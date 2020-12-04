Стажировка в Selectel — это возможность получить опыт в успешной российской IT-компании, научиться практическим навыкам у лучших специалистов страны и укрепить свои позиции на рынке труда.
Кому подходит
Студентам
- Практические навыки
- Опыт работы в успешной IT-компании
- Стажировки в удобное время
- Отличная строчка в резюме или портфолио
- Бесплатные обеды и занятия английским
Выпускникам
- Возможность трудоустройства в ведущую российскую IT-компанию после стажировки
- Комфортные рабочие условия, развитая корпоративная культура
- Реальные возможности карьерного роста
Направления
Программирование
Системное администрирование
Техническая поддержка услуг
Инженерная поддержка ЦОД
Управление персоналом
Маркетинг
Аналитика
Финансы
Готовы стать частью команды?
Чтобы увидеть полный список вакансий для стажеров, выберите специализацию «Начало карьеры, студенты» в разделе «Все вакансии».