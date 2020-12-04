Инвесторам

Финансовые результаты
Отчетность по МСФО
Отчетность по РСБУ
Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 2020 г. ООО «Селектел» и его дочерней организации и аудиторское заключение независимого аудитораПромежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 6 месяцев 2020 года ООО «Селектел» и его дочерней организации и аудиторское заключение независимого аудитора
Раскрытие информации
Все существенные сообщения о компании ООО «Селектел» размещает на специальной странице, предоставленной уполномоченным агентством Интерфакс.
Внутренние документы
Эмиссионные документы
Отчет эмитента (ежеквартальный отчет)