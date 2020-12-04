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Трансляции видео в онлайне без задержек

Транслируйте события в прямом эфире для зрителей со всего мира. Все, что вам нужно — приложение для стриминга и плеер для трансляции, а мы сделаем так, чтобы видео проигрывалось при любом интернете и с любого устройства.
  • Адаптивный битрейт
  • Транскодирование
  • Поддержка 4K
  • 360° и 3D без задержек
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Кому поможет сервис для трансляций

Онлайн-курсам и обучающим платформам

Ваши пользователи смогут смотреть вебинары, лекции и мастер-классы с любого устройства получать знания без задержек в воспроизведении видео — так, будто они находятся в одной комнате с ведущим.

Всем, кто транслирует офлайн-мероприятия

Вы сможете транслировать спортивные события, концерты, розыгрыши и другие мероприятия в прямом эфире без сбоев  — и неважно, откуда ваши зрители и сколько их.

Компаниям, желающим увеличить продажи

Вебинары и онлайн-встречи помогут вашей компании привлечь аудиторию и рассказать о новых решениях и продуктах. Мы позаботимся о том, чтобы трансляции в интернете прошли без сбоев и максимальном качестве для всех зрителей.

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В цену услуги входят трансляция и CDN-трафик. Подробнее о цене за CDN — на странице сети доставки контента.
Total: ₽ 336.00

All prices include 20% VAT

Цены на трансляции

CDN-трафик оплачивается отдельно. Точная стоимость указана на странице CDN.
Наименование
Цена
Первые 200 минут
Цена
₽ 5/мин
201–500 минут
Цена
₽ 4.5/мин
501–1000 минут
Цена
₽ 4/мин
1001–5000 минут
Цена
₽ 3.7/мин
От 5001 минуты
Цена
₽ 3.5/мин

All prices include 20% VAT

Ваша трансляция — без задержек в несколько кликов

Отправьте свой видеопоток

Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и добавьте ссылку на видеопоток.

Мы преобразуем видео

Примем сигнал в максимальном качестве и обработаем его: транскодируем в Full HD и другие битрейты.

Передадим поток на CDN-серверы

Они отвечают за скорость доставки видео до зрителей, чтобы все проигрывалось без задержек и сбоев.

Пришлем ссылку на новый поток

Вы получите ссылку на новый HLS-поток — с быстрой доставкой видео и адаптацией под разные устройства и качество сети.

Осталось запустить трансляцию

Для этого скопируйте ссылку от Selectel на новый видеопоток и вставьте ее в плеер трансляции.

Почему Selectel

Технические вопросы — на стороне провайдера

Чтобы запустить трансляцию, вам не нужно искать CDN-провайдера, сервер и специалистов по его настройке — все это уже входит в сервис видеотрансляций от Selectel.

Трансляция видео разного формата и качества

С нами вы сможете транслировать видео любых форматов, в том числе 3D и 360°, а также видео в качестве 4К и ниже.

Видео проигрывается при любом интернете

Адаптивный битрейт позволяет зрителю смотреть трансляцию без сбоев, даже если у него плохой интернет. Качество видео будет меняться в зависимости от типа устройства и качества соединения.

Сколько угодно зрителей и минут

Вы можете запускать короткие и длинные по времени трансляции, ограничивать к ним доступ или транслировать видео на весь мир. Количество зрителей не повлияет на скорость передачи контента.

Техподдержка на связи — круглосуточно

Специалисты нашей техподдержки всегда рядом, чтобы решить вопросы или разобраться с проблемой по трансляции, если такая возникнет.

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Как создать Push-трансляцию через OBS

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