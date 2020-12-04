Data Science Docker Container

Docker Container — для одновременного запуска нескольких ML/DL-задач. Они будут изолированы друг от друга.
Data Science Virtual Machine — для проведения R&D-исследований.
Быстро разворачивать инструменты для Data Science без навыков DevOps.
Выполнять задания по учебе, которые не тянет домашний компьютер.
Разрабатывать ML-приложения и их прототипы в любой удобной среде.
Docker Container — для одновременного запуска нескольких ML/DL-задач. Они будут изолированы друг от друга.
Data Science Virtual Machine — для проведения R&D-исследований.
15 популярных инструментов для ML/DL уже есть в контейнере: запускайте Jupyter Notebook, TensorFlow, PyTorch Pandas, scikit-learn за несколько минут.
С Container можно работать в разных средах. Для небольших задач запускайте его локально, а для высокоресурсных — в облаке Selectel.
Обучайте нейросети и обрабатывайте данные на топовых конфигурациях серверов с GPU, которые доступны в облачной платформе.
Запуская Docker Container в облаке, вы платите только за ресурсы, которые используете. Цены в рублях, поэтому расходы не зависят от курсов валют.
Не нужно иметь навыки DevOps, чтобы запустить контейнер. Весь процесс развертывания описали по этапам и на русском языке.
Запуск контейнера для Data Science на облачном сервере
Запуск контейнера для Data Science в кластере Kubernetes
Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel, чтобы арендовать облако или кластер Kubernetes и развернуть Docker Container.Go to panel
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