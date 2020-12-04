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Аренда программного обеспечения

Software Leasing
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Предлагаем аренду программного обеспечения ведущих компаний с регулярным обновлением до новейшей версии.

Преимущества

Доступное лицензирование

Оплачивается только необходимое количество лицензий.

Сервисы без установок

Доступ к ПО через интернет-браузер.

Сокращение затрат

На развертывание ПО, на техподдержку и обновление систем.

Стоимость программного обеспечения

Аренда лицензий Microsoft

Service
Price per month
Microsoft SQL Server Enterprise Edition (Licence per 2 cores)
Price per month
₽ 52,763.00
Microsoft SQL Server Standard Edition (Licence per 2 cores)
Price per month
₽ 15,050.00
Microsoft SQL Server Web Edition (Licence per 2 cores)
Price per month
₽ 1,050.00
Microsoft Windows Remote Desktop Services
Price per month
₽ 608.00
Microsoft Windows Server Datacenter Edition (Licence per 2 cores)
Price per month
₽ 2,560.00
Microsoft Windows Server Standard Edition (Licence per 2 cores)
Price per month
₽ 430.00

*Цены лицензий Microsoft Windows Server действительны для выделенных серверов. Также по требованиям лицензирования Microsoft, на каждом процессоре сервера должны быть лицензированы минимум 8 ядер.

All prices include 20% VAT

Аренда Microsoft 365 для бизнеса (до 300 пользователей)

Microsoft 365 Apps for Business
₽ 619.00
Microsoft 365 Business Basic (бизнес базовый)
₽ 375.00
Microsoft 365 Business Standard
₽ 937.00

All prices include 20% VAT

Аренда Microsoft 365 для крупных корпоративных клиентов

Microsoft 365 Apps for Enterprise
₽ 900.00
Office 365 Enterprise E1
₽ 600.00
Office 365 Enterprise E3
₽ 1,500.00
Office 365 Enterprise E5
₽ 2,624.00
Office 365 Enterprise F1
₽ 300.00

All prices include 20% VAT

Аренда Exchange Online

Exchange Online (Plan 1)
₽ 300.00
Exchange Online (Plan 2)
₽ 600.00
Exchange Online Archiving (EOA) for Exchange Server
₽ 225.00

All prices include 20% VAT

Skype for Business Online

Skype for Business Online
₽ 412.00
Skype for Business Online (Plan 1)
₽ 125.00

All prices include 20% VAT

Azure Active Directory

Azure Active Directory Basic
₽ 75.00
Azure Active Directory Premium P1
₽ 450.00
Azure Active Directory Premium P2
₽ 675.00

All prices include 20% VAT

OneDrive for Business with Office Online

OneDrive for Business (Plan 1)
₽ 375.00
OneDrive for Business (Plan 2)
₽ 750.00

All prices include 20% VAT

Visio Online

Visio Online (Plan 1)
₽ 375.00
Visio Online (Plan 2)
₽ 1,125.00

All prices include 20% VAT

Вместе с услугой заказывают

Выделенный сервер

Арендуйте надежный физический сервер с подключением к локальной сети.

Виртуальное приватное облако

Объединяйте серверы в локальное пространство только для ваших проектов.

Защита от DDoS-атак

Снизьте риски простоев вашего проекта и обеспечьте защиту от взломов и атак.

Облачное объектное хранилище

Работайте в высокопроизводительном хранилище данных с поддержкой S3 API.

Арендуйте ПО с регулярными обновлениями

Оставьте заявку, и мы свяжемся в течение рабочего дня.

You can always get a free consultation by calling us on  8 800 555 06 75, sending a message to  Telegram or an e-mail to  sales@selectel.ru.