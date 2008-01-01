Сети

Дежурный сетевой администратор

Санкт-Петербург
Сменный
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Санкт-Петербург
Сменный

Основные задачи

  • Анализ событий сетевого мониторинга и оперативное реагирование на сетевые инциденты, их анализ и предупреждение
  • Взаимодействие внутри отдела и с другими подразделениями для оповещения об инцидентах, эскалации решения проблем, консультирования, информирования и обмена знаниями
  • Работа с обращениями клиентов, в том числе повышенной сложности
  • Ведение документации по используемым решениям в сети и по иным задачам сетевого отдела
  • Работа с сетевым оборудованием разных вендоров (Juniper, Huawei, H3C и других)
  • Конфигурирование и траблшутинг различных сетевых протоколов и технологий (MLAG, stack, OSPF, IS-IS, BGP, MPLS, L3VPN, VXLAN/EVPN и др.)

Мы ожидаем

  • Понимание принципов работы протоколов динамической маршрутизации и опыт и их конфигурирования
  • Опыт работы с сетевыми технологиями второго уровня (резервирование, защита от петель)
  • Навыки работы с CLI сетевого оборудования разных вендоров
  • Интерес к изучению сетевых технологий

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • График 2/2 (с 9:00-21:00) без ночных дежурств
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Современный офис в Санкт-Петербурге в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на HeadHunter.