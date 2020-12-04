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Облачные офисные приложения

Cloud-Based Office Applications
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Два самых популярных офисных пакета в облачном исполнении

В работе организации незаменимы офисные приложения: таблицы, текстовый редактор, презентации, электронная почта, мессенджеры. Благодаря переносу этих приложений в облако, сотрудники работают с самой последней версией программ и получают возможность совместной работы над документами. Больше не будет файлов, которые утеряны или не открываются.

Особенности облачных решений

Мобильность работы

Благодаря облачным службам документы можно просматривать и редактировать из любой точки мира, в том числе, с мобильных устройств.

Надежная защита

Задача обеспечения информационной безопасности реализуется провайдером. При этом вы сохраняете контроль за доступом сотрудников к информации.

Администрирование

В масштабах организации отпадает проблема перехода на новые версии ПО. Обслуживание серверной инфраструктуры и обновление служб осуществляется облачным провайдером.

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Microsoft Office 365

Расширенный набор приложений Microsoft Office с доступом через браузер, с облачным хранилищем. Незаменим для компаний, в которых приложения Microsoft Office являются внутренним стандартом. Позволяет обмениваться с контрагентами и клиентами документами в форматах Microsoft Office.

Google Workspace

Почта, таблицы, документы, календарь и другие онлайн-сервисы. Ориентирован на динамичные компании, где документы создаются и редактируются коллективно в режиме онлайн. Приложения Google Workspace считаются наиболее простыми в освоении.

Преимущества подписной модели

Удобное управление бюджетом

Возможность оформления годовых или месячных подписок на аренду ПО.

Подписки с разным набором приложений

Можно подобрать наилучший вариант с учетом размера компании и рыночной ниши.

Простое лицензирование

По мере роста компании процедура лицензирования по числу пользователей происходит автоматически.

Мы поможем на каждом этапе

Подберем оптимальный вариант подписки

Настроим программное обеспечение

Организуем обучение

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