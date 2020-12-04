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Конференц-холл Selectel

Специально оборудованное пространство для проведения IT-мероприятий любого формата: от небольших митапов до полноценных конференций

Мероприятия Selectel

Selectel MeetUp: облако рядом — 5 декабря | Новосибирск

Selectel Workshop: Software Optimization — 5 декабря | Санкт‑Петербург

Selectel DevOps Workshop — 27–28 ноября | Санкт‑Петербург

Selectel Networking Academy — 24 октября | Санкт‑Петербург

Описание зала

Конференц-холл расположен в одном из дата-центров компании «Селектел» Цветочная 2, находящемся по адресу: г. Санкт-Петербург, Цветочная, 19 в 10 минутах пешей доступности от станции метро «Московские ворота».

Конференц-холл состоит из трех функциональных зон:

  • Зона для проведения конференций на 140 человек
  • Две переговорные комнаты на 10 человек каждая
  • Зона отдыха с возможностью разместить кейтеринг (шведский стол)

Технические возможности конференц-холла позволяют проводить мероприятия различных форматов:

  • Специализированные тематические конференции
  • Семинары, обучающие лекции
  • Мастер-классы
  • Хакатоны
  • Встречи сообществ и другое

Подробное описание и технические характеристики конференц-холла Selectel

Подробные отчеты о проведенных мероприятиях читайте в нашем блоге