Для клиентов с особыми требованиями к инфраструктуре
Разместить собственное оборудование
Вместе с серверами произвольной конфигурации, которые вы арендуете в Selectel, установите в стойку свои серверы, а также дополнительное оборудование — коммутатор, межсетевые экраны, системы хранения данных (СХД).
Настроить нестандартное подключение
Свяжите всю инфраструктуру в соответствии с требованиями вашего проекта. Например, настройте прямые подключения между серверами, СХД, межсетевыми экранами и другими устройствами. Это повысит производительность и безопасность данных.
Самостоятельно управлять оборудованием
Управляйте своими серверами и сетевым оборудованием без нашего участия: направляйте трафик, настраивайте правила межсетевых экранов, раздавайте доступы в соответствии с вашей политикой безопасности.
Сколько стоит выделенная стойка для оборудования
Цена складывается из стоимости аренды выделенных серверов произвольной конфигурации и дополнительных услуг, которые вы подключаете — сетевого оборудования, СХД, средств безопасности. Если у вас есть собственные серверы, вы также платите за аренду места под них в нашем дата-центре. Оставьте заявку и наши специалисты свяжутся с вами, чтобы ответить на вопросы и сориентировать по стоимости.
Как разместить серверы в выделенной стойке
Оставьте заявку
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Обсудим детали
Поможем выбрать подходящую под проект инфраструктуру и рассчитаем ее стоимость.
Будем на связи 24/7
Специалисты нашей технической поддержки ответят на вопросы, связанные с работой инфраструктуры. Среднее время ответа — 15 минут.