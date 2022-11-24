Фильтры
Конфигурация
Обобщеные баллые бенчмарков
Цена
Intel Xeon Gold 6336Y2.4 ГГц, 48 ядер, 256 ГБ DDR4, 2 × 1920 ГБ SSD NVMe
Обобщеные баллые бенчмарков
60
Цена
0 ₽
AMD EPYC 75132.6 ГГц, 64 ядра 512 ГБ DDR4, 2 × 1920 ГБ SSD NVMe
Обобщеные баллые бенчмарков
100
Цена
400 ₽
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Фильтры 223
Конфигурация
Обобщеные баллые бенчмарков
Цена
Intel Xeon Gold 6336Y2.4 ГГц, 48 ядер, 256 ГБ DDR4, 2 × 1920 ГБ SSD NVMe
Обобщеные баллые бенчмарков
Цена
0 ₽
AMD EPYC 75132.6 ГГц, 64 ядра 512 ГБ DDR4, 2 × 1920 ГБ SSD NVMe
Обобщеные баллые бенчмарков
Цена
400 ₽
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%