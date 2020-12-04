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Инвесторам

Selectel — быстрорастущий провайдер IT-инфраструктуры с 12-летней историей, 18 000 клиентами и командой из 500 человек. Мы создаем лучшие облачные сервисы на базе 6 своих дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Напишите на ir@selectel.ru, если хотите инвестировать в Selectel.

Кредитные рейтинги

ruA

04.12.2020

Прогноз по рейтингу — стабильный.

А(RU)

01.12.2020

Прогноз по рейтингу — стабильный.

Финансовые результаты

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 2020 г. ООО «Селектел» и его дочерней организации и аудиторское заключение независимого аудитораПромежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 6 месяцев 2020 года ООО «Селектел» и его дочерней организации и аудиторское заключение независимого аудитора

Раскрытие информации

Все существенные сообщения о компании ООО «Селектел» размещает на специальной странице, предоставленной уполномоченным агентством Интерфакс.
Перечень инсайдерской информации с 01.04.2021Устав ООО «Селектел» от 29.03.2018