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Microsoft Office 365

Office 365 is the best cloud package for companies using Microsoft Office in their day-to-day business operations: bookkeeping in Excel, giving presentations in PowerPoint, and drafting contracts in Word. In addition to traditional office applications, the package includes chat, video conferencing, and other services for productively collaborating on projects. Be sure your files open easily and retain proper formatting.
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Выберите свой Microsoft 365

Выберите план подписки, наиболее полно отражающий потребности вашей организации. По мере роста бизнеса или изменения специфики организации вы сможете перейти на планы подписки с дополнительными возможностями.
Цена за пользователя в месяц, включая НДС
Максимальное число пользователей
Электронная почта с ящиками на 50 ГБ и адресами в корпоративном домене
Электронная почта с ящиками на 100 ГБ и адресами в корпоративном домене
Хранилище неограниченного размера на 100 ГБ в основном почтовом ящике пользователя и архив неограниченного объема
Классические версии приложений Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook и OneNote, а также Publisher и Access для ПК
Лицензия дает пользователю право работать с Office на пяти компьютерах Mac/Windows, пяти смартфонах и пяти планшетах
Веб-версии Word, Excel и PowerPoint
Хранение и совместное использование файлов: 1 ТБ места в хранилище OneDrive
SharePoint — корпоративный портал для совместной работы над документами
Skype для бизнеса — телефонные и видеоконференции, до 250 участников в каждой
Microsoft Teams — платформа, объединяющая в рабочем пространстве чат, встречи, заметки и вложения
Outlook Customer Manager — добавляет в приложение Outlook возможности для отображения истории общения с клиентом, напоминаний о задачах и отслеживания действий по сделкам
Microsoft Bookings — средство для управления и планирования встреч с клиентами
Yammer — корпоративная социальная сеть и средство совместной работы
Планировщик (Майкрософт) — организация и контроль работы сотрудников, когда участники видят, кто над чем работает
Microsoft StaffHub — система, позволяющая управлять расписаниями и координировать ежедневную деятельность удаленно работающих сотрудников
Цена за пользователя в месяц, включая НДС

Microsoft 365 Apps for Business

Заказать
Цена за пользователя в месяц, включая НДС
₽ 618.70
Максимальное число пользователей
300
Электронная почта с ящиками на 50 ГБ и адресами в корпоративном домене
Электронная почта с ящиками на 100 ГБ и адресами в корпоративном домене
Хранилище неограниченного размера на 100 ГБ в основном почтовом ящике пользователя и архив неограниченного объема
Классические версии приложений Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook и OneNote, а также Publisher и Access для ПК
Лицензия дает пользователю право работать с Office на пяти компьютерах Mac/Windows, пяти смартфонах и пяти планшетах
Веб-версии Word, Excel и PowerPoint
Хранение и совместное использование файлов: 1 ТБ места в хранилище OneDrive
SharePoint — корпоративный портал для совместной работы над документами
Skype для бизнеса — телефонные и видеоконференции, до 250 участников в каждой
Microsoft Teams — платформа, объединяющая в рабочем пространстве чат, встречи, заметки и вложения
Outlook Customer Manager — добавляет в приложение Outlook возможности для отображения истории общения с клиентом, напоминаний о задачах и отслеживания действий по сделкам
Microsoft Bookings — средство для управления и планирования встреч с клиентами
Yammer — корпоративная социальная сеть и средство совместной работы
Планировщик (Майкрософт) — организация и контроль работы сотрудников, когда участники видят, кто над чем работает
Microsoft StaffHub — система, позволяющая управлять расписаниями и координировать ежедневную деятельность удаленно работающих сотрудников
Цена за пользователя в месяц, включая НДС
₽ 618.70

Microsoft 365 Apps for Business

Заказать

Microsoft 365 Business Standard

Заказать
Цена за пользователя в месяц, включая НДС
₽ 937.20
Максимальное число пользователей
300
Электронная почта с ящиками на 50 ГБ и адресами в корпоративном домене
Электронная почта с ящиками на 100 ГБ и адресами в корпоративном домене
Хранилище неограниченного размера на 100 ГБ в основном почтовом ящике пользователя и архив неограниченного объема
Классические версии приложений Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook и OneNote, а также Publisher и Access для ПК
Лицензия дает пользователю право работать с Office на пяти компьютерах Mac/Windows, пяти смартфонах и пяти планшетах
Веб-версии Word, Excel и PowerPoint
А также веб-версия Outlook
Хранение и совместное использование файлов: 1 ТБ места в хранилище OneDrive
SharePoint — корпоративный портал для совместной работы над документами
Skype для бизнеса — телефонные и видеоконференции, до 250 участников в каждой
Microsoft Teams — платформа, объединяющая в рабочем пространстве чат, встречи, заметки и вложения
Outlook Customer Manager — добавляет в приложение Outlook возможности для отображения истории общения с клиентом, напоминаний о задачах и отслеживания действий по сделкам
Microsoft Bookings — средство для управления и планирования встреч с клиентами
Yammer — корпоративная социальная сеть и средство совместной работы
Планировщик (Майкрософт) — организация и контроль работы сотрудников, когда участники видят, кто над чем работает
Microsoft StaffHub — система, позволяющая управлять расписаниями и координировать ежедневную деятельность удаленно работающих сотрудников
Цена за пользователя в месяц, включая НДС
₽ 937.20

Microsoft 365 Business Standard

Заказать

Microsoft 365 Business Basic

Заказать
Цена за пользователя в месяц, включая НДС
₽ 374.90
Максимальное число пользователей
300
Электронная почта с ящиками на 50 ГБ и адресами в корпоративном домене
Электронная почта с ящиками на 100 ГБ и адресами в корпоративном домене
Хранилище неограниченного размера на 100 ГБ в основном почтовом ящике пользователя и архив неограниченного объема
Классические версии приложений Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook и OneNote, а также Publisher и Access для ПК
Лицензия дает пользователю право работать с Office на пяти компьютерах Mac/Windows, пяти смартфонах и пяти планшетах
Веб-версии Word, Excel и PowerPoint
А также веб-версия Outlook
Хранение и совместное использование файлов: 1 ТБ места в хранилище OneDrive
SharePoint — корпоративный портал для совместной работы над документами
Skype для бизнеса — телефонные и видеоконференции, до 250 участников в каждой
Microsoft Teams — платформа, объединяющая в рабочем пространстве чат, встречи, заметки и вложения
Outlook Customer Manager — добавляет в приложение Outlook возможности для отображения истории общения с клиентом, напоминаний о задачах и отслеживания действий по сделкам
Microsoft Bookings — средство для управления и планирования встреч с клиентами
Yammer — корпоративная социальная сеть и средство совместной работы
Планировщик (Майкрософт) — организация и контроль работы сотрудников, когда участники видят, кто над чем работает
Microsoft StaffHub — система, позволяющая управлять расписаниями и координировать ежедневную деятельность удаленно работающих сотрудников
Цена за пользователя в месяц, включая НДС
₽ 374.90

Microsoft 365 Business Basic

Заказать

Exchange Online план 1

Заказать
Цена за пользователя в месяц, включая НДС
₽ 299.90
Максимальное число пользователей
-
Электронная почта с ящиками на 50 ГБ и адресами в корпоративном домене
Электронная почта с ящиками на 100 ГБ и адресами в корпоративном домене
Хранилище неограниченного размера на 100 ГБ в основном почтовом ящике пользователя и архив неограниченного объема
Классические версии приложений Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook и OneNote, а также Publisher и Access для ПК
Лицензия дает пользователю право работать с Office на пяти компьютерах Mac/Windows, пяти смартфонах и пяти планшетах
Веб-версии Word, Excel и PowerPoint
Хранение и совместное использование файлов: 1 ТБ места в хранилище OneDrive
SharePoint — корпоративный портал для совместной работы над документами
Skype для бизнеса — телефонные и видеоконференции, до 250 участников в каждой
Microsoft Teams — платформа, объединяющая в рабочем пространстве чат, встречи, заметки и вложения
Outlook Customer Manager — добавляет в приложение Outlook возможности для отображения истории общения с клиентом, напоминаний о задачах и отслеживания действий по сделкам
Microsoft Bookings — средство для управления и планирования встреч с клиентами
Yammer — корпоративная социальная сеть и средство совместной работы
Планировщик (Майкрософт) — организация и контроль работы сотрудников, когда участники видят, кто над чем работает
Microsoft StaffHub — система, позволяющая управлять расписаниями и координировать ежедневную деятельность удаленно работающих сотрудников
Цена за пользователя в месяц, включая НДС
₽ 299.90

Exchange Online план 1

Заказать

Exchange Online план 2

Заказать
Цена за пользователя в месяц, включая НДС
₽ 599.90
Максимальное число пользователей
-
Электронная почта с ящиками на 50 ГБ и адресами в корпоративном домене
Электронная почта с ящиками на 100 ГБ и адресами в корпоративном домене
Хранилище неограниченного размера на 100 ГБ в основном почтовом ящике пользователя и архив неограниченного объема
Классические версии приложений Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook и OneNote, а также Publisher и Access для ПК
Лицензия дает пользователю право работать с Office на пяти компьютерах Mac/Windows, пяти смартфонах и пяти планшетах
Веб-версии Word, Excel и PowerPoint
Хранение и совместное использование файлов: 1 ТБ места в хранилище OneDrive
SharePoint — корпоративный портал для совместной работы над документами
Skype для бизнеса — телефонные и видеоконференции, до 250 участников в каждой
Microsoft Teams — платформа, объединяющая в рабочем пространстве чат, встречи, заметки и вложения
Outlook Customer Manager — добавляет в приложение Outlook возможности для отображения истории общения с клиентом, напоминаний о задачах и отслеживания действий по сделкам
Microsoft Bookings — средство для управления и планирования встреч с клиентами
Yammer — корпоративная социальная сеть и средство совместной работы
Планировщик (Майкрософт) — организация и контроль работы сотрудников, когда участники видят, кто над чем работает
Microsoft StaffHub — система, позволяющая управлять расписаниями и координировать ежедневную деятельность удаленно работающих сотрудников
Цена за пользователя в месяц, включая НДС
₽ 599.90

Exchange Online план 2

Заказать

The service is chargeable on the basis of a calendar month. Subscription fee is charged in full on the first day of each month.

Office 365 Applications

A powerful e-mail client with your domain. Create group addresses like sales@company.ru.

We noticed in March 2018 that Selectel had started offering subscriptions for cloud-based Microsoft apps. At that time, we were already planning to migrate from our then-current email system; we had to accommodate our growing staff and the regional expansion strategy of our family-friendly Italian restaurants. We’re grateful that the migration was so quick; for us, a seamless transfer and business continuity were of the utmost importance.

Dmitriy Chaban, Senior System Administrator, Tomato

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