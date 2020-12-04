Мы создаем облачные решения и предлагаем в аренду серверы, которые размещаем в своих дата-центрах в России. Наши клиенты разрабатывают сайты, сервисы и приложения. Чтобы помочь им в запуске и развитии продуктов, мы берем на себя всю работу с IT-инфраструктурой.
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в Selectel
Наши главные
продукты и услуги
Облачная платформа Selectel
Набор облачных решений, которые позволяют быстро запускать сервисы и удобно управлять ими. Они берут на себя большую часть рутинной работы администратора.
Аренда выделенного сервера
Наши клиенты получают во временное пользование сервер, не покупая его. Все хлопоты берем на себя: например, замену комплектующих и администрирование софта.
Размещение оборудования
Размещаем серверы клиентов в своих дата-центрах с бесперебойным питанием, микроклиматом и круглосуточной охраной.
В каких направлениях
работают в Selectel
За что наши сотрудники
любят свою работу ❤️
Быстро начинаешь чувствовать себя «своим». С первого дня у каждого сотрудника есть бадди, который помогает во всем. Руководитель — не про контроль, а про участие и поддержку. Все коллеги невероятно отзывчивые и с юмором. Здесь находят друзей.
Каждый понимает, где мы сейчас и куда движемся. Читаем регулярные новости, ходим на продуктовые синки и Q&A-сессии с CEO и топами. На кофе-поинтах с коллегами всегда есть что обсудить!
И хоть наши процессы налажены, мы остаемся гибкими — не боимся меняться и тестируем гипотезы. У нас можно открыто высказать свое мнение или идею (да, даже боссу босса) и повлиять на процесс. А если кто-то стесняется — можно и анонимно. 🤫
В Selectel есть все для этого — поездки на конференции, лекции и knowledge sharing, работа с ментором и даже возможность поработать в другом отделе. Растет компания и количество услуг — значит, появляются новые интересные направления и роли.
Тяжело проявить себя, когда голова забита мыслями: где вылечить зуб, как поймать дзен или с кем погонять мяч. В Selectel есть все и без расставаний с зарплатой — ДМС со стоматологией, йога, спорт, английский. P.S. Еще у нас занимаются испанским и доплачивают за некурение. 😎
Хотите работать
в Selectel?
Давайте пообщаемся. Посмотрите наши открытые вакансии и отправьте отклик на ту, что заинтересует. Если не нашли подходящую или остались вопросы, присылайте ваше резюме и пишите на hr@selectel.ru — мы на все ответим.
Карьерная
рассылка
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