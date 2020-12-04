Преимущества
Доступное лицензирование
Оплачивается только необходимое количество лицензий.
Сервисы без установок
Доступ к ПО через интернет-браузер.
Сокращение затрат
На развертывание ПО, на техподдержку и обновление систем.
Стоимость программного обеспечения
Аренда лицензий Microsoft
*Цены лицензий Microsoft Windows Server действительны для выделенных серверов. Также по требованиям лицензирования Microsoft, на каждом процессоре сервера должны быть лицензированы минимум 8 ядер.
All prices include 20% VAT
Аренда Microsoft 365 для бизнеса (до 300 пользователей)
All prices include 20% VAT
Аренда Microsoft 365 для крупных корпоративных клиентов
All prices include 20% VAT
Аренда Exchange Online
All prices include 20% VAT
Skype for Business Online
All prices include 20% VAT
Azure Active Directory
All prices include 20% VAT
OneDrive for Business with Office Online
All prices include 20% VAT
Visio Online
All prices include 20% VAT
Вместе с услугой заказывают
Выделенный сервер
Виртуальное приватное облако
Защита от DDoS-атак
Облачное объектное хранилище
Арендуйте ПО с регулярными обновлениями
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