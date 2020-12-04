Облачная платформа Selectel. Облачные серверы
Вычислительные ресурсы
Актуализация цен...
Service
Price per hour
Price per month
Графическая карта(GPU), Tesla T4 - ru-9a
Price per hour
€0.4460
Price per month
€325.6157
Локальный диск, 300 МБ/с, чтение 12800 IOPS, запись 6400 IOPS, 1 ГБ - ru-9a
Price per hour
€0.0001
Price per month
€0.0873
Локальный диск, 300 МБ/с, чтение 12800 IOPS, запись 6400 IOPS, 1 ГБ - ru-7a
Price per hour
€0.0001
Price per month
€0.0873
Локальный диск, 300 МБ/с, чтение 12800 IOPS, запись 6400 IOPS, 1 ГБ - ru-8a
Price per hour
€0.0001
Price per month
€0.0873
Локальный диск, 300 МБ/с, чтение 12800 IOPS, запись 6400 IOPS, 1 ГБ - ru-1c
Price per hour
€0.0001
Price per month
€0.0873
Локальный диск, 300 МБ/с, чтение 12800 IOPS, запись 6400 IOPS, 1 ГБ - ru-1a
Price per hour
€0.0003
Price per month
€0.1881
Локальный диск, 300 МБ/с, чтение 12800 IOPS, запись 6400 IOPS, 1 ГБ - ru-1b
Price per hour
€0.0003
Price per month
€0.1881
Локальный диск, 300 МБ/с, чтение 12800 IOPS, запись 6400 IOPS, 1 ГБ - ru-2b
Price per hour
€0.0003
Price per month
€0.1881
Локальный диск, 300 МБ/с, чтение 12800 IOPS, запись 6400 IOPS, 1 ГБ - ru-3a
Price per hour
€0.0003
Price per month
€0.1881
Локальный диск, 300 МБ/с, чтение 12800 IOPS, запись 6400 IOPS, 1 ГБ - ru-2a
Price per hour
€0.0003
Price per month
€0.1881
Локальный диск, 300 МБ/с, чтение 12800 IOPS, запись 6400 IOPS, 1 ГБ - ru-2c
Price per hour
€0.0001
Price per month
€0.0873
Локальный диск, 300 МБ/с, чтение 12800 IOPS, запись 6400 IOPS, 1 ГБ - ru-3b
Price per hour
€0.0001
Price per month
€0.0873
Оперативная память (RAM), 1 ГБ - ru-1a
Price per hour
€0.0026
Price per month
€1.8617
Оперативная память (RAM), 1 ГБ - ru-1b
Price per hour
€0.0026
Price per month
€1.8617
Оперативная память (RAM), 1 ГБ - ru-2a
Price per hour
€0.0026
Price per month
€1.8617
Оперативная память (RAM), 1 ГБ - ru-2b
Price per hour
€0.0026
Price per month
€1.8617
Оперативная память (RAM), 1 ГБ - ru-3a
Price per hour
€0.0026
Price per month
€1.8617
Оперативная память (RAM), 1 ГБ - ru-1c
Price per hour
€0.0026
Price per month
€1.8617
Оперативная память (RAM), 1 ГБ - ru-7a
Price per hour
€0.0026
Price per month
€1.8617
Оперативная память (RAM), 1 ГБ - ru-8a
Price per hour
€0.0026
Price per month
€1.8617
Оперативная память (RAM), 1 ГБ - ru-9a
Price per hour
€0.0026
Price per month
€1.8617
Оперативная память (RAM), 1 ГБ - ru-2c
Price per hour
€0.0026
Price per month
€1.8617
Оперативная память (RAM), 1 ГБ - ru-3b
Price per hour
€0.0026
Price per month
€1.8617
Процессорные ядра (VCPU), 1 ядро Intel® Xeon® E5-2670v3 - ru-1a
Price per hour
€0.0070
Price per month
€5.1197
Процессорные ядра (VCPU), 1 ядро Intel® Xeon® E5-2670v3 - ru-2a
Price per hour
€0.0070
Price per month
€5.1197
Процессорные ядра (VCPU), 1 ядро Intel® Xeon® E5-2680v4 - ru-1b
Price per hour
€0.0070
Price per month
€5.1197
Процессорные ядра (VCPU), 1 ядро Intel® Xeon® Gold 5218 - ru-1c
Price per hour
€0.0070
Price per month
€5.1197
Процессорные ядра (VCPU), 1 ядро Intel® Xeon® Gold 6140 - ru-2b
Price per hour
€0.0070
Price per month
€5.1197
Процессорные ядра (VCPU), 1 ядро Intel® Xeon® Gold 6140 - ru-3a
Price per hour
€0.0070
Price per month
€5.1197
Процессорные ядра (VCPU), 1 ядро Intel® Xeon® Gold 6240R - ru-7a
Price per hour
€0.0070
Price per month
€5.1197
Процессорные ядра (VCPU), 1 ядро Intel® Xeon® Gold 6240R - ru-8a
Price per hour
€0.0070
Price per month
€5.1197
Процессорные ядра (VCPU), 1 ядро Intel® Xeon® Gold 6240R - ru-9a
Price per hour
€0.0070
Price per month
€5.1197
Процессорные ядра (VCPU), 1 ядро Intel® Xeon® Gold 6240R - ru-2c
Price per hour
€0.0070
Price per month
€5.1197
Процессорные ядра (VCPU), 1 ядро Intel® Xeon® Gold 6240R - ru-3b
Price per hour
€0.0070
Price per month
€5.1197
All prices include 20% VAT
Сетевые диски
Актуализация цен...
Service
Price per hour
Price per month
Базовый диск, 1 ГБ - ru-1a
Price per hour
€0.0001
Price per month
€0.0931
Базовый диск, 1 ГБ - ru-1b
Price per hour
€0.0001
Price per month
€0.0931
Базовый диск, 1 ГБ - ru-2a
Price per hour
€0.0001
Price per month
€0.0931
Базовый диск, 1 ГБ - ru-2b
Price per hour
€0.0001
Price per month
€0.0931
Базовый диск, 1 ГБ - ru-3a
Price per hour
€0.0001
Price per month
€0.0931
Базовый диск, 1 ГБ - ru-7a
Price per hour
€0.0001
Price per month
€0.0568
Базовый диск, 1 ГБ - ru-8a
Price per hour
€0.0001
Price per month
€0.0568
Базовый диск, 1 ГБ - ru-1c
Price per hour
€0.0001
Price per month
€0.0568
Базовый диск, 1 ГБ - ru-9a
Price per hour
€0.0001
Price per month
€0.0568
Базовый диск, 1 ГБ - ru-2c
Price per hour
€0.0001
Price per month
€0.0568
Базовый диск, 1 ГБ - ru-3b
Price per hour
€0.0001
Price per month
€0.0568
Быстрый диск, 1 ГБ - ru-1a
Price per hour
€0.0008
Price per month
€0.5585
Быстрый диск, 1 ГБ - ru-1b
Price per hour
€0.0008
Price per month
€0.5585
Быстрый диск, 1 ГБ - ru-2a
Price per hour
€0.0008
Price per month
€0.5585
Быстрый диск, 1 ГБ - ru-2b
Price per hour
€0.0008
Price per month
€0.5585
Быстрый диск, 1 ГБ - ru-3a
Price per hour
€0.0008
Price per month
€0.5585
Быстрый диск, 1 ГБ - ru-7a
Price per hour
€0.0004
Price per month
€0.3061
Быстрый диск, 1 ГБ - ru-8a
Price per hour
€0.0004
Price per month
€0.3061
Быстрый диск, 1 ГБ - ru-1c
Price per hour
€0.0004
Price per month
€0.3061
Быстрый диск, 1 ГБ - ru-9a
Price per hour
€0.0004
Price per month
€0.3061
Быстрый диск, 1 ГБ - ru-2c
Price per hour
€0.0004
Price per month
€0.3061
Быстрый диск, 1 ГБ - ru-3b
Price per hour
€0.0004
Price per month
€0.3061
Универсальный диск, 1 ГБ - ru-1a
Price per hour
€0.0005
Price per month
€0.3723
Универсальный диск, 1 ГБ - ru-1b
Price per hour
€0.0005
Price per month
€0.3723
Универсальный диск, 1 ГБ - ru-2a
Price per hour
€0.0005
Price per month
€0.3723
Универсальный диск, 1 ГБ - ru-2b
Price per hour
€0.0005
Price per month
€0.3723
Универсальный диск, 1 ГБ - ru-3a
Price per hour
€0.0005
Price per month
€0.3723
Универсальный диск, 1 ГБ - ru-7a
Price per hour
€0.0002
Price per month
€0.1449
Универсальный диск, 1 ГБ - ru-8a
Price per hour
€0.0002
Price per month
€0.1449
Универсальный диск, 1 ГБ - ru-1c
Price per hour
€0.0002
Price per month
€0.1449
Универсальный диск, 1 ГБ - ru-9a
Price per hour
€0.0002
Price per month
€0.1449
Универсальный диск, 1 ГБ - ru-2c
Price per hour
€0.0002
Price per month
€0.1449
Универсальный диск, 1 ГБ - ru-3b
Price per hour
€0.0002
Price per month
€0.1449
All prices include 20% VAT
Сетевые ресурсы
Актуализация цен...
Service
Price per hour
Price per month
Балансировщик нагрузки «Базовый без резервирования» - Санкт-Петербург-1
Price per hour
€0.0120
Price per month
€8.7610
Балансировщик нагрузки «Базовый без резервирования» - Москва-1
Price per hour
€0.0120
Price per month
€8.7610
Балансировщик нагрузки «Базовый без резервирования» - Санкт-Петербург-2
Price per hour
€0.0120
Price per month
€8.7610
Балансировщик нагрузки «Базовый без резервирования» - Москва-2
Price per hour
€0.0120
Price per month
€8.7610
Балансировщик нагрузки «Базовый без резервирования» - Новосибирск
Price per hour
€0.0120
Price per month
€8.7610
Балансировщик нагрузки «Базовый без резервирования» - Санкт-Петербург-3
Price per hour
€0.0120
Price per month
€8.7610
Балансировщик нагрузки «Базовый с резервированием» - Санкт-Петербург-1
Price per hour
€0.0220
Price per month
€16.0618
Балансировщик нагрузки «Базовый с резервированием» - Москва-1
Price per hour
€0.0220
Price per month
€16.0618
Балансировщик нагрузки «Базовый с резервированием» - Санкт-Петербург-2
Price per hour
€0.0220
Price per month
€16.0618
Балансировщик нагрузки «Базовый с резервированием» - Москва-2
Price per hour
€0.0220
Price per month
€16.0618
Балансировщик нагрузки «Базовый с резервированием» - Новосибирск
Price per hour
€0.0220
Price per month
€16.0618
Балансировщик нагрузки «Базовый с резервированием» - Санкт-Петербург-3
Price per hour
€0.0220
Price per month
€16.0618
Балансировщик нагрузки «Продвинутый с резервированием» - Санкт-Петербург-1
Price per hour
€0.0360
Price per month
€26.2829
Балансировщик нагрузки «Продвинутый с резервированием» - Москва-1
Price per hour
€0.0360
Price per month
€26.2829
Балансировщик нагрузки «Продвинутый с резервированием» - Санкт-Петербург-2
Price per hour
€0.0360
Price per month
€26.2829
Балансировщик нагрузки «Продвинутый с резервированием» - Москва-2
Price per hour
€0.0360
Price per month
€26.2829
Балансировщик нагрузки «Продвинутый с резервированием» - Новосибирск
Price per hour
€0.0360
Price per month
€26.2829
Балансировщик нагрузки «Продвинутый с резервированием» - Санкт-Петербург-3
Price per hour
€0.0360
Price per month
€26.2829
Плавающий IP-адрес - Санкт-Петербург-1
Price per hour
€0.0019
Price per month
€1.3963
Плавающий IP-адрес - Москва-1
Price per hour
€0.0019
Price per month
€1.3963
Плавающий IP-адрес - Санкт-Петербург-2
Price per hour
€0.0019
Price per month
€1.3963
Плавающий IP-адрес - Москва-2
Price per hour
€0.0019
Price per month
€1.3963
Плавающий IP-адрес - Новосибирск
Price per hour
€0.0019
Price per month
€1.3963
Плавающий IP-адрес - Санкт-Петербург-3
Price per hour
€0.0019
Price per month
€1.3963
Превышение лимита, 1 ГБ* - Санкт-Петербург-1
Price per hour
€0.0065
Price per month
€4.7660
Превышение лимита, 1 ГБ* - Москва-1
Price per hour
€0.0065
Price per month
€4.7660
Превышение лимита, 1 ГБ* - Санкт-Петербург-2
Price per hour
€0.0065
Price per month
€4.7660
Превышение лимита, 1 ГБ* - Москва-2
Price per hour
€0.0065
Price per month
€4.7660
Превышение лимита, 1 ГБ* - Новосибирск
Price per hour
€0.0065
Price per month
€4.7660
Превышение лимита, 1 ГБ* - Санкт-Петербург-3
Price per hour
€0.0065
Price per month
€4.7660
Публичная подсеть из 125 IP-адресов - Санкт-Петербург-1
Price per hour
€0.1343
Price per month
€98.0132
Публичная подсеть из 125 IP-адресов - Москва-1
Price per hour
€0.1343
Price per month
€98.0132
Публичная подсеть из 125 IP-адресов - Санкт-Петербург-2
Price per hour
€0.1343
Price per month
€98.0132
Публичная подсеть из 125 IP-адресов - Москва-2
Price per hour
€0.1343
Price per month
€98.0132
Публичная подсеть из 125 IP-адресов - Новосибирск
Price per hour
€0.1343
Price per month
€98.0132
Публичная подсеть из 125 IP-адресов - Санкт-Петербург-3
Price per hour
€0.1343
Price per month
€98.0132
Публичная подсеть из 13 IP-адресов - Санкт-Петербург-1
Price per hour
€0.0168
Price per month
€12.2288
Публичная подсеть из 13 IP-адресов - Москва-1
Price per hour
€0.0168
Price per month
€12.2288
Публичная подсеть из 13 IP-адресов - Санкт-Петербург-2
Price per hour
€0.0168
Price per month
€12.2288
Публичная подсеть из 13 IP-адресов - Москва-2
Price per hour
€0.0168
Price per month
€12.2288
Публичная подсеть из 13 IP-адресов - Новосибирск
Price per hour
€0.0168
Price per month
€12.2288
Публичная подсеть из 13 IP-адресов - Санкт-Петербург-3
Price per hour
€0.0168
Price per month
€12.2288
Публичная подсеть из 253 IP-адресов - Санкт-Петербург-1
Price per hour
€0.2685
Price per month
€196.0265
Публичная подсеть из 253 IP-адресов - Москва-1
Price per hour
€0.2685
Price per month
€196.0265
Публичная подсеть из 253 IP-адресов - Санкт-Петербург-2
Price per hour
€0.2685
Price per month
€196.0265
Публичная подсеть из 253 IP-адресов - Москва-2
Price per hour
€0.2685
Price per month
€196.0265
Публичная подсеть из 253 IP-адресов - Новосибирск
Price per hour
€0.2685
Price per month
€196.0265
Публичная подсеть из 253 IP-адресов - Санкт-Петербург-3
Price per hour
€0.2685
Price per month
€196.0265
Публичная подсеть из 29 IP-адресов - Санкт-Петербург-1
Price per hour
€0.0335
Price per month
€24.4577
Публичная подсеть из 29 IP-адресов - Москва-1
Price per hour
€0.0335
Price per month
€24.4577
Публичная подсеть из 29 IP-адресов - Санкт-Петербург-2
Price per hour
€0.0335
Price per month
€24.4577
Публичная подсеть из 29 IP-адресов - Москва-2
Price per hour
€0.0335
Price per month
€24.4577
Публичная подсеть из 29 IP-адресов - Новосибирск
Price per hour
€0.0335
Price per month
€24.4577
Публичная подсеть из 29 IP-адресов - Санкт-Петербург-3
Price per hour
€0.0335
Price per month
€24.4577
Публичная подсеть из 5 IP-адресов - Санкт-Петербург-1
Price per hour
€0.0084
Price per month
€6.1144
Публичная подсеть из 5 IP-адресов - Москва-1
Price per hour
€0.0084
Price per month
€6.1144
Публичная подсеть из 5 IP-адресов - Санкт-Петербург-2
Price per hour
€0.0084
Price per month
€6.1144
Публичная подсеть из 5 IP-адресов - Москва-2
Price per hour
€0.0084
Price per month
€6.1144
Публичная подсеть из 5 IP-адресов - Новосибирск
Price per hour
€0.0084
Price per month
€6.1144
Публичная подсеть из 5 IP-адресов - Санкт-Петербург-3
Price per hour
€0.0084
Price per month
€6.1144
Публичная подсеть из 61 IP-адресов - Санкт-Петербург-1
Price per hour
€0.0671
Price per month
€49.0066
Публичная подсеть из 61 IP-адресов - Москва-1
Price per hour
€0.0671
Price per month
€49.0066
Публичная подсеть из 61 IP-адресов - Санкт-Петербург-2
Price per hour
€0.0671
Price per month
€49.0066
Публичная подсеть из 61 IP-адресов - Москва-2
Price per hour
€0.0671
Price per month
€49.0066
Публичная подсеть из 61 IP-адресов - Новосибирск
Price per hour
€0.0671
Price per month
€49.0066
Публичная подсеть из 61 IP-адресов - Санкт-Петербург-3
Price per hour
€0.0671
Price per month
€49.0066
Хранение пользовательских образов, 1 ГБ - Москва-1
Price per hour
€0.0001
Price per month
€0.0931
Хранение пользовательских образов, 1 ГБ - Санкт-Петербург-2
Price per hour
€0.0001
Price per month
€0.0931
Хранение пользовательских образов, 1 ГБ - Москва-2
Price per hour
€0.0001
Price per month
€0.0568
Хранение пользовательских образов, 1 ГБ - Новосибирск
Price per hour
€0.0001
Price per month
€0.0568
Хранение пользовательских образов, 1 ГБ - Санкт-Петербург-1
Price per hour
€0.0001
Price per month
€0.0568
Хранение пользовательских образов, 1 ГБ - Санкт-Петербург-3
Price per hour
€0.0001
Price per month
€0.0568
All prices include 20% VAT
Облако на базе VMware
Размещение в одном дата центре
Актуализация цен...
Ресурсы
Цена в час
Цена в месяц*
Процессорное ядро vCPU (2,6 ГГц в Москве, 2,3 ГГц в Санкт-Петербурге)
Цена в час
€0.0100
Цена в месяц*
€7.2862
Оперативная память (RAM), 1 ГБ
Цена в час
€0.0055
Цена в месяц*
€4.0221
vHDD — 150 IOPS, Silver пул, 1 ГБ
Цена в час
€0.0001
Цена в месяц*
€0.0571
Fast vHDD — 2000 IOPS, Silver пул, 1 ГБ
Цена в час
€0.0002
Цена в месяц*
€0.1278
vSSD — 5000 IOPS, Gold пул, 1 ГБ
Цена в час
€0.0005
Цена в месяц*
€0.3566
Fast vSSD — 25000 IOPS, Gold пул, 1 ГБ
Цена в час
€0.0008
Цена в месяц*
€0.6138
* Приблизительная стоимость из расчёта 730 часов в месяце
All prices include 20% VAT
Размещение в двух дата-центрах (disaster recovery)
Актуализация цен...
Ресурсы
Цена в час
Цена в месяц*
Процессорное ядро vCPU (2,6 ГГц)
Цена в час
€0.0200
Цена в месяц*
€14.5797
Оперативная память (RAM), 1 ГБ
Цена в час
€0.0111
Цена в месяц*
€8.0741
Fast vSSD — 25000 IOPS, Gold пул, 1 ГБ
Цена в час
€0.0008
Цена в месяц*
€0.6138
vSSD — 5000 IOPS, Gold пул, 1 ГБ
Цена в час
€0.0005
Цена в месяц*
€0.3566
* Приблизительная стоимость из расчёта 730 часов в месяце
All prices include 20% VAT
Облако на базе VMware. Дополнительные услуги
Актуализация цен...
Ресурсы
Цена в час
Цена в месяц*
Маршрутизируемый IP-адрес
Цена в час
€0.0021
Цена в месяц*
€1.5624
Изолированная сеть
Цена в час
€0.0078
Цена в месяц*
€5.7165
Direct connected подсеть /24
Цена в час
€0.3305
Цена в месяц*
€241.2914
Direct connected подсеть /25
Цена в час
€0.1652
Цена в месяц*
€120.6092
Direct connected подсеть /26
Цена в час
€0.0826
Цена в месяц*
€60.3046
Direct connected подсеть /27
Цена в час
€0.0413
Цена в месяц*
€30.1523
Direct connected подсеть /28
Цена в час
€0.0206
Цена в месяц*
€15.0396
Direct connected подсеть /29
Цена в час
€0.0096
Цена в месяц*
€6.9869
Edge-роутер Compact
Цена в час
€0.0078
Цена в месяц*
€5.7165
Edge-роутер Large
Цена в час
€0.0176
Цена в месяц*
€12.8275
Edge-роутер Quad Large
Цена в час
€0.0371
Цена в месяц*
€27.1152
Edge-роутер X-Large
Цена в час
€0.0959
Цена в месяц*
€69.9855
Windows Server (1 ядро)
Цена в час
€0.0054
Цена в месяц*
€3.9643
* Приблизительная стоимость из расчёта 730 часов в месяце
All prices include 20% VAT
Резервное копирование
Актуализация цен...
Ресурсы
Цена в час
Цена в месяц*
Бэкапы одной виртуальной машины
Цена в час
€0.0215
Цена в месяц*
€15.7186
Место в репозитории (за 1 ГБ)
Цена в час
€0.0000
Цена в месяц*
€0.0147
* Приблизительная стоимость из расчёта 730 часов в месяце
All prices include 20% VAT
Облачное хранилище
Data Storage
Актуализация цен...
Service
Standard Storage
Cold Storage
up to 1 TB
Standard Storage
€0.0190/GB
Cold Storage
€0.0086/GB
from 1 to 10 TB
Standard Storage
€0.0177/GB
Cold Storage
€0.0086/GB
from 10 to 100 TB
Standard Storage
€0.0164/GB
Cold Storage
€0.0086/GB
over 100 TB
Standard Storage
€0.0135/GB
Cold Storage
€0.0086/GB
All prices include 20% VAT
Outgoing Traffic
Актуализация цен...
Service
Standard Storage
Cold Storage
up to 10 TB
Standard Storage
€0.0136/GB
Cold Storage
€0.0148/GB
next 90 TB
Standard Storage
€0.0122/GB
Cold Storage
€0.0148/GB
next 900 TB
Standard Storage
€0.0109/GB
Cold Storage
€0.0148/GB
over 1 PB
Standard Storage
€0.0095/GB
Cold Storage
€0.0148/GB
* Outgoing traffic of the Cloud storage within the Selectel network is not billed
All prices include 20% VAT
API Requests
Актуализация цен...
Service
Standard Storage
Cold Storage
PUT/POST/COPY
Standard Storage
€0.0041/1000
Cold Storage
€0.0076/1000
GET and other requests
Standard Storage
€0.0033/10000
Cold Storage
€0.0076/10000
DELETE
Standard Storage
€0.0000
Cold Storage
€0.0000
All prices include 20% VAT
Выделенный сервер
Актуализация цен...
Процессор
Память
Диски
Цена в месяц
Broadcom BCM2711 1.5 GHz, 4 cores
Память
4 GB LPDDR4
Диски
64 GB MicroSD
Цена в месяц
€7.0000
Intel Celeron 2 GHz, 2 cores
Память
4 GB DDR4
Диски
120 GB SSD
Цена в месяц
€9.0000
Intel Celeron 2 GHz, 2 cores
Память
8 GB DDR3
Диски
500 GB HDD
Цена в месяц
€21.0000
Intel Celeron 2 GHz, 2 cores
Память
8 GB DDR3
Диски
120 GB SSD
Цена в месяц
€27.0000
Intel Core i7-3770 3.4 GHz, 4 cores
Память
16 GB DDR3
Диски
2 × 3000 GB HDD
Цена в месяц
€35.0000
2 × Intel Xeon L5630 2.13 GHz, 8 cores
Память
24 GB DDR3
Диски
4 × 1000 GB HDD
Цена в месяц
€38.0000
Intel Core 2 Duo E8400 3 GHz, 2 cores
Память
6 GB DDR2
Диски
2 × 500 GB HDD
Цена в месяц
€43.0000
Intel Core i7-6700 3.4 GHz, 4 cores
Память
32 GB DDR4
Диски
2 × 4000 GB HDD
Цена в месяц
€50.0000
Intel Xeon E3-1230 3.2 GHz, 4 cores
Память
8 GB DDR3
Диски
2 × 500 GB HDD
Цена в месяц
€48.0000
AMD Ryzen 5 2400G 3.6 GHz, 4 cores
Память
32 GB DDR4
Диски
2 × 480 GB SSD
Цена в месяц
€62.0000
Intel Core i3 2120 3.3 GHz, 2 cores
Память
8 GB DDR3
Диски
2 × 500 GB HDD
Цена в месяц
€59.0000
AMD Ryzen 5 3400G 3.7 GHz, 4 cores
Память
32 GB DDR4
Диски
2 × 480 GB SSD
Цена в месяц
€63.0000
Intel Xeon E3-1220 3.1 GHz, 4 cores
Память
16 GB DDR3
Диски
4 × 1000 GB HDD
Цена в месяц
€49.0000
Intel Xeon E3-1230 3.2 GHz, 4 cores
Память
16 GB DDR3
Диски
4 × 1000 GB HDD
Цена в месяц
€59.0000
2 × Intel Xeon 5504 2 GHz, 8 cores
Память
12 GB DDR3
Диски
3 × 1000 GB HDD
Цена в месяц
€59.0000
Intel Core i7-8700 3.2 GHz, 6 cores
Память
32 GB DDR4
Диски
2 × 2000 GB HDD
Цена в месяц
€69.0000
Intel Core i7-8700 3.2 GHz, 6 cores
Память
32 GB DDR4
Диски
2 × 480 GB SSD
Цена в месяц
€69.0000
Intel Core i5-10600 3.3 GHz, 6 cores
Память
32 GB DDR4
Диски
2 × 480 GB SSD
Цена в месяц
€59.0000
Intel Xeon E3-1270 3.4 GHz, 4 cores
Память
32 GB DDR3
Диски
2 × 240 GB SSD
Цена в месяц
€68.0000
Intel Xeon E3-1230v5 3.4 GHz, 4 cores
Память
32 GB DDR4
Диски
2 × 240 GB SSD
Цена в месяц
€73.0000
Intel Core i7-8700 3.2 GHz, 6 cores
Память
64 GB DDR4
Диски
2 × 2000 GB HDD
Цена в месяц
€88.0000
Intel Core i7-8700 3.2 GHz, 6 cores
Память
64 GB DDR4
Диски
2 × 480 GB SSD
Цена в месяц
€88.0000
Intel Core i5-10600 3.3 GHz, 6 cores
Память
64 GB DDR4
Диски
2 × 480 GB SSD
Цена в месяц
€72.0000
AMD Ryzen 7 3700X 3.6 GHz, 8 cores
Память
32 GB DDR4
Диски
2 × 500 GB NVMe
Цена в месяц
€73.0000
2 × Intel Xeon L5630 2.13 GHz, 8 cores
Память
24 GB DDR3
Диски
3 × 1000 GB HDD
Цена в месяц
€99.0000
Intel Xeon E3-1230 3.4 GHz, 4 cores
Память
16 GB DDR4
Диски
2 × 240 GB SSD
Цена в месяц
€100.0000
Intel Xeon E3-1230v5 3.4 GHz, 4 cores
Память
32 GB DDR4
Диски
2 × 2000 GB HDD
Цена в месяц
€109.0000
Apple M1 2.99 GHz, 8 cores
Память
16 GB DDR4
Диски
256 GB SSD
Цена в месяц
€88.0000
Intel Xeon E3-1270v5 3.6 GHz, 4 cores
Память
32 GB DDR4
Диски
2 × 480 GB SSD
Цена в месяц
€117.0000
Intel Xeon E3-1230v5 3.4 GHz, 4 cores
Память
32 GB DDR4
Диски
2 × 800 GB SSD
Цена в месяц
€117.0000
2 × Intel Xeon E5-2603 1.8 GHz, 8 cores
Память
16 GB DDR3
Диски
4 × 1000 GB HDD
Цена в месяц
€113.0000
2 × Intel Xeon 5620 2.4 GHz, 8 cores
Память
24 GB DDR3
Диски
3 × 1000 GB HDD
Цена в месяц
€125.0000
Intel Xeon E5-1650v3 3.5 GHz, 6 cores
Память
64 GB DDR4
Диски
2 × 4000 GB HDD
Цена в месяц