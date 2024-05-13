Бесплатно при покупке домена
Выпуск SSL-сертификата
SSL-сертификат нужен для защищенного соединения между пользователем и сервером. Мы поможем выпустить SSL от Let’s Encrypt®, который будет обновляться автоматически.
DNS-хостинг
DNS преобразует имена сайтов в IP-адреса, понятные для серверов. Это система, которая хранит все домены и информацию о них. Предоставим и поможем настроить DNS-хостинг от Selectel.
Почему выбирают Selectel
120 ₽ — за первый год, 50 ₽ — за продление
Бесплатная техподдержка 24/7
Надежный аккредитованный регистратор
Безопасность на всех уровнях
40+ продуктов для масштабирования
Удобное управление в единой панели
Как зарегистрировать домен в панели управления
Как перенести домен в Selectel
Получите AuthInfo-код у текущего регистратора
Отправьте заявку на перенос
Зарегистрируйтесь в панели управления, нажмите «Перенести домен» и отправьте заявку.
Подтвердите перенос по email
Отправим письмо на адрес, указанный при регистрации.
Перенесем домен в течение 5-10 дней
Уведомим, когда все будет готово. А сайт продолжит работу без перебоев даже во время переноса.
Что такое домен?
Домен (или доменное имя) — это уникальный интернет-адрес вашего сайта. Тот самый, который пользователи вводят в адресную строку браузера. Например, selectel.ru или адрес.рф.
Уникальный домен позволяет:
- легче находить ваш сайт в интернете;
- повысить узнаваемость бренда;
- закрепить за владельцем эксклюзивное право на использование доменного имени.
Для работы веб-сайта помимо домена также требуется хостинг — сервер, на котором размещаются файлы.
Что такое доменная зона?
Доменная зона — это часть доменного имени, которая находится справа от точки. Например, RU в домене selectel.ru.
Доменные зоны позволяют упорядочить огромное количество интернет-адресов, распределяя их по логическим группам.
Доменные зоны бывают:
- национальными — RU, РФ, BY, TR;
- географическими — MOSCOW, ASIA, CITY;
- международными — COM, INFO, ORG;
- тематическими — ART, PHOTO, SCHOOL.
Как выбрать доменную зону?
В Selectel можно купить доменное имя в зонах RU и РФ.
Домен .RU — это национальный домен с многолетней историей. Пользователи доверяют таким сайтам, и те хорошо ранжируются в поисковых системах. Кроме того, у таких доменов стоимость регистрации значительно ниже, чем в зоне COM.
Домен .РФ — созданная в 2010 году зона специально для русскоязычного сегмента интернета. Имена сайтов в зоне .РФ пишутся на кириллице, поэтому легко читаются и запоминаются пользователями. Большая емкость зоны позволяет регистрировать короткие брендовые адреса.
Сколько стоит покупка домена?
Тариф на регистрацию доменов в зонах .RU и .РФ — N ₽ в год. Стоимость продления — N ₽ за год.
На какой срок можно купить домен для сайта?
Домены в зонах RU и РФ регистрируются на 1 год. Для удобства администраторов, в панели управления можно настроить автопродление.
Сколько времени занимает регистрация домена?
Домен будет зарегистрирован сразу после оплаты. После этого домен можно будет подключить к сайту.
Но сам сайт заработает по ссылке не сразу, а когда обновятся DNS-серверы. В среднем, для этого требуется 3-4 часа. Иногда — до 24 часов.
Я зарегистрировал домен. Что дальше?
После успешной регистрации доменного имени необходимо выполнить следующие основные шаги:
- Подключить хостинг. Он нужен для размещения самого сайта с файлами и базами данных на сервере.
- Настроить DNS. Нужно прописать ресурсные записи DNS для вашего домена — указать IP-адреса сервера, на котором будет размещен сайт. Бесплатно предоставим DNS-хостинг и поможем его настроить.
- Установить SSL-сертификат. Он нужен для защищенного соединения между пользователем и сервером. Поможем выпустить SSL от Let’s Encrypt®, который будет обновляться автоматически.
- Разработать или перенести сайт.
При желании можно настроить корпоративную почту на новом домене, например, email@вашдомен.рф. Для этого потребуется арендовать SMTP-сервер.
Работа с доменами
Добавление домена
Проверка SSL-сертификатов
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Решайте сложные задачи с помощью продуктов Selectel
Развернуть полнофункциональный веб-сайт
Виртуальный хостинг
- Позволяет разместить ваш сайт, интернет-магазин или другой ресурс в интернете.
- Оплачивается только за то время, когда вы его использовали.
CDN
- Ускоряет загрузку статического контента со стороны пользователей.
- Помогает снизить нагрузку на собственные серверы.
Почтовый сервис
- Позволяет отправлять транзакционные письма из инфраструктуры Selectel.
- Отправка — через SMTP, статистика доставки — через API.
Построить гибридную инфраструктуру
Выделенные серверы
- Функционируют на оборудовании, недоступном для виртуальных машин.
- Позволяют экономить за счет длительной предсказуемой нагрузки.
Облачные серверы
- Подходят для нагрузок, которые могут моментально масштабироваться.
- Поддерживают S3 и другие протоколы передачи данных.
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Direct Connect
- Связывает ваши сервисы с инфраструктурой Selectel или зарубежными гипероблаками.
Зарезервировать и сохранить данные
Файловое хранилище
- Можно подключить к выделенным и облачным серверам, а также к кластеру Kubernetes.
- Подойдет в качестве хранилища для сложной инфраструктуры.
Объектное хранилище
- Подходит для хранения данных и бэкапов сервисов, данных аналитики и датасетов для ML.
- Моментально масштабируется, данные хранятся в трех копиях.
Резервное копирование в облаке
- Настраивается по расписанию и поддерживает диски любого объема. Помогает быстро восстановить данные.
- Оплата только за использованное место.
Резервное копирование агентами
- Бэкапы создаются при помощи Veeam-агента.
- Данные хранятся в трех копиях на 3 разных дисках.
Организовать сеть
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Балансировщик нагрузки для облака
- Перенаправляет трафик между локациями в разных городах.
- Распределяет нагрузку между серверами.
CDN
- Ускоряет загрузку статического контента со стороны пользователей.
- Помогает снизить нагрузку на собственные серверы.
Direct Connect
- Связывает ваши сервисы с инфраструктурой Selectel или зарубежными гипероблаками.
Защитить данные от сетевых атак
Защита от DDoS-атак
- Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети.
- Фильтрует атаки на уровне приложений L7, а также ускоряет загрузку сайта для пользователей.
Защита приложения (WAF)
- Анализирует трафик и фильтрует подозрительный.
- Предотвращает целевые атаки.
Развернуть полнофункциональный веб-сайт
Виртуальный хостинг
- Позволяет разместить ваш сайт, интернет-магазин или другой ресурс в интернете.
- Оплачивается только за то время, когда вы его использовали.
CDN
- Ускоряет загрузку статического контента со стороны пользователей.
- Помогает снизить нагрузку на собственные серверы.
Почтовый сервис
- Позволяет отправлять транзакционные письма из инфраструктуры Selectel.
- Отправка — через SMTP, статистика доставки — через API.
Построить гибридную инфраструктуру
Выделенные серверы
- Функционируют на оборудовании, недоступном для виртуальных машин.
- Позволяют экономить за счет длительной предсказуемой нагрузки.
Облачные серверы
- Подходят для нагрузок, которые могут моментально масштабироваться.
- Поддерживают S3 и другие протоколы передачи данных.
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Direct Connect
- Связывает ваши сервисы с инфраструктурой Selectel или зарубежными гипероблаками.
Зарезервировать и сохранить данные
Файловое хранилище
- Можно подключить к выделенным и облачным серверам, а также к кластеру Kubernetes.
- Подойдет в качестве хранилища для сложной инфраструктуры.
Объектное хранилище
- Подходит для хранения данных и бэкапов сервисов, данных аналитики и датасетов для ML.
- Моментально масштабируется, данные хранятся в трех копиях.
Резервное копирование в облаке
- Настраивается по расписанию и поддерживает диски любого объема. Помогает быстро восстановить данные.
- Оплата только за использованное место.
Резервное копирование агентами
- Бэкапы создаются при помощи Veeam-агента.
- Данные хранятся в трех копиях на 3 разных дисках.
Организовать сеть
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Балансировщик нагрузки для облака
- Перенаправляет трафик между локациями в разных городах.
- Распределяет нагрузку между серверами.
CDN
- Ускоряет загрузку статического контента со стороны пользователей.
- Помогает снизить нагрузку на собственные серверы.
Direct Connect
- Связывает ваши сервисы с инфраструктурой Selectel или зарубежными гипероблаками.
Защитить данные от сетевых атак
Защита от DDoS-атак
- Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети.
- Фильтрует атаки на уровне приложений L7, а также ускоряет загрузку сайта для пользователей.
Защита приложения (WAF)
- Анализирует трафик и фильтрует подозрительный.
- Предотвращает целевые атаки.
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