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Файловое хранилище для ваших архивов и бэкапов

Освободите место на дисках для данных, к которым вы обращаетесь постоянно. Для редко запрашиваемой информации мы создали файловое хранилище.
  • Масштабируемая файловая система для выделенных серверов
  • Тройная репликация
  • Протоколы NFSv3, NFSv4, NFSv4.1/SMB/CIFS
  • Оплата за объем данных
  • Beta-версия
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С какими задачами сервис поможет справиться

Создать хранилище для сложной инфраструктуры

Если у вас несколько серверов в одном или разных регионах и им нужно обращаться к одним и тем же данным, просто подключите их к общему файловому хранилищу. Сервис поддерживает протоколы NFS и CIFS.

Организовать дополнительное место для хранения данных

Чтобы диск не переполнялся и не приходилось докупать мощности, подключите файловое хранилище для редко используемых данных. Вы можете размещать там логи, архивы документы, записи видеонаблюдения, истории транзакций и другие данные.

Хранить бэкапы и не думать об их объеме

Настраивайте автоматические бэкапы с помощью утилит и храните их в отдельном файловом хранилище. Это значит, что вы в любой момент можете обратиться к данным или восстановиться, если это потребуется. Скорость чтения/записи —

На время беты — бесплатно, после — зависит от объема данных

Размер файлового хранилища
Цена в месяц
Первые 100 ГБ
Цена в месяц
1 000 ₽
За каждые следующие 500 ГБ
Цена в месяц
500 ₽

All prices include 20% VAT

Что умеет наше файловое хранилище

Обеспечивает высокую сохранность данных

Хранилище работает на базе сетевых дисков облачной платформы — масштабируемых блочных устройств. Все данные хранятся в 3 копиях, чтобы минимизировать риски их потери.

Увеличивается, когда объем данных растет

Вы можете увеличивать размер файлового хранилища, когда данных становится больше. Его объем не ограничен.

Остается всегда доступным

Храните данные столько, сколько нужно. Вы в любой момент можете к ним обратиться или восстановиться из резервной копии.

What's next?

Registration in the control panel

Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel, пополните баланс удобным способом и разместите данные в нашем файловом хранилище.

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Consultation before ordering

You can always get a free consultation by calling us on  8 800 555 06 75, sending a message to  Telegram or an e-mail to  sales@selectel.ru — tell us about your project and we will offer you the best solution for your budget and requirements.