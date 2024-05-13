Домен (или доменное имя) — это уникальный интернет-адрес вашего сайта. Тот самый, который пользователи вводят в адресную строку браузера. Например, selectel.ru или адрес.рф.

Уникальный домен позволяет:

легче находить ваш сайт в интернете;

повысить узнаваемость бренда;

закрепить за владельцем эксклюзивное право на использование доменного имени.

Для работы веб-сайта помимо домена также требуется хостинг — сервер, на котором размещаются файлы.