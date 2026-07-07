Сеть доставки контента (CDN)

Как работает CDN Selectel
Ускорение доставки контента
Серверы расположены ближе к пользователю, что сокращает время загрузки контента.
Ускорение доставки контента
Серверы расположены ближе к пользователю, что сокращает время загрузки контента.
Ускорение доставки контента
Серверы расположены ближе к пользователю, что сокращает время загрузки контента.
Ускорение доставки контента
Серверы расположены ближе к пользователю, что сокращает время загрузки контента.
Ускорение доставки контента
Серверы расположены ближе к пользователю, что сокращает время загрузки контента.
Технические преимущества
Протоколы
- HTTP/2,
- TLS 1.3 с поддержкой 0-RTT,
- IPv6,
- HESP.
Гибкое управление
- API,
- оптимизация контента,
- шилдинг источника,
- сырые логи,
- сжатие Gzip,
- сжатие Brotli.
Безопасность
- бесплатный Let’s Encrypt,
- несколько SSL-сертификатов на один IP-адрес (SNI),
- временные ссылки на контент,
- ограничения доступа по домену или IP-адресу,
- CORS-заголовки,
- принудительный редирект на HTTPS.
Как подключить CDN
- Быстрый старт
Выберите провайдера и создайте ресурс
- Автоматический выпуск Let’s Encrypt
Сертификат выпускается при создании ресурса и обновляется автоматически.
- Данные о расходах
Следите за количеством потребляемого трафика и его ценой.