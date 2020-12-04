Удаленные рабочие столы в облаке

Все данные хранятся централизованно в облаке. Это значит, что вы не потеряете информацию, которая могла бы храниться на локальных компьютерах пользователей. При этом сотрудники могут подключаться к рабочему столу с ноутбука, планшета, телефона или стационарного компьютера.