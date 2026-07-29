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Серверы в выделенной стойке

Арендуйте cерверы Selectel произвольной конфигурации и разместите их в отдельной выделенной стойке вместе с другой инфраструктурой. Подключите сетевое оборудование и организуйте сетевую связность индивидуально под ваш проект. Если нужно — мы передадим вам управление, чтобы вы могли самостоятельно настраивать маршрутизацию, фильтрацию трафика и сетевые политики.
Кастомное решениеДля выделенных серверовОт 30 серверов в стойке

Для клиентов с особыми требованиями к инфраструктуре

Разместить собственное оборудование

Вместе с серверами произвольной конфигурации, которые вы арендуете в Selectel, установите в стойку свои серверы, а также дополнительное оборудование — коммутатор, межсетевые экраны, системы хранения данных (СХД).

Настроить нестандартное подключение

Свяжите всю инфраструктуру в соответствии с требованиями вашего проекта. Например, настройте прямые подключения между серверами, СХД, межсетевыми экранами и другими устройствами. Это повысит производительность и безопасность данных.

Самостоятельно управлять оборудованием

Управляйте своими серверами и сетевым оборудованием без нашего участия: направляйте трафик, настраивайте правила межсетевых экранов, раздавайте доступы в соответствии с вашей политикой безопасности.

Сколько стоит выделенная стойка для оборудования

Цена складывается из стоимости аренды выделенных серверов произвольной конфигурации и дополнительных услуг, которые вы подключаете — сетевого оборудования, СХД, средств безопасности. Если у вас есть собственные серверы, вы также платите за аренду места под них в нашем дата-центре. Оставьте заявку и наши специалисты свяжутся с вами, чтобы ответить на вопросы и сориентировать по стоимости.

Как разместить серверы в выделенной стойке

Оставьте заявку

Заполните форму внизу этой страницы. Наш менеджер свяжется с вами в течение рабочего дня.

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Обсудим детали

Поможем выбрать подходящую под проект инфраструктуру и рассчитаем ее стоимость.

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Будем на связи 24/7

Специалисты нашей технической поддержки ответят на вопросы, связанные с работой инфраструктуры. Среднее время ответа — 15 минут.

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Объединяйте выделенные серверы и другие продукты Selectel для решения ваших задач

Построить гибридную инфраструктуру

Используйте сервисы Selectel, чтобы построить инфраструктуру любой сложности.

Облачные серверы
  • Подходят для нагрузок, которые могут моментально масштабироваться.
  • Поддерживают S3 и другие протоколы передачи данных.
Популярно 🔥
от 292
₽/мес.
Подробнее
Глобальный роутер
  • Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
  • Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Популярно 🔥
Подробнее
Direct Connect
  • Связывает ваши сервисы с инфраструктурой Selectel или зарубежными гипероблаками.
от 6 120
₽/мес.
Подробнее

Заказать серверы под проект

Закажите серверы нужной вам конфигурации не из наличия — закупим, доставим и разместим оборудование в нашем дата-центре. Вам останется лишь установить софт.

Выделенные серверы на заказ
  • Доставляем железо от Intel, AMD, Dell, Toshiba, Huawei, Supermicro, Micron и Western Digital.
  • Возможен апгрейд конфигурации сервера по запросу.
Подробнее

Организовать сеть

Доставляйте контент до пользователей быстро и не переживайте из-за больших нагрузок на сеть — наши продукты помогут ускорить доставку и распределять трафик.

Глобальный роутер
  • Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
  • Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Популярно 🔥
Подробнее
Балансировщик нагрузки для облака
  • Перенаправляет трафик между локациями в разных городах.
  • Распределяет нагрузку между серверами.
Популярно 🔥
от 1 271,18
₽/мес.
Подробнее
Отказоустойчивый балансировщик нагрузки
  • Распределяет пользовательские запросы между локациями в разных городах.
  • Развернут на физических серверах для максимальной производительности.
от 4 700
₽/мес.
Подробнее
CDN
  • Ускоряет загрузку статического контента со стороны пользователей.
  • Помогает снизить нагрузку на собственные серверы.
от 500
₽/мес.
Подробнее
DNS
  • Хранит домены и информацию о них.
  • Преобразует доменные имена сайтов в IP-адреса.
Подробнее
Межсетевой экран
  • Обеспечивает сохранность данных и безопасный удаленный доступ.
  • Защищает от кибератак и утечек информации.
от 10 000
₽/мес.
Подробнее

Защититься от угроз

Снизьте риск недоступности информационных систем и предотвратите потерю клиентов.

Защита от DDoS-атак
  • Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети.
  • Фильтрует атаки на уровне приложений L7, а также ускоряет загрузку сайта для пользователей.
от 2 600
₽/мес.
Подробнее
Защита приложения (WAF)
  • Анализирует трафик и фильтрует подозрительный.
  • Предотвращает целевые атаки.
Популярно 🔥
от 36 000
₽/мес.
Подробнее

Построить гибридную инфраструктуру

Используйте сервисы Selectel, чтобы построить инфраструктуру любой сложности.

Облачные серверы
  • Подходят для нагрузок, которые могут моментально масштабироваться.
  • Поддерживают S3 и другие протоколы передачи данных.
Популярно 🔥
от 292
₽/мес.
Подробнее
Глобальный роутер
  • Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
  • Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Популярно 🔥
Подробнее
Direct Connect
  • Связывает ваши сервисы с инфраструктурой Selectel или зарубежными гипероблаками.
от 6 120
₽/мес.
Подробнее

Заказать серверы под проект

Закажите серверы нужной вам конфигурации не из наличия — закупим, доставим и разместим оборудование в нашем дата-центре. Вам останется лишь установить софт.

Выделенные серверы на заказ
  • Доставляем железо от Intel, AMD, Dell, Toshiba, Huawei, Supermicro, Micron и Western Digital.
  • Возможен апгрейд конфигурации сервера по запросу.
Подробнее

Организовать сеть

Доставляйте контент до пользователей быстро и не переживайте из-за больших нагрузок на сеть — наши продукты помогут ускорить доставку и распределять трафик.

Глобальный роутер
  • Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
  • Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Популярно 🔥
Подробнее
Балансировщик нагрузки для облака
  • Перенаправляет трафик между локациями в разных городах.
  • Распределяет нагрузку между серверами.
Популярно 🔥
от 1 271,18
₽/мес.
Подробнее
Отказоустойчивый балансировщик нагрузки
  • Распределяет пользовательские запросы между локациями в разных городах.
  • Развернут на физических серверах для максимальной производительности.
от 4 700
₽/мес.
Подробнее
CDN
  • Ускоряет загрузку статического контента со стороны пользователей.
  • Помогает снизить нагрузку на собственные серверы.
от 500
₽/мес.
Подробнее
DNS
  • Хранит домены и информацию о них.
  • Преобразует доменные имена сайтов в IP-адреса.
Подробнее
Межсетевой экран
  • Обеспечивает сохранность данных и безопасный удаленный доступ.
  • Защищает от кибератак и утечек информации.
от 10 000
₽/мес.
Подробнее

Защититься от угроз

Снизьте риск недоступности информационных систем и предотвратите потерю клиентов.

Защита от DDoS-атак
  • Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети.
  • Фильтрует атаки на уровне приложений L7, а также ускоряет загрузку сайта для пользователей.
от 2 600
₽/мес.
Подробнее
Защита приложения (WAF)
  • Анализирует трафик и фильтрует подозрительный.
  • Предотвращает целевые атаки.
Популярно 🔥
от 36 000
₽/мес.
Подробнее

Арендуйте серверы Selectel и разместите их в выделенной стойке

Оставьте заявку, мы свяжемся с вами в течение рабочего дня и подберем лучшее решение.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555-06-75 или почте sales@selectel.ru

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