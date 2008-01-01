Заместитель технического директора

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Технический департамент Селектел - это подразделение внутри компании, отвечающее за развитие и эксплуатацию следующих направлений: Сеть для всех продуктов компании (интернет-связность, внутренняя связность между ДЦ, взаимодействие с регуляторами, взаимодействие с продуктовыми направлениями в компании) Офисная сеть и внутренние IT-системы (сеть внутри офисов, офисная техника, информационные системы, используемые в работе компании) Информационная безопасность компании Архитектурные решения компании для клиентов и внутри продуктов компании Работу с внешними и внутренними техническими проектами
Санкт-Петербург
Гибкий
Основные задачи
- Управление операционными вопросами технического департамента
- Целеполагание и планирование: постановка целей и стратегии команд, составление Roadmap, проведение фасилитаций Управление командами технического департамента: планирование найма, ФОТ
- Проведение регулярных performance review
- Ведение синков с другими департаментами для достижения поставленных целей и результатов
- Взаимодействие с государственными органами в областях регуляторики и лицензирования деятельности
Мы ожидаем
- Высшее образование
- Опыт работы в IT-компаниях свыше 5 лет на руководящих должностях с коллективами от 50 человек
- Опыт работы в телекоммуникационной сфере, системном интеграторе или в облачном провайдере
- Опыт управления проектами продолжительностью около 2 лет
Знание систем/программ
- Регуляторика в области связи
- Опыт общения с RIR (RIPE), знание регламентов и принципов
- Знание ITIL, ITSM, Agile, Scrum и других техник и методологий
Будет плюсом
- Знание рынка телекоммуникационного и серверного оборудования
- Опыт системного администрирования серверных и телекоммуникационных систем
- Опыт архитектурного проектирования IT-систем
- Опыт взаимодействия с клиентами по техническим вопросам
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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