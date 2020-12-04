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Технологический партнер Selectel: VMware

О партнере

VMware — лидирующий поставщик решений в области виртуализации серверных платформ. Selectel предлагает клиентам виртуальный дата-центр на базе VMware (VMware vCloud Director®, VMware vSAN™, VMware NSX®) и услуги по развертыванию и администрированию.

Selectel — партнер VMware уровня Principal (максимальный уровень партнерства с VMware).

Данный статус гарантирует выполнение стандартов VMware, использование актуальных технологий и версий программного обеспечения VMware. А также наличие сертифицированных специалистов, что гарантирует качество предоставляемых сервис-провайдером услуг.

Продукты и услуги на базе решений VMware

Облако на базе VMware

Публичное облако с оплатой за потребляемые ресурсы без вложений в оборудование. Дает возможность быстро масштабировать мощности виртуальных машин или использовать облако в качестве резервного ЦОД.

Частное облако на базе VMware

Масштабируемая инфраструктура с адаптацией под ваши требования Дополнительные меры безопасности и изоляции в сравнении с публичным облаком. Сервис позволяет кастомизировать и адаптировать технические решения под задачи любого проекта.

Используемые технологии

VMware vSphere®

Платформа, которая обеспечивает максимальную производительность, доступность и эффективность виртуальной инфраструктуры и приложений. В Selectel используются версии vSphere, начиная с 6.5 и старше.

VMware vCloud Director®

Веб-интерфейс и API управления виртуальными дата-центрами (vDC) на базе технологий VMware.

Позволяет управлять виртуальными машинами, осуществлять их миграцию из другого облака, управлять виртуальными сетями и маршрутизаторами. Создавать пользователей и настраивать права доступа к vDC.

VMware vSAN™

Гиперконвергентная архитектура повышает надежность хранения данных, обеспечивает масштабирование по объему хранения и скорости доступа.

VMware vCloud Director® Extender

Программное средство переноса виртуальных машин из организации к облачному провайдеру VMware. Конечные пользователи могут легко перенести в облако свои рабочие нагрузки.

VMware NSX®

Виртуальная сеть для программного ЦОД, в которой службы сети и безопасности абстрагированы их от физической инфраструктуры, обеспечивая полный контроль над безопасностью.

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