Сеть доставки контента Akamai

Предоставляем не только CDN. В Selectel вы можете арендовать серверы, создать виртуальные машины, развернуть базы данных, кластеры Kubernetes, организовать хранение данных и не только — у нас 43 продукта.
Подключать Akamai через Selectel — удобно
У нас целая экосистема сервисов
Работу с документами возьмем на себя
Вам не нужно общаться с Akamai и заключать документы с юридическим лицом из другой страны.
Подключить Akamai можно через нас — избавим от бумажной волокиты и поможем со всеми документами. Мы российская компания, а это значит, что оплата будет в рублях.
Не оставим наедине с проблемой
Наша техническая поддержка говорит на русском и английском языках. Расскажем о сервисе, поможем настроить СDN-ресурс и ответим на все возникающие вопросы. Время ответа на обращение — 15 минут.
Предложим специальные условия
Рассмотрим каждый клиентский запрос в отдельности и сформируем индивидуальное предложение по стоимости или функциональности.
2 аккаунта — разная функциональность
Стандартный аккаунт
Для небольших объемов контента
- Только статический контент
- Управление — в панели Selectel
- Оплата pay-as-you-go
Выделенный аккаунт
Для больших объемов контента
- Можно ускорять доставку статического и динамического контента
- Управление — в панели Akamai
- Ежемесячный фиксированный платеж и контракт на год
- Возможность подключать любые сервисы Akamai
Максимум возможностей — в выделенном аккаунте в панели Akamai
Анализировать
вовлеченность
Вы сможете оценить, что влияет на потребление контента. Например, расширения экрана у устройства или ОС. Сервис соберет информацию по 50 показателям, чтобы вы могли быть еще ближе к своим пользователям.
Доставлять
видео
Транслируйте видео без задержек с помощью функций адаптивного битрейта (ABR) и интеллектуальной оптимизации сетевых маршрутов.
Шифруйте данные, используйте инструменты обнаружения прокси-доступа или размещайте водяные знаки.
Доставлять статический контент
Увеличивайте скорость доставки за счет промежуточного кэширования контента, защищайте контент с помощью токенов, TLS-шифрования и обнаружения прокси-доступа.
Защищать приложения
и API
Следите за защитой ваших систем в реальном времени, анализируйте угрозы и расследуйте осуществившиеся DDoS-атаки.
Используйте встроенные алгоритмы машинного обучения, чтобы предотвратить нападки злоумышленников.
Сохранять качество
контента
Улучшайте качество доставки контента за счет оптимизации сетевых маршрутов, доставки типа контента в зависимости от канала, устройства и разрешения экрана.
Вы можете пользоваться автоматизированными средствами управления для оптимизации работы скриптов и API.
Применять edge-
вычисления
Используйте edge-серверы по всему миру для бессерверных вычислений. Создавайте собственные функции или используйте уже готовые сервисы.
Экономьте на origin-трафике с помощью создания приватного кэша.
Хотите узнать, что еще умеет Akamai и сколько стоит его подключить?
Функциональность для небольших объемов контента — в панели управления Selectel
Цены на ресурсы в стандартном аккаунте, ₽/ГБ
* Special terms, please contact us for more information.
All prices include 20% VAT
Хотите ускорить доставку контента?
Оставьте заявку, мы свяжемся в течение рабочего дня. Зададим вопросы про особенности ваших проектов и предложим решение.
You can always get a free consultation by calling us on 8 800 555 06 75, sending a message to Telegram or an e-mail to sales@selectel.ru.