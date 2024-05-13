Зарегистрируйте домен в зонах .RU и .РФ

Проверьте, доступно ли доменное имя, и купите его в несколько кликов

.ru
Самая популярная доменная зона в России по данным ТЦИИмя сайта на латинице
Регистрация 120 ₽
Продление 50 ₽
.рф
Кириллический доменИмя сайта полностью на русском
Регистрация 120 ₽
Продление 50 ₽

Вы можете перенести в Selectel свой домен. Как это сделать?

Регистрация доменов
О продуктеFAQДокументацияСовместимые продукты

Бесплатно при покупке домена

Выпуск SSL-сертификата

SSL-сертификат нужен для защищенного соединения между пользователем и сервером. Мы поможем выпустить SSL от Let’s Encrypt®, который будет обновляться автоматически.

DNS-хостинг

DNS преобразует имена сайтов в IP-адреса, понятные для серверов. Это система, которая хранит все домены и информацию о них. Предоставим и поможем настроить DNS-хостинг от Selectel.

Почему выбирают Selectel

120 ₽ — за первый год, 50 ₽ — за продление

Сразу показываем, сколько будет стоить регистрация и продление домена. Вам не придется резко увеличивать расходы на проект.

Бесплатная техподдержка 24/7

Берем тикеты в работу в течение 15 минут. Не используем чат-боты, а отвечаем сами — даже по выходным и в праздники. При этом техподдержка в Selectel полностью бесплатна.

Надежный аккредитованный регистратор

Регистратор Selectel аккредитован Координационным центром доменов .RU/.РФ.

Безопасность на всех уровнях

Деятельность Selectel подтверждена лицензиями ФСТЭК и ФСБ, а сертификат PCI DSS позволяет хранить данные платежных карт в наших дата-центрах. Подробнее рассказали об этом на странице о безопасности.

40+ продуктов для масштабирования

В Selectel больше 40 продуктов, которые помогут решить задачи как небольших интернет-магазинов, так и крупного бизнеса. Например, сервис CDN для быстрой доставки статического контента. Или защита от DDoS-атак на уровнях L3, L4 и L7.

Удобное управление в единой панели

Все продукты и сервисы Selectel доступны из панели управления. В ней можно отслеживать дедлайны по продлению доменов, подключать дополнительные услуги и управлять всей IT-инфраструктурой — даже не переключая вкладку в браузере. Подробнее о возможностях панели рассказали на отдельной странице.

Как зарегистрировать домен в панели управления

Как перенести домен в Selectel

Перейдите от любого другого регистратора всего за несколько шагов. Это быстро и бесплатно.
1

Получите AuthInfo-код у текущего регистратора

Узнайте, как получить код

2

Отправьте заявку на перенос

Зарегистрируйтесь в панели управления, нажмите «Перенести домен» и отправьте заявку.

3

Подтвердите перенос по email

Отправим письмо на адрес, указанный при регистрации.

4

Перенесем домен в течение 5-10 дней

Уведомим, когда все будет готово. А сайт продолжит работу без перебоев даже во время переноса.

Что дальше?

Регистрация в панели управления

Чтобы заказать услугу, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс удобным способом.

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Консультация перед заказом

По телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram — изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.