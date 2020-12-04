Инвесторам

Selectel — быстрорастущий провайдер IT-инфраструктуры с 12-летней историей, 18 000 клиентами и командой из 500 человек. Мы создаем лучшие облачные сервисы на базе 6 своих дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

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