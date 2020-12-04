Selectel является участником программы Veeam® Cloud & Service Provider (VCSP) и имеет статус Veeam® Cloud Service Provider уровня Silver.
Продукты и услуги на базе решений VMware
Облачный репозиторий Veeam Cloud Connect
Перенос резервных копий физических серверов, рабочих станций и виртуальных машин из офиса в дата-центр как дополнение к собственной инфраструктуре. Быстрый и надежный способ хранения бэкапов в облаке.
Резервное копирование облака на базе VMware
Быстрое копирование, надежное хранение и гарантированное восстановление данных виртуальных машин или приложений благодаря Veeam Backup & Replication™.