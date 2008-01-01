Руководитель отдела слаботочных систем

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Санкт-Петербург
Фиксированный
Основные задачи
- Контроль по выполнению следующих видов работ : обслуживание систем видеонаблюдения в дата-центрах и зданиях Общества;
- Обслуживание систем пожарной сигнализации и пожаротушения в дата-центрах и зданиях Общества;
- Обслуживание системы контроля и учета доступа в дата-центрах и зданиях Общества.
- Ведение базы данных пропусков работников Общества.
- Поддержание работоспособности и модернизация программного обеспечения СКУД и видеонаблюдения, серверного оборудования для этих систем.
- Взаимодействие с Госорганами (МЧС, Водоканал, Мосводоканал)
- Управление развитием слаботочных систем в наших дата-центрах (Пожаротушение, СКУД, Видеонаблюдение, Пожарная Сигнализация, структурированные кабельные системы).
- Составление технических заданий на проектирование, монтаж слаботочных систем, систем пожаротушения, систем видеонаблюдения, систем СКУД, пожарной сигнализации, систем автоматизации и диспетчеризации.
Контроль работ подрядных организаций, приемка строительно-монтажных работ.
- Проведение отбора подрядных организаций.
Мы ожидаем
- Знание действующих строительных норм и правил в области слаботочных систем; устройства и принцип работы систем СКУД, видеонаблюдения, пожарной сигнализации и пожаротушения; топологии и принципы работы компьютерных сетей; правила устройства электроустановок (ПУЭ); правила оформления проектной, рабочей документации
- Навыки ведения переговоров, знать деловую этику;
- Развитые коммуникативные навыки, организаторские способности;
- Способность быстро и самостоятельно обучаться;
- Коммуникабельность, способность работать в коллективе, аккуратность и внимательность к деталям;
Знание систем/программ
- AutoCAD, MS Office, Parsec, MS Visio, Hikvision, Работа с системами avreg, Macroscope, Болид, Роса, Roxton
Про условия
- Официальное оформление
- Белая заработная плата
- График работы 5/2 с 9.30 до 18.30
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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