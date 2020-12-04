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Резервное копирование агентами

Veeam Agent Backup
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Защита данных для выделенных и облачных серверов

Создание резервных копий приложений, баз данных, томов, файлов, физических и виртуальных машин. Решение реализовано на базе ПО Veeam® Agent.

Решите свои задачи

Экономя время и деньги

Стабильная работа

Обеспечивайте непрерывность бизнес-процессов, избегая простоев.

Минимум потерь

Сокращайте риски потери данных из-за ошибки сотрудника или системного сбоя.

Экономия

Снижайте издержки на хранение данных.

Всегда актуальные данные

Быстро восстанавливайте данные до последней версии.

Доступно для продуктов

Выделенные серверы

Серверы Selectel для проектов любой сложности.

Виртуальное приватное облако (VPC)

Публичное облако на базе OpenStack для вычислительной инфраструктуры произвольной сложности.

Возможности резервного копирования

Позаботьтесь о сохранности данных заранее

Инкрементное резервное копирование

Резервное копирование происходит по принципу «замещение блоков со старыми данными на новые». Сперва выполняется бэкап всей информации, потом создаются копии файлов, которые изменились со времени последнего резервного копирования. Такой подход значительно ускоряет процесс создания копий и уменьшает их размеры.

Управление в ваших руках

Не нужно тратить время на переписку с технической поддержкой по изменениям политики резервного копирования. Вы сами управляете параметрами копирования: определяете тип данных, который нужно резервировать, периодичность создания копий и время их хранения.

Полный контроль над данными

Вы сами распоряжаетесь копиями, которые создаете: можете переносить их или удалять.

Хранение копий в облаке

Перенос резервных копий в облачный репозиторий Veeam Cloud Connect.

  • Без ограничений

    Облако легко масштабируется, поэтому место для хранения бэкапов не ограничено.

  • Надежно

    Данные хранятся в трех копиях на 3 разных дисках.

  • Экономно

    Оплата осуществляется по потреблению: вы платите только за то место хранения, которое использовали. Стоимость хранения ㅡ 1 руб./мес. за 1 ГБ.

Цены на ресурсы

Наименование
Старая цена
Цена в месяц
Резервное копирование агентами. Лицензия Veeam Agent Server Edition
Старая цена
₽ 1,600.00
Цена в месяц
₽ 1,100.00
Резервное копирование агентами. Место в облачном репозитории (за 1 ГБ)
Старая цена
₽ 3.00
Цена в месяц
₽ 1.00

All prices include 20% VAT

Дополнительные услуги

Сеть доставки контента

Система распределенных серверов для максимально быстрой работы интернет-проектов.

Мультиоблачная среда

Подберите облачную платформу, чтобы решить свои бизнес-задачи.

Защита от DDoS-атак

Обезопасьте свои информационные ресурсы от нападок злоумышленников.

Хотите защитить свои данные?

Оставьте заявку, мы свяжемся в течение рабочего дня.

You can always get a free consultation by calling us on  8 800 555 06 75, sending a message to  Telegram or an e-mail to  sales@selectel.ru.