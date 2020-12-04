Облачные офисные приложения

В работе организации незаменимы офисные приложения: таблицы, текстовый редактор, презентации, электронная почта, мессенджеры. Благодаря переносу этих приложений в облако, сотрудники работают с самой последней версией программ и получают возможность совместной работы над документами. Больше не будет файлов, которые утеряны или не открываются.