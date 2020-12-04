Мы — не про бюрократию

И хоть наши процессы налажены, мы остаемся гибкими — не боимся меняться и тестируем гипотезы. У нас можно открыто высказать свое мнение или идею (да, даже боссу босса) и повлиять на процесс. А если кто-то стесняется — можно и анонимно. 🤫