистика о платежах и списаниях.
Простой, но гибкий API
- Контроль состояния серверов: заказ новых, наблюдение за потреблением трафика, управление ОС, питанием, настройками сети и мониторинг затрат на инфраструктуру.
- Взаимодействие через стандартные HTTP-запросы.
- Подробная документация.
Платите за аренду ㅡ как удобно
Банковская карта
Платежи через международную процессинговую компанию PayU картами VISA, MasterCard и «МИР». Комиссия за пополнение не взимается.
Безналичный расчет
Всем юридическим лицам мы можем выставить счет. Размер комиссии зависит от банка, через который осуществляется платеж