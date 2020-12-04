Цена за пользователя в месяц, включая НДС
Максимальное число пользователей
Электронная почта с ящиками на 50 ГБ и адресами в корпоративном домене
Электронная почта с ящиками на 100 ГБ и адресами в корпоративном домене
Хранилище неограниченного размера на 100 ГБ в основном почтовом ящике пользователя и архив неограниченного объема
Классические версии приложений Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook и OneNote, а также Publisher и Access для ПК
Лицензия дает пользователю право работать с Office на пяти компьютерах Mac/Windows, пяти смартфонах и пяти планшетах
Веб-версии Word, Excel и PowerPoint
Хранение и совместное использование файлов: 1 ТБ места в хранилище OneDrive
SharePoint — корпоративный портал для совместной работы над документами
Skype для бизнеса — телефонные и видеоконференции, до 250 участников в каждой
Microsoft Teams — платформа, объединяющая в рабочем пространстве чат, встречи, заметки и вложения
Outlook Customer Manager — добавляет в приложение Outlook возможности для отображения истории общения с клиентом, напоминаний о задачах и отслеживания действий по сделкам
Microsoft Bookings — средство для управления и планирования встреч с клиентами
Yammer — корпоративная социальная сеть и средство совместной работы
Планировщик (Майкрософт) — организация и контроль работы сотрудников, когда участники видят, кто над чем работает
Microsoft StaffHub — система, позволяющая управлять расписаниями и координировать ежедневную деятельность удаленно работающих сотрудников
Цена за пользователя в месяц, включая НДС
Microsoft 365 Apps for Business
Заказать
Цена за пользователя в месяц, включая НДС
₽ 618.70
Максимальное число пользователей
300
Электронная почта с ящиками на 50 ГБ и адресами в корпоративном домене
Электронная почта с ящиками на 100 ГБ и адресами в корпоративном домене
Хранилище неограниченного размера на 100 ГБ в основном почтовом ящике пользователя и архив неограниченного объема
Классические версии приложений Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook и OneNote, а также Publisher и Access для ПК
Лицензия дает пользователю право работать с Office на пяти компьютерах Mac/Windows, пяти смартфонах и пяти планшетах
Веб-версии Word, Excel и PowerPoint
Хранение и совместное использование файлов: 1 ТБ места в хранилище OneDrive
SharePoint — корпоративный портал для совместной работы над документами
Skype для бизнеса — телефонные и видеоконференции, до 250 участников в каждой
Microsoft Teams — платформа, объединяющая в рабочем пространстве чат, встречи, заметки и вложения
Outlook Customer Manager — добавляет в приложение Outlook возможности для отображения истории общения с клиентом, напоминаний о задачах и отслеживания действий по сделкам
Microsoft Bookings — средство для управления и планирования встреч с клиентами
Yammer — корпоративная социальная сеть и средство совместной работы
Планировщик (Майкрософт) — организация и контроль работы сотрудников, когда участники видят, кто над чем работает
Microsoft StaffHub — система, позволяющая управлять расписаниями и координировать ежедневную деятельность удаленно работающих сотрудников
Цена за пользователя в месяц, включая НДС
₽ 618.70
Microsoft 365 Apps for Business
Заказать
Microsoft 365 Business Standard
Заказать
Цена за пользователя в месяц, включая НДС
₽ 937.20
Максимальное число пользователей
300
Электронная почта с ящиками на 50 ГБ и адресами в корпоративном домене
Электронная почта с ящиками на 100 ГБ и адресами в корпоративном домене
Хранилище неограниченного размера на 100 ГБ в основном почтовом ящике пользователя и архив неограниченного объема
Классические версии приложений Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook и OneNote, а также Publisher и Access для ПК
Лицензия дает пользователю право работать с Office на пяти компьютерах Mac/Windows, пяти смартфонах и пяти планшетах
Веб-версии Word, Excel и PowerPoint
А также веб-версия Outlook
Хранение и совместное использование файлов: 1 ТБ места в хранилище OneDrive
SharePoint — корпоративный портал для совместной работы над документами
Skype для бизнеса — телефонные и видеоконференции, до 250 участников в каждой
Microsoft Teams — платформа, объединяющая в рабочем пространстве чат, встречи, заметки и вложения
Outlook Customer Manager — добавляет в приложение Outlook возможности для отображения истории общения с клиентом, напоминаний о задачах и отслеживания действий по сделкам
Microsoft Bookings — средство для управления и планирования встреч с клиентами
Yammer — корпоративная социальная сеть и средство совместной работы
Планировщик (Майкрософт) — организация и контроль работы сотрудников, когда участники видят, кто над чем работает
Microsoft StaffHub — система, позволяющая управлять расписаниями и координировать ежедневную деятельность удаленно работающих сотрудников
Цена за пользователя в месяц, включая НДС
₽ 937.20
Microsoft 365 Business Standard
Заказать
Цена за пользователя в месяц, включая НДС
₽ 374.90
Максимальное число пользователей
300
Электронная почта с ящиками на 50 ГБ и адресами в корпоративном домене
Электронная почта с ящиками на 100 ГБ и адресами в корпоративном домене
Хранилище неограниченного размера на 100 ГБ в основном почтовом ящике пользователя и архив неограниченного объема
Классические версии приложений Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook и OneNote, а также Publisher и Access для ПК
Лицензия дает пользователю право работать с Office на пяти компьютерах Mac/Windows, пяти смартфонах и пяти планшетах
Веб-версии Word, Excel и PowerPoint
А также веб-версия Outlook
Хранение и совместное использование файлов: 1 ТБ места в хранилище OneDrive
SharePoint — корпоративный портал для совместной работы над документами
Skype для бизнеса — телефонные и видеоконференции, до 250 участников в каждой
Microsoft Teams — платформа, объединяющая в рабочем пространстве чат, встречи, заметки и вложения
Outlook Customer Manager — добавляет в приложение Outlook возможности для отображения истории общения с клиентом, напоминаний о задачах и отслеживания действий по сделкам
Microsoft Bookings — средство для управления и планирования встреч с клиентами
Yammer — корпоративная социальная сеть и средство совместной работы
Планировщик (Майкрософт) — организация и контроль работы сотрудников, когда участники видят, кто над чем работает
Microsoft StaffHub — система, позволяющая управлять расписаниями и координировать ежедневную деятельность удаленно работающих сотрудников
Цена за пользователя в месяц, включая НДС
₽ 374.90
Цена за пользователя в месяц, включая НДС
₽ 299.90
Максимальное число пользователей
-
Электронная почта с ящиками на 50 ГБ и адресами в корпоративном домене
Электронная почта с ящиками на 100 ГБ и адресами в корпоративном домене
Хранилище неограниченного размера на 100 ГБ в основном почтовом ящике пользователя и архив неограниченного объема
Классические версии приложений Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook и OneNote, а также Publisher и Access для ПК
Лицензия дает пользователю право работать с Office на пяти компьютерах Mac/Windows, пяти смартфонах и пяти планшетах
Веб-версии Word, Excel и PowerPoint
Хранение и совместное использование файлов: 1 ТБ места в хранилище OneDrive
SharePoint — корпоративный портал для совместной работы над документами
Skype для бизнеса — телефонные и видеоконференции, до 250 участников в каждой
Microsoft Teams — платформа, объединяющая в рабочем пространстве чат, встречи, заметки и вложения
Outlook Customer Manager — добавляет в приложение Outlook возможности для отображения истории общения с клиентом, напоминаний о задачах и отслеживания действий по сделкам
Microsoft Bookings — средство для управления и планирования встреч с клиентами
Yammer — корпоративная социальная сеть и средство совместной работы
Планировщик (Майкрософт) — организация и контроль работы сотрудников, когда участники видят, кто над чем работает
Microsoft StaffHub — система, позволяющая управлять расписаниями и координировать ежедневную деятельность удаленно работающих сотрудников
Цена за пользователя в месяц, включая НДС
₽ 299.90
Цена за пользователя в месяц, включая НДС
₽ 599.90
Максимальное число пользователей
-
Электронная почта с ящиками на 50 ГБ и адресами в корпоративном домене
Электронная почта с ящиками на 100 ГБ и адресами в корпоративном домене
Хранилище неограниченного размера на 100 ГБ в основном почтовом ящике пользователя и архив неограниченного объема
Классические версии приложений Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook и OneNote, а также Publisher и Access для ПК
Лицензия дает пользователю право работать с Office на пяти компьютерах Mac/Windows, пяти смартфонах и пяти планшетах
Веб-версии Word, Excel и PowerPoint
Хранение и совместное использование файлов: 1 ТБ места в хранилище OneDrive
SharePoint — корпоративный портал для совместной работы над документами
Skype для бизнеса — телефонные и видеоконференции, до 250 участников в каждой
Microsoft Teams — платформа, объединяющая в рабочем пространстве чат, встречи, заметки и вложения
Outlook Customer Manager — добавляет в приложение Outlook возможности для отображения истории общения с клиентом, напоминаний о задачах и отслеживания действий по сделкам
Microsoft Bookings — средство для управления и планирования встреч с клиентами
Yammer — корпоративная социальная сеть и средство совместной работы
Планировщик (Майкрософт) — организация и контроль работы сотрудников, когда участники видят, кто над чем работает
Microsoft StaffHub — система, позволяющая управлять расписаниями и координировать ежедневную деятельность удаленно работающих сотрудников
Цена за пользователя в месяц, включая НДС
₽ 599.90