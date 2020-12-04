Технологический партнер Selectel: Intel

Selectel — участник Партнерской Маркетинговой программы Intel® Technology Provider Program уровня Platinum со статусом специалиста по облачным ЦОД.
Преимущества уровня Platinum и специальные преимущества Selectel
Доступ к технической информации и службе технической поддержки Intel®.
Регулярное обучение в рамках конференций для участников маркетинговых программ Intel®.
Стандартная гарантия на продукцию Intel®.
Приоритет при приглашении на отраслевые мероприятия и семинары.
Доступ к ресурсам Intel®, посвященным облачным технологиям.
Доступ к образцам новых продуктов Intel®.
Продукты и услуги на базе решений Intel®
В режиме коммерческого использования
Выделенные серверы
Серверы на материнских платах Intel®; вся линейка процессоров Intel® Xeon® Scalable (в готовых конфигурациях и на заказ); диски Intel® Optane™ (в конфигурациях на заказ).
Облако на базе VMware
Решения для систем с гиперконвергентной архитектурой: процессоры Intel® Xeon® Gold 6140; накопители — NVMe-диски Intel® SSD DC серии P4600 (для кэша) и Intel® SSD DC серии P3520 (для данных).
Облачные серверы
Выбор ресурсов при конфигурации облака, в том числе: виртуальные процессоры на базе Intel® Xeon® E5-2670 v3, Intel® Xeon® 6140 класса Gold или Intel® Xeon® E5-2680 v4.