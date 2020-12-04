Лицензии

Лицензия на услуги связи по передаче данных № 170444

Лицензия на телематические услуги связи № 176266

Лицензия на услуги связи по предоставлению каналов связи № 176265

Лицензия на телематические услуги связи № 176267

Лицензия ФСТЭК России на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации.

Регистрационный номер 1811 от 20 февраля 2018 г.

Лицензия действует бессрочно.

Лицензия ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации.

Регистрационный номер 3449 от 20 февраля 2018 г.

Лицензия действует бессрочно.

Лицензия Управления ФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области на осуществление разработки, производства, распространения шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя).

Регистрационный номер 1274Н от 13 марта 2020 г.

Лицензия действует бессрочно.