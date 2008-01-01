Дежурный сетевой администратор

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Санкт-Петербург
Сменный
Основные задачи
- Анализ событий сетевого мониторинга и оперативное реагирование на сетевые инциденты, их анализ и предупреждение
- Взаимодействие внутри отдела и с другими подразделениями для оповещения об инцидентах, эскалации решения проблем, консультирования, информирования и обмена знаниями
- Работа с обращениями клиентов, в том числе повышенной сложности
- Ведение документации по используемым решениям в сети и по иным задачам сетевого отдела
- Работа с сетевым оборудованием разных вендоров (Juniper, Huawei, H3C и других)
- Конфигурирование и траблшутинг различных сетевых протоколов и технологий (MLAG, stack, OSPF, IS-IS, BGP, MPLS, L3VPN, VXLAN/EVPN и др.)
Мы ожидаем
- Понимание принципов работы протоколов динамической маршрутизации и опыт и их конфигурирования
- Опыт работы с сетевыми технологиями второго уровня (резервирование, защита от петель)
- Навыки работы с CLI сетевого оборудования разных вендоров
- Интерес к изучению сетевых технологий
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- График 2/2 (с 9:00-21:00) без ночных дежурств
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Современный офис в Санкт-Петербурге в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса