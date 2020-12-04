Data Science Docker Container

Обучайте нейросети, экспериментируйте с данными и запускайте проекты машинного обучения без навыков DevOps. Docker Container с установленными фреймворками и инструментами ML/DL позволит сразу начать работу, без развертывания и настройки.
  • Запуск без навыков DevOps
  • 15 инструментов для ML/DL в контейнере
  • Оплата только за ресурсы
Запустить проект

Кому поможет решение

Аналитикам данных

Быстро разворачивать инструменты для Data Science без навыков DevOps.

Студентам Data Science и ML

Выполнять задания по учебе, которые не тянет домашний компьютер.

Разработчикам

Разрабатывать ML-приложения и их прототипы в любой удобной среде.

Для чего нужен Container, а для чего — Virtual Machine

Docker Container — для одновременного запуска нескольких ML/DL-задач. Они будут изолированы друг от друга.

Data Science Virtual Machine — для проведения R&D-исследований.

Как работает Docker Container

В базе знаний мы собрали инструкции, которые помогут запустить Docker Container в облачном сервере или в кластере Kubernetes.

Платите за ресурсы, а Container используйте бесплатно

На вашем компьютере

Бесплатно
Для проектов, которым достаточно вычислительных ресурсов компьютера. Например, изучение ML.
Запустить на компьютере

В облачном сервере Selectel

от ₽ 19.58/сутки за ядра, память и диски
Для проектов, которым достаточно вычислительных ресурсов облака. Например, обучение нейросетей.
Запустить в облаке

В кластере Managed Kubernetes

от ₽ 196.80/сутки за ядра, память, диски и кластер
Для проектов, которым сразу нужны вычислительные мощности кластера. Например, inference моделей.
Запустить в Kubernetes

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Почему DS DC в инфраструктуре Selectel — это удобно

Настроенные инструменты ML/DL

15 популярных инструментов для ML/DL уже есть в контейнере: запускайте Jupyter Notebook, TensorFlow, PyTorch Pandas, scikit-learn за несколько минут.

Легкий переезд с компьютера в облако

С Container можно работать в разных средах. Для небольших задач запускайте его локально, а для высокоресурсных — в облаке Selectel.

GPU для обучения моделей

Обучайте нейросети и обрабатывайте данные на топовых конфигурациях серверов с GPU, которые доступны в облачной платформе.

Выгодно оплачивать

Запуская Docker Container в облаке, вы платите только за ресурсы, которые используете. Цены в рублях, поэтому расходы не зависят от курсов валют.

Понятная документация

Не нужно иметь навыки DevOps, чтобы запустить контейнер. Весь процесс развертывания описали по этапам и на русском языке.

Документация

Мы собрали все важные документы и инструкции в одном месте, чтобы вам было удобно начать работу с Data Science Docker Container.

What's next?

Registration in the control panel

Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel, чтобы арендовать облако или кластер Kubernetes и развернуть Docker Container.

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Consultation before ordering

You can always get a free consultation by calling us on  8 800 555 06 75, sending a message to  Telegram or an e-mail to  sales@selectel.ru — tell us about your project and we will offer you the best solution for your budget and requirements.