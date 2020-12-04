Для балансировщика нагрузки используется ПО, установленное на физические серверы, — оно распределяет запросы по инфраструктуре клиентов. 4 копии балансировщика размещаются попарно в Москве и Санкт-Петербурге, что позволяет повысить надежность инфраструктуры.

Мы разделяем доступ к интернету и локальную сеть, чтобы исключить влияние извне. Локальная сеть свяжет части вашей инфраструктуры между собой. Это может быть связность внутри одного дата-центра или соединение нескольких площадок в разных городах. Для каждого клиента организован отдельная маршрутизируемая приватная сеть. Это значит, что все клиенты изолированы друг от друга. Сетевые нарушения у одного никак не повлияют на доступность сервисов другого.

Отказоустойчивость балансировщика также обеспечивается за счет дополнительного резервирования внутри регионов и предоставления внешнего IP-адреса, защищенного от DDoS-атак. Если один балансировщик недоступен, трафик автоматически переключается на другой по технологии BGP Anycast — приложения работают стабильно. Для работы с балансировщиком доступны алгоритмы балансировки Round Robin, Least connections и другие.