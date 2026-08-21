Готовые серверы для обработки и анализа данных

Образ DAVM разворачивается за несколько минут из панели управления. На единой стартовой странице находятся все инструменты для быстрого старта:

— Jupyter Lab — единая среда разработки для работы с Jupyter notebooks, программным кодом и данными;

— Prefect — ПО для управления задачами по сбору, мониторингу и пакетной обработке данных;

— Apache Superset — платформа для визуализации, создания отчетов и дашбордов.

Также мы настроили авторизацию через Keycloak, установили CUDA Toolkit для работы с GPU и привязали домен, с помощью которого вы сможете подключаться к инструментам через интернет.