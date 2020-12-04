Аренда лицензий Microsoft

Service Price per month

Microsoft SQL Server Enterprise Edition (Licence per 2 cores) Price per month ₽ 52,763.00 Microsoft SQL Server Standard Edition (Licence per 2 cores) Price per month ₽ 15,050.00 Microsoft SQL Server Web Edition (Licence per 2 cores) Price per month ₽ 1,050.00 Microsoft Windows Remote Desktop Services Price per month ₽ 608.00 Microsoft Windows Server Datacenter Edition (Licence per 2 cores) Price per month ₽ 2,560.00 Microsoft Windows Server Standard Edition (Licence per 2 cores) Price per month ₽ 430.00

*Цены лицензий Microsoft Windows Server действительны для выделенных серверов. Также по требованиям лицензирования Microsoft, на каждом процессоре сервера должны быть лицензированы минимум 8 ядер.