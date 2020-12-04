Трансляции видео в онлайне без задержек

Кому поможет сервис для трансляций
Онлайн-курсам и обучающим платформам
Ваши пользователи смогут смотреть вебинары, лекции и мастер-классы с любого устройства получать знания без задержек в воспроизведении видео — так, будто они находятся в одной комнате с ведущим.
Всем, кто транслирует офлайн-мероприятия
Вы сможете транслировать спортивные события, концерты, розыгрыши и другие мероприятия в прямом эфире без сбоев — и неважно, откуда ваши зрители и сколько их.
Компаниям, желающим увеличить продажи
Вебинары и онлайн-встречи помогут вашей компании привлечь аудиторию и рассказать о новых решениях и продуктах. Мы позаботимся о том, чтобы трансляции в интернете прошли без сбоев и максимальном качестве для всех зрителей.
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All prices include 20% VAT
All prices include 20% VAT
Ваша трансляция — без задержек в несколько кликов
Отправьте свой видеопоток
Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и добавьте ссылку на видеопоток.
Мы преобразуем видео
Примем сигнал в максимальном качестве и обработаем его: транскодируем в Full HD и другие битрейты.
Передадим поток на CDN-серверы
Они отвечают за скорость доставки видео до зрителей, чтобы все проигрывалось без задержек и сбоев.
Пришлем ссылку на новый поток
Вы получите ссылку на новый HLS-поток — с быстрой доставкой видео и адаптацией под разные устройства и качество сети.
Осталось запустить трансляцию
Для этого скопируйте ссылку от Selectel на новый видеопоток и вставьте ее в плеер трансляции.
Почему Selectel
Технические вопросы — на стороне провайдера
Чтобы запустить трансляцию, вам не нужно искать CDN-провайдера, сервер и специалистов по его настройке — все это уже входит в сервис видеотрансляций от Selectel.
Трансляция видео разного формата и качества
С нами вы сможете транслировать видео любых форматов, в том числе 3D и 360°, а также видео в качестве 4К и ниже.
Видео проигрывается при любом интернете
Адаптивный битрейт позволяет зрителю смотреть трансляцию без сбоев, даже если у него плохой интернет. Качество видео будет меняться в зависимости от типа устройства и качества соединения.
Сколько угодно зрителей и минут
Вы можете запускать короткие и длинные по времени трансляции, ограничивать к ним доступ или транслировать видео на весь мир. Количество зрителей не повлияет на скорость передачи контента.
Техподдержка на связи — круглосуточно
Специалисты нашей техподдержки всегда рядом, чтобы решить вопросы или разобраться с проблемой по трансляции, если такая возникнет.