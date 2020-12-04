Log in Sign up

Балансировщик нагрузки между сервисами Selectel — в бете

Повысьте доступность приложений благодаря правильному распределению нагрузки — бесплатно протестируйте универсальный балансировщик для выделенных или облачных серверов в Selectel. Остальное сделаем мы — настроим, проследим за его работой и направлением трафика внутри вашей инфраструктуры, убережем от DDoS-атак. Если что-то пойдет не так, всегда есть резервная площадка, на которую он переключится, — ни вы, ни ваши пользователи не заметите изменений.
  • Нет единой точки отказа
  • Для выделенных или облачных серверов
  • Базовая защита от DDoS (L2/L3)
  • TCP, HTTP, HTTPS
  • Бета-версия
Подключить

С какими задачами поможет справиться сервис

Быстро масштабировать приложение

Наш балансировщик нагрузки справится с возрастающей нагрузкой без изменений в архитектуре приложения и ощутимых затрат. С вас — аренда еще одной виртуальной или физической машины; задача балансировщика — правильно направить запросы пользователей. При этом для подключения балансировщика вам не нужно переписывать код.

Вы готовитесь к наплыву посетителей на сайт

От работы сайта во время распродаж или рекламных акций зависит, сколько человек превратятся из просто посетителей в клиентов. Если он будет грузиться долго или вовсе зависнет на этапе оформления заказа — потенциальный клиент уйдет. Подключая балансировщик, вы обеспечите стабильную работу сайта и избежите сбоев даже при существенных значениях трафика. Наш сервис распределит пользовательские запросы таким образом, чтобы время ответа было минимальным. А вычислительные ресурсы, на которых размещен сайт, использовались по максимуму.

Корпоративная система одна, пользователи — вся компания

Вам может быть важно обеспечить постоянную доступность критических бизнес-проектов. Например, если вы создали сложную ERP-систему для себя или клиента, важно не допустить долгого отклика операций. Балансировщик позволит распределить нагрузку на систему даже если все корпоративные пользователи зайдут в нее одновременно — активность поделится между разными вычислительными мощностями.

У вас другая задача, но нужен балансировщик трафика?

Расскажите о ней, мы поможем сделать ваш сервис доступнее для пользователей.

Секрет — в грамотном распределении пользовательских запросов

Для балансировщика нагрузки используется ПО, установленное на физические серверы, — оно распределяет запросы по инфраструктуре клиентов. 4 копии балансировщика размещаются попарно в Москве и Санкт-Петербурге, что позволяет повысить надежность инфраструктуры.

Мы разделяем доступ к интернету и локальную сеть, чтобы исключить влияние извне. Локальная сеть свяжет части вашей инфраструктуры между собой. Это может быть связность внутри одного дата-центра или соединение нескольких площадок в разных городах. Для каждого клиента организован отдельная маршрутизируемая приватная сеть. Это значит, что все клиенты изолированы друг от друга. Сетевые нарушения у одного никак не повлияют на доступность сервисов другого.

Отказоустойчивость балансировщика также обеспечивается за счет дополнительного резервирования внутри регионов и предоставления внешнего IP-адреса, защищенного от DDoS-атак. Если один балансировщик недоступен, трафик автоматически переключается на другой по технологии BGP Anycast — приложения работают стабильно. Для работы с балансировщиком доступны алгоритмы балансировки Round Robin, Least connections и другие.

Преимущества балансировщика нагрузки в Selectel

Экосистема сервисов

Балансировщик работает с выделенными серверами, «Облачной платформой Selectel» и «Облаком на базе VMware».

Бесперебойная работа

Размещение 4 копий на двух независимых площадках в Москве и Петербурге, переключение трафика по технологии BGP Anycast и резервирование внутри маршрутизируемой приватной сети помогают достичь отсутствия единой точки отказа (SPOF).

Освобождает время

Вашим администраторам и разработчикам не нужно обслуживать балансировщик — достаточно описать правила его работы и дописать новые при добавлении сервера, на который будет распределяться нагрузка. Это значит, что у них освободится рабочее время для решения задач, которые давно откладывались.

Нет ограничений

Трафик может распределяться между любым количеством физических или виртуальных машин, его объем тоже не ограничен.

Защита от DDoS

Сервис проверит входящий трафик и очистит его от вероятных угроз. А исходящий трафик пройдет через специальные алгоритмы, которые фильтруют атаки до 99,9%.

Мы — российский провайдер

Это значит, что оплата сервиса в рублях и не зависит от курса валют. Общение со специалистами и документация — на русском языке.

На время беты — бесплатно

Подключить

После беты — зависит от ширины канала

Тариф
Ширина канала
Объем трафика*
Цена в месяц
Start
Ширина канала
20 Мбит/с
Объем трафика*
6 ТБ
Цена в месяц
2 900 ₽
Basic
Ширина канала
50 Мбит/с
Объем трафика*
15 ТБ
Цена в месяц
4 900 ₽
Standart
Ширина канала
100 Мбит/с
Объем трафика*
30 ТБ
Цена в месяц
9 000 ₽
Ultra
Ширина канала
1 000 Мбит/с
Объем трафика*
300 ТБ
Цена в месяц
59 000 ₽
Custom
Ширина канала
более 1 000 Мбит/с
Объем трафика*
более 300 ТБ
Цена в месяц
по запросу

* В таблице представлен эквивалентный объем трафика при утилизации 100% ширины канала в течение 30 календарных дней

All prices include 20% VAT

Подключить — в 3 шага

Оценить, где нужно распределять трафик

Чтобы мы настроили балансировку, нам важно знать, какая у вас архитектура. Определите необходимую пропускную способность для вашего количества серверов или виртуальных машин самостоятельно или с помощью наших специалистов. Если у вас еще не подключены решения Selectel, поможем подобрать подходящее оборудование.

Создать тикет в панели управления

Отправьте нашим администраторам информацию о том, между какими серверами или виртуальными машинами нужна балансировка нагрузки, и напишите правила работы балансировщика в тикете через панель my.selectel.ru.

Все готово

Остальное за нами: настраиваем балансировщик и связность через маршрутизируемую приватную сеть, защищаем от DDoS-атак весь внешний трафик и обеспечиваем отказоустойчивость. Следим, чтобы все работало стабильно.

Начните с балансировки нагрузки

Пока сервис в бета-тестировании, он работает бесплатно. Подключите балансировщик, и мы поможем распределить трафик внутри вашей инфраструктуры.
Подключить

What's next?

Registration in the control panel

Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и подключите наш отказоустойчивый балансировщик нагрузки.

Go to panel

Consultation before ordering

You can always get a free consultation by calling us on  8 800 555 06 75, sending a message to  Telegram or an e-mail to  sales@selectel.ru — tell us about your project and we will offer you the best solution for your budget and requirements.