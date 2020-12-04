Сеть доставки контента Akamai

Ускорьте загрузку статического и динамического контента. Akamai — крупный CDN-провайдер, присутствует в 135 странах. Большая зона покрытия позволит любому контенту оказаться у пользователя в любой точке мира за миллисекунды.
  • 4200 точек присутствия по всему миру
  • Адаптивная оптимизация доставки контента
  • Динамическая защита контента
  • Бесплатная техническая поддержка на русском и английском
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Подключать Akamai через Selectel — удобно

У нас целая экосистема сервисов

Предоставляем не только CDN. В Selectel вы можете арендовать серверы, создать виртуальные машины, развернуть базы данных, кластеры Kubernetes, организовать хранение данных и не только — у нас 43 продукта.

Работу с документами возьмем на себя

Вам не нужно общаться с Akamai и заключать документы с юридическим лицом из другой страны.

Подключить Akamai можно через нас — избавим от бумажной волокиты и поможем со всеми документами. Мы российская компания, а это значит, что оплата будет в рублях.

Не оставим наедине с проблемой

Наша техническая поддержка говорит на русском и английском языках. Расскажем о сервисе, поможем настроить СDN-ресурс и ответим на все возникающие вопросы. Время ответа на обращение — 15 минут.

Предложим специальные условия

Рассмотрим каждый клиентский запрос в отдельности и сформируем индивидуальное предложение по стоимости или функциональности.

2 аккаунта — разная функциональность

Стандартный аккаунт

Для небольших объемов контента

  • Только статический контент
  • Управление — в панели Selectel
  • Оплата pay-as-you-go

Выделенный аккаунт

Для больших объемов контента

  • Можно ускорять доставку статического и динамического контента
  • Управление — в панели Akamai
  • Ежемесячный фиксированный платеж и контракт на год
  • Возможность подключать любые сервисы Akamai

Максимум возможностей — в выделенном аккаунте в панели Akamai

Анализировать
вовлеченность

Вы сможете оценить, что влияет на потребление контента. Например, расширения экрана у устройства или ОС. Сервис соберет информацию по 50 показателям, чтобы вы могли быть еще ближе к своим пользователям.

Доставлять
видео

Транслируйте видео без задержек с помощью функций адаптивного битрейта (ABR) и интеллектуальной оптимизации сетевых маршрутов.

Шифруйте данные, используйте инструменты обнаружения прокси-доступа или размещайте водяные знаки.

Доставлять статический контент

Увеличивайте скорость доставки за счет промежуточного кэширования контента, защищайте контент с помощью токенов, TLS-шифрования и обнаружения прокси-доступа.

Защищать приложения
и API

Следите за защитой ваших систем в реальном времени, анализируйте угрозы и расследуйте осуществившиеся DDoS-атаки.

Используйте встроенные алгоритмы машинного обучения, чтобы предотвратить нападки злоумышленников.

Сохранять качество
контента

Улучшайте качество доставки контента за счет оптимизации сетевых маршрутов, доставки типа контента в зависимости от канала, устройства и разрешения экрана.
Вы можете пользоваться автоматизированными средствами управления для оптимизации работы скриптов и API.

Применять edge-
вычисления

Используйте edge-серверы по всему миру для бессерверных вычислений. Создавайте собственные функции или используйте уже готовые сервисы.
Экономьте на origin-трафике с помощью создания приватного кэша.

Хотите узнать, что еще умеет Akamai и сколько стоит его подключить?

Напишите на sales@selectel.ru. Расскажем про все его возможности и проконсультируем, что может подойти для ваших проектов и сколько это будет стоить.
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Функциональность для небольших объемов контента — в панели управления Selectel

Цены на ресурсы в стандартном аккаунте, ₽/ГБ

Service
Price per GB
First TB per month
Price per GB
₽ 3.00
Next 2 TB (1–3 TB) per month
Price per GB
₽ 2.50
Next 5 TB (3–8 TB) per month
Price per GB
₽ 1.60
Next 12 TB (8–20 TB) per month
Price per GB
₽ 1.30
Next 50 TB (20–70 TB) per month
Price per GB
₽ 1.10
Next 230 TB (70–300 TB) per month
Price per GB
₽ 1.00
More than 300 TB per month*
Price per GB

* Special terms, please contact us for more information.

All prices include 20% VAT

Хотите ускорить доставку контента?

Оставьте заявку, мы свяжемся в течение рабочего дня. Зададим вопросы про особенности ваших проектов и предложим решение.

You can always get a free consultation by calling us on  8 800 555 06 75, sending a message to  Telegram or an e-mail to  sales@selectel.ru.