Эксплуатация дата-центра

Руководитель отдела слаботочных систем

Санкт-Петербург
Фиксированный
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Санкт-Петербург
Фиксированный

Основные задачи

  • Контроль по выполнению следующих видов работ : обслуживание систем видеонаблюдения в дата-центрах и зданиях Общества;
  • Обслуживание систем пожарной сигнализации и пожаротушения в дата-центрах и зданиях Общества;
  • Обслуживание системы контроля и учета доступа в дата-центрах и зданиях Общества.
  • Ведение базы данных пропусков работников Общества.
  • Поддержание работоспособности и модернизация программного обеспечения СКУД и видеонаблюдения, серверного оборудования для этих систем.
  • Взаимодействие с Госорганами (МЧС, Водоканал, Мосводоканал)
  • Управление развитием слаботочных систем в наших дата-центрах (Пожаротушение, СКУД, Видеонаблюдение, Пожарная Сигнализация, структурированные кабельные системы).
  • Составление технических заданий на проектирование, монтаж слаботочных систем, систем пожаротушения, систем видеонаблюдения, систем СКУД, пожарной сигнализации, систем автоматизации и диспетчеризации.

Контроль работ подрядных организаций, приемка строительно-монтажных работ.

  • Проведение отбора подрядных организаций.

Мы ожидаем

  • Знание действующих строительных норм и правил в области слаботочных систем; устройства и принцип работы систем СКУД, видеонаблюдения, пожарной сигнализации и пожаротушения; топологии и принципы работы компьютерных сетей; правила устройства электроустановок (ПУЭ); правила оформления проектной, рабочей документации
  •  Навыки ведения переговоров, знать деловую этику;
  • Развитые коммуникативные навыки, организаторские способности;
  • Способность быстро и самостоятельно обучаться;
  • Коммуникабельность, способность работать в коллективе, аккуратность и внимательность к деталям;

Знание систем/программ

  • AutoCAD, MS Office, Parsec, MS Visio, Hikvision, Работа с системами avreg, Macroscope, Болид, Роса, Roxton

Про условия

  • Официальное оформление
  • Белая заработная плата
  • График работы 5/2 с 9.30 до 18.30
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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