Облачные офисные приложения

Особенности облачных решений
Мобильность работы
Благодаря облачным службам документы можно просматривать и редактировать из любой точки мира, в том числе, с мобильных устройств.
Надежная защита
Задача обеспечения информационной безопасности реализуется провайдером. При этом вы сохраняете контроль за доступом сотрудников к информации.
Администрирование
В масштабах организации отпадает проблема перехода на новые версии ПО. Обслуживание серверной инфраструктуры и обновление служб осуществляется облачным провайдером.
Выберите ваш офисный пакет
Microsoft Office 365
Google Workspace
Преимущества подписной модели
Удобное управление бюджетом
Возможность оформления годовых или месячных подписок на аренду ПО.
Подписки с разным набором приложений
Можно подобрать наилучший вариант с учетом размера компании и рыночной ниши.
Простое лицензирование
По мере роста компании процедура лицензирования по числу пользователей происходит автоматически.
Мы поможем на каждом этапе
Подберем оптимальный вариант подписки
Настроим программное обеспечение
Организуем обучение
Окажем техническую поддержку
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