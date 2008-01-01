Эксплуатация дата-центра

Инженер в команду сборки

Москва
Сменный
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Москва
Сменный

Основные задачи

  • Сборка серверов
  • Получение и учёт оборудования
  • Ремонт: плановый и не очень
  • Поддержание складов и ЗИПов
  • Тестирование оборудования
  • Поиск и решение железячных проблем

Мы ожидаем

  • Опыт работы с серверным и сетевым оборудованием
  • Опыт установки ОС Linux, знание командной строки
  • Опыт настройки аппаратных и программных RAID-массивов
  • Понимание принципов работы компьютерных сетей

Про условия

  • Официальное оформление, белая зарплата
  • График работы на период испытательного срока: пятидневная рабочая неделя
  • График работы после испытательного срока: сменный график, 2/2
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Премии по результатам работы

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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