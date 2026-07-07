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Сеть доставки контента (CDN)

Сеть доставки контента (CDN)
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Как работает CDN Selectel

Ускорение доставки контента

Серверы расположены ближе к пользователю, что сокращает время загрузки контента.

Ускорение доставки контента

Серверы расположены ближе к пользователю, что сокращает время загрузки контента.

Ускорение доставки контента

Серверы расположены ближе к пользователю, что сокращает время загрузки контента.

Ускорение доставки контента

Серверы расположены ближе к пользователю, что сокращает время загрузки контента.

Ускорение доставки контента

Серверы расположены ближе к пользователю, что сокращает время загрузки контента.

Технические преимущества

Протоколы
  • HTTP/2,
  • TLS 1.3 с поддержкой 0-RTT,
  • IPv6,
  • HESP.
Гибкое управление
  • API,
  • оптимизация контента,
  • шилдинг источника,
  • сырые логи,
  • сжатие Gzip,
  • сжатие Brotli.
Безопасность
  • бесплатный Let’s Encrypt,
  • несколько SSL-сертификатов на один IP-адрес (SNI),
  • временные ссылки на контент,
  • ограничения доступа по домену или IP-адресу,
  • CORS-заголовки,
  • принудительный редирект на HTTPS.

Как подключить CDN

  • Быстрый старт

    Выберите провайдера и создайте ресурс

  • Автоматический выпуск Let’s Encrypt

    Сертификат выпускается при создании ресурса и обновляется автоматически.

  • Данные о расходах

    Следите за количеством потребляемого трафика и его ценой.

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