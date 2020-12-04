Сетевая связность 

Обеспечиваем низкие сетевые задержки, критичные при обработке потоковых данных. Несем ответственность за ширину полосы и работу сервиса. Если что-то пойдет не так, SLA финансово защищает ваши интересы.
Задачи, с которыми сервис поможет
Вы в поисках решения, которое объединит сегменты вашей территориально разнесенной инфраструктуры между собой
Вам нужно снизить затраты на обслуживание действующих каналов связи и повысить их надежность
Хотите построить гибридную инфраструктуру
2 варианта соединения Selectel Connect
Direct ConnectПодключить
Global ConnectПодключить
*Информацию о трафике по каждому облаку уточняйте отдельно у облачных провайдеров
Все устроено удобно и безопасно
Гарантированная полоса пропускания
Соединение защищено
Подключаем через специальные изолированные каналы связи без доступа к интернету и необходимости настраивать VPN. Так вы можете быть уверены, что ваши данные будет в безопасности.
Без риска блокировок IP-адресов
Вы работаете с ресурсами облака в едином адресном пространстве своей частной сети. Как следствие, исключаются сложности с потенциальными блокировками IP-адресов.
Все зарезервировано
Сетевые нарушения никак не отразятся на работе вашего подключения — мы обо всем позаботились.
У нас 2 независимых канала связи — в Москве и Санкт-Петербурге. Если с одним что-то произойдет, второй включиться в работу.
Минимум ваших усилий
Почти все делается силами наших сетевых инженеров. У нас уже организована сетевая связанность с партнерами. Вы только выбираете точку подключения, ширину канала и скорость передачи данных. Если ваши сетевики захотят поучаствовать в процессе, обсудим такую возможность в частном порядке.
Наши партнеры: облачные агрегаторы и операторы связи
Подключить сервис — в панели управления
Инфраструктура Selectel, с которой можно организовать связность
Выделенные серверы
Облако на базе VMware
Облачная платформа
Размещение оборудования
Компании, которые нам доверяют
Наши клиенты
What's next?
Registration in the control panel
Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel, пополните баланс удобным способом и создайте свое первое сетевое соединение.Go to panel
Consultation before ordering
You can always get a free consultation by calling us on 8 800 555 06 75, sending a message to Telegram or an e-mail to sales@selectel.ru — tell us about your project and we will offer you the best solution for your budget and requirements.