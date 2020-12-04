Геораспределенная подсеть

Данные размещаются на разных серверах в разных дата-центрах, основной маршрутизатор и хост связываются с резервными в единую подсеть, внутри которой IP-адреса могут перемещаться по дата-центрам. На маршрутизаторах настраивается VRRP, резервирующий шлюз сети. Между маршрутизаторами организован MPLS-туннель по резервированным каналам.

При перебоях связи, недоступности основного хоста, маршрутизатора или промежуточного коммутатора, информация запрашивается с резервного маршрутизатора или хоста. Для повышения надежности резервирующее и основное оборудование располагаются в разных дата-центрах.

Подключение VRRP повышает надежность и отказоустойчивость интернет-ресурсов: новостных сайтов, корпоративных порталов, интернет-магазинов, бекендов мобильных приложений и облачных сервисов.