Управление продуктами

Заместитель технического директора

Технический департамент Селектел - это подразделение внутри компании, отвечающее за развитие и эксплуатацию следующих направлений: Сеть для всех продуктов компании (интернет-связность, внутренняя связность между ДЦ, взаимодействие с регуляторами, взаимодействие с продуктовыми направлениями в компании) Офисная сеть и внутренние IT-системы (сеть внутри офисов, офисная техника, информационные системы, используемые в работе компании) Информационная безопасность компании Архитектурные решения компании для клиентов и внутри продуктов компании Работу с внешними и внутренними техническими проектами
Санкт-Петербург
Гибкий
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Технический департамент Селектел - это подразделение внутри компании, отвечающее за развитие и эксплуатацию следующих направлений: Сеть для всех продуктов компании (интернет-связность, внутренняя связность между ДЦ, взаимодействие с регуляторами, взаимодействие с продуктовыми направлениями в компании) Офисная сеть и внутренние IT-системы (сеть внутри офисов, офисная техника, информационные системы, используемые в работе компании) Информационная безопасность компании Архитектурные решения компании для клиентов и внутри продуктов компании Работу с внешними и внутренними техническими проектами
Санкт-Петербург
Гибкий

Основные задачи

  • Управление операционными вопросами технического департамента
  • Целеполагание и планирование: постановка целей и стратегии команд, составление Roadmap, проведение фасилитаций Управление командами технического департамента: планирование найма, ФОТ
  • Проведение регулярных performance review
  • Ведение синков с другими департаментами для достижения поставленных целей и результатов
  • Взаимодействие с государственными органами в областях регуляторики и лицензирования деятельности

Мы ожидаем

  • Высшее образование
  • Опыт работы в IT-компаниях свыше 5 лет на руководящих должностях с коллективами от 50 человек
  • Опыт работы в телекоммуникационной сфере, системном интеграторе или в облачном провайдере
  • Опыт управления проектами продолжительностью около 2 лет

Знание систем/программ

  • Регуляторика в области связи
  • Опыт общения с RIR (RIPE), знание регламентов и принципов
  • Знание ITIL, ITSM, Agile, Scrum и других техник и методологий

Будет плюсом

  • Знание рынка телекоммуникационного и серверного оборудования
  • Опыт системного администрирования серверных и телекоммуникационных систем
  • Опыт архитектурного проектирования IT-систем
  • Опыт взаимодействия с клиентами по техническим вопросам

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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