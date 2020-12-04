Наш балансировщик нагрузки справится с возрастающей нагрузкой без изменений в архитектуре приложения и ощутимых затрат. С вас — аренда еще одной виртуальной или физической машины; задача балансировщика — правильно направить запросы пользователей. При этом для подключения балансировщика вам не нужно переписывать код.
С какими задачами поможет справиться сервис
Быстро масштабировать приложение
Вы готовитесь к наплыву посетителей на сайт
От работы сайта во время распродаж или рекламных акций зависит, сколько человек превратятся из просто посетителей в клиентов. Если он будет грузиться долго или вовсе зависнет на этапе оформления заказа — потенциальный клиент уйдет. Подключая балансировщик, вы обеспечите стабильную работу сайта и избежите сбоев даже при существенных значениях трафика. Наш сервис распределит пользовательские запросы таким образом, чтобы время ответа было минимальным. А вычислительные ресурсы, на которых размещен сайт, использовались по максимуму.
Корпоративная система одна, пользователи — вся компания
Вам может быть важно обеспечить постоянную доступность критических бизнес-проектов. Например, если вы создали сложную ERP-систему для себя или клиента, важно не допустить долгого отклика операций. Балансировщик позволит распределить нагрузку на систему даже если все корпоративные пользователи зайдут в нее одновременно — активность поделится между разными вычислительными мощностями.
У вас другая задача, но нужен балансировщик трафика?
Секрет — в грамотном распределении пользовательских запросов
Для балансировщика нагрузки используется ПО, установленное на физические серверы, — оно распределяет запросы по инфраструктуре клиентов. 4 копии балансировщика размещаются попарно в Москве и Санкт-Петербурге, что позволяет повысить надежность инфраструктуры.
Мы разделяем доступ к интернету и локальную сеть, чтобы исключить влияние извне. Локальная сеть свяжет части вашей инфраструктуры между собой. Это может быть связность внутри одного дата-центра или соединение нескольких площадок в разных городах. Для каждого клиента организован отдельная маршрутизируемая приватная сеть. Это значит, что все клиенты изолированы друг от друга. Сетевые нарушения у одного никак не повлияют на доступность сервисов другого.
Отказоустойчивость балансировщика также обеспечивается за счет дополнительного резервирования внутри регионов и предоставления внешнего IP-адреса, защищенного от DDoS-атак. Если один балансировщик недоступен, трафик автоматически переключается на другой по технологии BGP Anycast — приложения работают стабильно. Для работы с балансировщиком доступны алгоритмы балансировки Round Robin, Least connections и другие.
Преимущества балансировщика нагрузки в Selectel
Экосистема сервисов
Балансировщик работает с выделенными серверами, «Облачной платформой Selectel» и «Облаком на базе VMware».
Бесперебойная работа
Размещение 4 копий на двух независимых площадках в Москве и Петербурге, переключение трафика по технологии BGP Anycast и резервирование внутри маршрутизируемой приватной сети помогают достичь отсутствия единой точки отказа (SPOF).
Освобождает время
Вашим администраторам и разработчикам не нужно обслуживать балансировщик — достаточно описать правила его работы и дописать новые при добавлении сервера, на который будет распределяться нагрузка. Это значит, что у них освободится рабочее время для решения задач, которые давно откладывались.
Нет ограничений
Трафик может распределяться между любым количеством физических или виртуальных машин, его объем тоже не ограничен.
Защита от DDoS
Сервис проверит входящий трафик и очистит его от вероятных угроз. А исходящий трафик пройдет через специальные алгоритмы, которые фильтруют атаки до 99,9%.
Мы — российский провайдер
Это значит, что оплата сервиса в рублях и не зависит от курса валют. Общение со специалистами и документация — на русском языке.
На время беты — бесплатно
После беты — зависит от ширины канала
* В таблице представлен эквивалентный объем трафика при утилизации 100% ширины канала в течение 30 календарных дней
All prices include 20% VAT
Подключить — в 3 шага
Оценить, где нужно распределять трафик
Чтобы мы настроили балансировку, нам важно знать, какая у вас архитектура. Определите необходимую пропускную способность для вашего количества серверов или виртуальных машин самостоятельно или с помощью наших специалистов. Если у вас еще не подключены решения Selectel, поможем подобрать подходящее оборудование.
Создать тикет в панели управления
Отправьте нашим администраторам информацию о том, между какими серверами или виртуальными машинами нужна балансировка нагрузки, и напишите правила работы балансировщика в тикете через панель my.selectel.ru.
Все готово
Остальное за нами: настраиваем балансировщик и связность через маршрутизируемую приватную сеть, защищаем от DDoS-атак весь внешний трафик и обеспечиваем отказоустойчивость. Следим, чтобы все работало стабильно.
Начните с балансировки нагрузки
What's next?
Registration in the control panel
Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и подключите наш отказоустойчивый балансировщик нагрузки.Go to panel
Consultation before ordering
You can always get a free consultation by calling us on 8 800 555 06 75, sending a message to Telegram or an e-mail to sales@selectel.ru — tell us about your project and we will offer you the best solution for your budget and requirements.