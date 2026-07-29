Серверы в выделенной стойке

Арендуйте cерверы Selectel произвольной конфигурации и разместите их в отдельной выделенной стойке вместе с другой инфраструктурой. Подключите сетевое оборудование и организуйте сетевую связность индивидуально под ваш проект. Если нужно — мы передадим вам управление, чтобы вы могли самостоятельно настраивать маршрутизацию, фильтрацию трафика и сетевые политики.