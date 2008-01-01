Back office

Младший специалист АХО

Административно-хозяйственный отдел в Selectel - это про уют и комфорт в офисе.

Если вы любите порядок и чистоту во всем, внимательны к мелочам, готовы оперативно прийти на помощь, то смело откликайтесь и присоединяйтесь к нашей команде

Санкт-Петербург
Фиксированный
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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
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Административно-хозяйственный отдел в Selectel - это про уют и комфорт в офисе.

Если вы любите порядок и чистоту во всем, внимательны к мелочам, готовы оперативно прийти на помощь, то смело откликайтесь и присоединяйтесь к нашей команде

Санкт-Петербург
Фиксированный

Основные задачи

  • Размещение продуктов (кофе, чай, сладости, нарезка лимонов и имбиря) и одноразовой посуды на кофе-поинтах 
  • Ежедневное поддержание чистоты и обслуживание кофемашин, пурифайеров и кулеров в офисах, взаимодействие с подрядчиками в случае поломки
  • Контроль чистоты на кофе-поинтах и в офисных пространствах
  • Отслеживание наличия продуктов, посуды, хозяйственных товаров и их своевременный заказ
  • Приемка товаров и поддержание порядка на складе хранения продуктов
  • Работа с первичной документацией (заведение счетов в оплату, своевременное предоставление закрывающих документов)
  • Помощь сотрудникам в решении текущих вопросов, связанных с деятельностью отдела, оперативная обратная связь во внутренних чатах компании

Мы ожидаем

  • Умение работать в команде
  • Стрессоустойчивость
  • Клиентоориентированность и доброжелательность
  • Способность работать в режиме многозадачности
  • Умение работать с первичной бухгалтерской документацией
  • Базовые навыки работы с Excel и Google Docs

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата и годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • График работы: 5-дневная рабочая неделя, с 08.00 до 17.00

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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