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Сервисы на базе облака VMware для партнеров

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Ваш путь к дополнительному доходу

Станьте партнером Selectel и начните зарабатывать на нашей инфраструктуре. Привлекайте новых клиентов или продавайте услуги на базе продуктов VMware в составе своих решений под брендом вашей компании.

Продукты VMware, на которых можно заработать

Публичное облако

Масштабируемая виртуальная инфраструктура под вашим контролем.

Частное облако

Изолированная инфраструктура с высоким уровнем защищенности и адаптации под ваши требования.

152-ФЗ

Инфраструктура, защищенная в соответствии с законом «О персональных данных».

Резервное копирование

Защита и восстановление ваших данных с помощью решения Veeam®.

Отказоустойчивая инфраструктура

Сохранение работоспособности инфраструктуры в случае аварий (Disaster Recovery).

Гибридное облако

Объединение вашей инфраструктуры с облачными решениями Selectel.

Партнерские программы

Реферальная программа

Пока привлеченные вами клиенты пользуются нашими сервисами, вы зарабатываете 9% в месяц от стоимости оказанных им услуг. Это могут быть три года, десять лет и даже больше. Со многими клиентами мы работаем с основания нашей компании.

Договор-оферта об участии в реферальной программе Стать участником

Вашим клиентам понравится инфраструктура Selectel

Просто начать и привычно работать

Инфраструктура разворачивается в несколько кликов. Все, что нужно, — зарегистрироваться, пополнить баланс и создать виртуальные машины в панели Selectel.

Управлять продуктами — через привычные интерфейсы VMware.

Функциональности хватит на любые задачи

Selectel использует передовые решения лидера рынка виртуализации VMware: vSphere, vCloud® Director, vSAN™, NSX®, vCloud® Availability.

В Москве и Санкт-Петербурге

Сервисы Selectel на базе VMware развернуты в 2 регионах и 4 дата-центрах уровня Tier III. Ваши клиенты смогут создать отказоустойчивую инфраструктуру благодаря размещению проектов в разных локациях.

Экспертиза и признание ㅡ на нашей стороне

VMware® Cloud™ Verified

гарантирует соответствие инфраструктуры требованиям VMware.

Veeam® Cloud Service Provider

подтверждает статус проверенных услуг на базе технологий Veeam®.

Selectel помогает своим партнерам развиваться

Станьте партнером надежного провайдера Selectel. Мы работаем на рынке 11 лет, столько же существует наша партнерская программа. Уже сейчас в ней более 250 партнеров, которым мы даем возможность зарабатывать на развитии бизнеса. Клиенты получают надежную инфраструктуру — партнеры дополнительный доход, лояльность аудитории и приятные бонусы от нас.

Вы можете так же — присоединяйтесь.

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ЦОДы РФ

Обладатель премии «ЦОДы.РФ»

Облако на базе VMware в 2019 году получило национальную премию «ЦОДы.РФ» в номинации «Облако года».

Стать партнером Selectel

Заполните форму, чтобы менеджер партнерского отдела мог с вами связаться в течение 2 рабочих дней.

You can always get a free consultation by calling us on  8 800 555 06 75, sending a message to  Telegram or an e-mail to  partner@selectel.ru.