Сервисы на базе облака VMware для партнеров

Продукты VMware, на которых можно заработать
Публичное облако
Частное облако
152-ФЗ
Резервное копирование
Отказоустойчивая инфраструктура
Гибридное облако
Партнерские программы
Реферальная программа
Пока привлеченные вами клиенты пользуются нашими сервисами, вы зарабатываете 9% в месяц от стоимости оказанных им услуг. Это могут быть три года, десять лет и даже больше. Со многими клиентами мы работаем с основания нашей компании.Договор-оферта об участии в реферальной программе Стать участником
Вашим клиентам понравится инфраструктура Selectel
Просто начать и привычно работать
Инфраструктура разворачивается в несколько кликов. Все, что нужно, — зарегистрироваться, пополнить баланс и создать виртуальные машины в панели Selectel.
Управлять продуктами — через привычные интерфейсы VMware.
Функциональности хватит на любые задачи
Selectel использует передовые решения лидера рынка виртуализации VMware: vSphere, vCloud® Director, vSAN™, NSX®, vCloud® Availability.
В Москве и Санкт-Петербурге
Сервисы Selectel на базе VMware развернуты в 2 регионах и 4 дата-центрах уровня Tier III. Ваши клиенты смогут создать отказоустойчивую инфраструктуру благодаря размещению проектов в разных локациях.
Экспертиза и признание ㅡ на нашей стороне
VMware® Cloud™ Verified
гарантирует соответствие инфраструктуры требованиям VMware.
Veeam® Cloud Service Provider
подтверждает статус проверенных услуг на базе технологий Veeam®.
Selectel помогает своим партнерам развиваться
Станьте партнером надежного провайдера Selectel. Мы работаем на рынке 11 лет, столько же существует наша партнерская программа. Уже сейчас в ней более 250 партнеров, которым мы даем возможность зарабатывать на развитии бизнеса. Клиенты получают надежную инфраструктуру — партнеры дополнительный доход, лояльность аудитории и приятные бонусы от нас.
Вы можете так же — присоединяйтесь.
Обладатель премии «ЦОДы.РФ»
Облако на базе VMware в 2019 году получило национальную премию «ЦОДы.РФ» в номинации «Облако года».
Стать партнером Selectel
Заполните форму, чтобы менеджер партнерского отдела мог с вами связаться в течение 2 рабочих дней.
You can always get a free consultation by calling us on 8 800 555 06 75, sending a message to Telegram or an e-mail to partner@selectel.ru.