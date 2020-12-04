Data Science Virtual Machine

Виртуальные серверы с предустановленными библиотеками и фреймворками для машинного обучения (ML) и анализа данных.
  • Создание сервера за 2 минуты
  • До 4 видеокарт в одном сервере
  • Оплата по факту потребления
Создать сервер

Какие ML-задачи можно решить

Разработать чат-ботов

Создать сервисы по распознаванию речи, объектов на фото и видео

Поэкспериментировать с данными

Как все устроено

Инструменты готовы сразу после создания сервера

Не нужно ждать установки фреймворков и библиотек — все предустановлено и разворачивается из образа. Сразу после создания виртуального сервера можно выполнять задачи машинного обучения.

Можно подключить до 4 GPU

Если вам важна скорость в решении ML-задач, подключите к виртуальной машине GPU NVIDIA. Всего их может быть 4. GPU идеально подойдут для работы с нейросетями и глубоким обучением (deep learning).

Оплата по факту потребления

Модель оплаты — pay-as-you-go. Это значит, что вы платите за те ресурсы, которые расходуете. Средства списываются ежечасно.

Какие фреймворки и библиотеки предустановлены

С чего начать

Создать сервер

Какие есть технические особенности

Доступно на Ubuntu 18.04

Пока вы можете работать с операционной системой Ubuntu. В будущем будут доступны и другие ОС.

Запуск Jupiter без консоли

Вы можете запустить JupyterLab прямо из браузера — для этого просто введите IP-адрес сервера в адресной строке.

Есть запрос на кастомную ML-инфраструктуру для вашего проекта?

Отправьте заявку — проконсультируем и подберем лучшее решение.

Документация

Мы собрали все важные документы и инструкции в одном месте, чтобы вам было удобно начать работу с облачными серверами.

What's next?

Registration in the control panel

Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel, пополните баланс удобным способом и создайте свой первый виртуальный сервер для машинного обучения в Selectel.

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Consultation before ordering

You can always get a free consultation by calling us on  8 800 555 06 75, sending a message to  Telegram or an e-mail to  sales@selectel.ru — tell us about your project and we will offer you the best solution for your budget and requirements.