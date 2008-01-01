Младший специалист АХО

Административно-хозяйственный отдел в Selectel - это про уют и комфорт в офисе.

Если вы любите порядок и чистоту во всем, внимательны к мелочам, готовы оперативно прийти на помощь, то смело откликайтесь и присоединяйтесь к нашей команде