Цена за пользователя в месяц, включая НДС

Планировщик (Майкрософт) — организация и контроль работы сотрудников, когда участники видят, кто над чем работает

Microsoft Bookings — средство для управления и планирования встреч с клиентами

Outlook Customer Manager — добавляет в приложение Outlook возможности для отображения истории общения с клиентом, напоминаний о задачах и отслеживания действий по сделкам

Microsoft Teams — платформа, объединяющая в рабочем пространстве чат, встречи, заметки и вложения

Skype для бизнеса — телефонные и видеоконференции, до 250 участников в каждой

SharePoint — корпоративный портал для совместной работы над документами

Хранение и совместное использование файлов: 1 ТБ места в хранилище OneDrive

Лицензия дает пользователю право работать с Office на пяти компьютерах Mac/Windows, пяти смартфонах и пяти планшетах

Классические версии приложений Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook и OneNote, а также Publisher и Access для ПК

Хранилище неограниченного размера на 100 ГБ в основном почтовом ящике пользователя и архив неограниченного объема

Электронная почта с ящиками на 100 ГБ и адресами в корпоративном домене

Электронная почта с ящиками на 50 ГБ и адресами в корпоративном домене

Цена за пользователя в месяц, включая НДС

Цена за пользователя в месяц, включая НДС

Цена за пользователя в месяц, включая НДС

Планировщик (Майкрософт) — организация и контроль работы сотрудников, когда участники видят, кто над чем работает

Планировщик (Майкрософт) — организация и контроль работы сотрудников, когда участники видят, кто над чем работает

Microsoft Bookings — средство для управления и планирования встреч с клиентами

Microsoft Bookings — средство для управления и планирования встреч с клиентами

Outlook Customer Manager — добавляет в приложение Outlook возможности для отображения истории общения с клиентом, напоминаний о задачах и отслеживания действий по сделкам

Outlook Customer Manager — добавляет в приложение Outlook возможности для отображения истории общения с клиентом, напоминаний о задачах и отслеживания действий по сделкам

Microsoft Teams — платформа, объединяющая в рабочем пространстве чат, встречи, заметки и вложения

Microsoft Teams — платформа, объединяющая в рабочем пространстве чат, встречи, заметки и вложения

Skype для бизнеса — телефонные и видеоконференции, до 250 участников в каждой

Skype для бизнеса — телефонные и видеоконференции, до 250 участников в каждой

SharePoint — корпоративный портал для совместной работы над документами

SharePoint — корпоративный портал для совместной работы над документами

Хранение и совместное использование файлов: 1 ТБ места в хранилище OneDrive

Хранение и совместное использование файлов: 1 ТБ места в хранилище OneDrive

Лицензия дает пользователю право работать с Office на пяти компьютерах Mac/Windows, пяти смартфонах и пяти планшетах

Лицензия дает пользователю право работать с Office на пяти компьютерах Mac/Windows, пяти смартфонах и пяти планшетах

Классические версии приложений Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook и OneNote, а также Publisher и Access для ПК

Классические версии приложений Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook и OneNote, а также Publisher и Access для ПК

Хранилище неограниченного размера на 100 ГБ в основном почтовом ящике пользователя и архив неограниченного объема

Хранилище неограниченного размера на 100 ГБ в основном почтовом ящике пользователя и архив неограниченного объема

Электронная почта с ящиками на 100 ГБ и адресами в корпоративном домене

Электронная почта с ящиками на 100 ГБ и адресами в корпоративном домене

Электронная почта с ящиками на 50 ГБ и адресами в корпоративном домене

Электронная почта с ящиками на 50 ГБ и адресами в корпоративном домене

Цена за пользователя в месяц, включая НДС

Цена за пользователя в месяц, включая НДС

Цена за пользователя в месяц, включая НДС

Цена за пользователя в месяц, включая НДС

Планировщик (Майкрософт) — организация и контроль работы сотрудников, когда участники видят, кто над чем работает

Планировщик (Майкрософт) — организация и контроль работы сотрудников, когда участники видят, кто над чем работает

Microsoft Bookings — средство для управления и планирования встреч с клиентами

Microsoft Bookings — средство для управления и планирования встреч с клиентами

Outlook Customer Manager — добавляет в приложение Outlook возможности для отображения истории общения с клиентом, напоминаний о задачах и отслеживания действий по сделкам

Outlook Customer Manager — добавляет в приложение Outlook возможности для отображения истории общения с клиентом, напоминаний о задачах и отслеживания действий по сделкам

Microsoft Teams — платформа, объединяющая в рабочем пространстве чат, встречи, заметки и вложения

Microsoft Teams — платформа, объединяющая в рабочем пространстве чат, встречи, заметки и вложения

Skype для бизнеса — телефонные и видеоконференции, до 250 участников в каждой

Skype для бизнеса — телефонные и видеоконференции, до 250 участников в каждой

SharePoint — корпоративный портал для совместной работы над документами

SharePoint — корпоративный портал для совместной работы над документами

Хранение и совместное использование файлов: 1 ТБ места в хранилище OneDrive

Хранение и совместное использование файлов: 1 ТБ места в хранилище OneDrive

А также веб-версия Outlook

Лицензия дает пользователю право работать с Office на пяти компьютерах Mac/Windows, пяти смартфонах и пяти планшетах

Лицензия дает пользователю право работать с Office на пяти компьютерах Mac/Windows, пяти смартфонах и пяти планшетах

Классические версии приложений Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook и OneNote, а также Publisher и Access для ПК

Классические версии приложений Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook и OneNote, а также Publisher и Access для ПК

Хранилище неограниченного размера на 100 ГБ в основном почтовом ящике пользователя и архив неограниченного объема

Хранилище неограниченного размера на 100 ГБ в основном почтовом ящике пользователя и архив неограниченного объема

Электронная почта с ящиками на 100 ГБ и адресами в корпоративном домене

Электронная почта с ящиками на 100 ГБ и адресами в корпоративном домене

Электронная почта с ящиками на 50 ГБ и адресами в корпоративном домене

Электронная почта с ящиками на 50 ГБ и адресами в корпоративном домене

Цена за пользователя в месяц, включая НДС

Цена за пользователя в месяц, включая НДС

Цена за пользователя в месяц, включая НДС

Цена за пользователя в месяц, включая НДС

Планировщик (Майкрософт) — организация и контроль работы сотрудников, когда участники видят, кто над чем работает

Планировщик (Майкрософт) — организация и контроль работы сотрудников, когда участники видят, кто над чем работает

Microsoft Bookings — средство для управления и планирования встреч с клиентами

Microsoft Bookings — средство для управления и планирования встреч с клиентами

Outlook Customer Manager — добавляет в приложение Outlook возможности для отображения истории общения с клиентом, напоминаний о задачах и отслеживания действий по сделкам

Outlook Customer Manager — добавляет в приложение Outlook возможности для отображения истории общения с клиентом, напоминаний о задачах и отслеживания действий по сделкам

Microsoft Teams — платформа, объединяющая в рабочем пространстве чат, встречи, заметки и вложения

Microsoft Teams — платформа, объединяющая в рабочем пространстве чат, встречи, заметки и вложения

Skype для бизнеса — телефонные и видеоконференции, до 250 участников в каждой

Skype для бизнеса — телефонные и видеоконференции, до 250 участников в каждой

SharePoint — корпоративный портал для совместной работы над документами

SharePoint — корпоративный портал для совместной работы над документами

Хранение и совместное использование файлов: 1 ТБ места в хранилище OneDrive

Хранение и совместное использование файлов: 1 ТБ места в хранилище OneDrive

А также веб-версия Outlook

Лицензия дает пользователю право работать с Office на пяти компьютерах Mac/Windows, пяти смартфонах и пяти планшетах

Лицензия дает пользователю право работать с Office на пяти компьютерах Mac/Windows, пяти смартфонах и пяти планшетах

Классические версии приложений Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook и OneNote, а также Publisher и Access для ПК

Классические версии приложений Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook и OneNote, а также Publisher и Access для ПК

Хранилище неограниченного размера на 100 ГБ в основном почтовом ящике пользователя и архив неограниченного объема

Хранилище неограниченного размера на 100 ГБ в основном почтовом ящике пользователя и архив неограниченного объема

Электронная почта с ящиками на 100 ГБ и адресами в корпоративном домене

Электронная почта с ящиками на 100 ГБ и адресами в корпоративном домене

Электронная почта с ящиками на 50 ГБ и адресами в корпоративном домене

Электронная почта с ящиками на 50 ГБ и адресами в корпоративном домене

Цена за пользователя в месяц, включая НДС

Цена за пользователя в месяц, включая НДС

Цена за пользователя в месяц, включая НДС

Цена за пользователя в месяц, включая НДС

Планировщик (Майкрософт) — организация и контроль работы сотрудников, когда участники видят, кто над чем работает

Планировщик (Майкрософт) — организация и контроль работы сотрудников, когда участники видят, кто над чем работает

Microsoft Bookings — средство для управления и планирования встреч с клиентами

Microsoft Bookings — средство для управления и планирования встреч с клиентами

Outlook Customer Manager — добавляет в приложение Outlook возможности для отображения истории общения с клиентом, напоминаний о задачах и отслеживания действий по сделкам

Outlook Customer Manager — добавляет в приложение Outlook возможности для отображения истории общения с клиентом, напоминаний о задачах и отслеживания действий по сделкам

Microsoft Teams — платформа, объединяющая в рабочем пространстве чат, встречи, заметки и вложения

Microsoft Teams — платформа, объединяющая в рабочем пространстве чат, встречи, заметки и вложения

Skype для бизнеса — телефонные и видеоконференции, до 250 участников в каждой

Skype для бизнеса — телефонные и видеоконференции, до 250 участников в каждой

SharePoint — корпоративный портал для совместной работы над документами

SharePoint — корпоративный портал для совместной работы над документами

Хранение и совместное использование файлов: 1 ТБ места в хранилище OneDrive

Хранение и совместное использование файлов: 1 ТБ места в хранилище OneDrive

Лицензия дает пользователю право работать с Office на пяти компьютерах Mac/Windows, пяти смартфонах и пяти планшетах

Лицензия дает пользователю право работать с Office на пяти компьютерах Mac/Windows, пяти смартфонах и пяти планшетах

Классические версии приложений Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook и OneNote, а также Publisher и Access для ПК

Классические версии приложений Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook и OneNote, а также Publisher и Access для ПК

Хранилище неограниченного размера на 100 ГБ в основном почтовом ящике пользователя и архив неограниченного объема

Хранилище неограниченного размера на 100 ГБ в основном почтовом ящике пользователя и архив неограниченного объема

Электронная почта с ящиками на 100 ГБ и адресами в корпоративном домене

Электронная почта с ящиками на 100 ГБ и адресами в корпоративном домене

Электронная почта с ящиками на 50 ГБ и адресами в корпоративном домене

Электронная почта с ящиками на 50 ГБ и адресами в корпоративном домене

Цена за пользователя в месяц, включая НДС

Цена за пользователя в месяц, включая НДС

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Цена за пользователя в месяц, включая НДС ₽ 599.90

Максимальное число пользователей -

Электронная почта с ящиками на 50 ГБ и адресами в корпоративном домене

Электронная почта с ящиками на 100 ГБ и адресами в корпоративном домене

Хранилище неограниченного размера на 100 ГБ в основном почтовом ящике пользователя и архив неограниченного объема

Классические версии приложений Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook и OneNote, а также Publisher и Access для ПК

Лицензия дает пользователю право работать с Office на пяти компьютерах Mac/Windows, пяти смартфонах и пяти планшетах

Веб-версии Word, Excel и PowerPoint

Хранение и совместное использование файлов: 1 ТБ места в хранилище OneDrive

SharePoint — корпоративный портал для совместной работы над документами

Skype для бизнеса — телефонные и видеоконференции, до 250 участников в каждой

Microsoft Teams — платформа, объединяющая в рабочем пространстве чат, встречи, заметки и вложения

Outlook Customer Manager — добавляет в приложение Outlook возможности для отображения истории общения с клиентом, напоминаний о задачах и отслеживания действий по сделкам

Microsoft Bookings — средство для управления и планирования встреч с клиентами

Yammer — корпоративная социальная сеть и средство совместной работы

Планировщик (Майкрософт) — организация и контроль работы сотрудников, когда участники видят, кто над чем работает

Microsoft StaffHub — система, позволяющая управлять расписаниями и координировать ежедневную деятельность удаленно работающих сотрудников

Цена за пользователя в месяц, включая НДС ₽ 599.90