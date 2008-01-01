Заместитель технического директора

Технический департамент Селектел - это подразделение внутри компании, отвечающее за развитие и эксплуатацию следующих направлений: Сеть для всех продуктов компании (интернет-связность, внутренняя связность между ДЦ, взаимодействие с регуляторами, взаимодействие с продуктовыми направлениями в компании) Офисная сеть и внутренние IT-системы (сеть внутри офисов, офисная техника, информационные системы, используемые в работе компании) Информационная безопасность компании Архитектурные решения компании для клиентов и внутри продуктов компании Работу с внешними и внутренними техническими проектами