Сетевая связность 

Почти все делается силами наших сетевых инженеров. У нас уже организована сетевая связанность с партнерами. Вы только выбираете точку подключения, ширину канала и скорость передачи данных. Если ваши сетевики захотят поучаствовать в процессе, обсудим такую возможность в частном порядке.