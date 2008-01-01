Младший специалист АХО

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Административно-хозяйственный отдел в Selectel - это про уют и комфорт в офисе.
Если вы любите порядок и чистоту во всем, внимательны к мелочам, готовы оперативно прийти на помощь, то смело откликайтесь и присоединяйтесь к нашей команде
Санкт-Петербург
Фиксированный
Основные задачи
- Размещение продуктов (кофе, чай, сладости, нарезка лимонов и имбиря) и одноразовой посуды на кофе-поинтах
- Ежедневное поддержание чистоты и обслуживание кофемашин, пурифайеров и кулеров в офисах, взаимодействие с подрядчиками в случае поломки
- Контроль чистоты на кофе-поинтах и в офисных пространствах
- Отслеживание наличия продуктов, посуды, хозяйственных товаров и их своевременный заказ
- Приемка товаров и поддержание порядка на складе хранения продуктов
- Работа с первичной документацией (заведение счетов в оплату, своевременное предоставление закрывающих документов)
- Помощь сотрудникам в решении текущих вопросов, связанных с деятельностью отдела, оперативная обратная связь во внутренних чатах компании
Мы ожидаем
- Умение работать в команде
- Стрессоустойчивость
- Клиентоориентированность и доброжелательность
- Способность работать в режиме многозадачности
- Умение работать с первичной бухгалтерской документацией
- Базовые навыки работы с Excel и Google Docs
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата и годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- График работы: 5-дневная рабочая неделя, с 08.00 до 17.00
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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