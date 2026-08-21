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Готовые серверы для обработки и анализа данных

Арендуйте DAVM (Data Analytics Virtual Machine) — облачный сервер с готовым образом для анализа данных и машинного обучения. Экономьте время на установке библиотек и платите только за потребляемые ресурсы. Создать сервер можно за пару минут в панели управления.
Старт от 2 минутSuperset, Prefect, JupyterHubЕдиная панель доступаНет vendor lock-inGPU-драйверы
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Арендуйте продукты Selectel для решения задач, связанных с ML и BI

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