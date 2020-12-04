Производительные процессоры AMD в выделенных серверах

Многоядерная архитектура новых процессоров AMD EPYC™ идеально сбалансирована для ресурсоемких рабочих нагрузок. Она состоит из ядер Zen 2, PCIe 4.0., которая значительно увеличивает пропускную способность памяти, и DDR4-3200. За безопасность отвечает AMD Infinite Guard — она ощутимо уменьшает риски возникновения уязвимостей, которые связаны с загрузкой ПО; помогает защитить данные и способна ограничить лишний расход ресурсов. Все эти технологии вместе позволяют серверам на процессорах AMD быть очень производительными. Например, AMD EPYC™ 7F52 способен выдерживать частоту 3.9 ГГц.