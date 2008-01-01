Менеджер проектов/продуктов ("Корпоративный портал")

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Санкт-Петербург
Гибкий
Основные задачи
- Собирать требования у внутренних заказчиков и превращать это в концепты решений
- Формировать и приоритизировать бэклог продуктов
- Составлять дорожную карту развития внутренних цифровых продуктов
- Плотно сотрудничать с командой разработки: проводить регулярные встречи по продуктам, координировать межкомандные взаимодействия
- Плотно сотрудничать с HR-департаментом
Мы ожидаем
- Опыт работы на аналогичной позиции (желательно в HRTech)
- Опыт запуска и развития продуктов или отдельных фичей IT продуктов
- Системный подход, умение хорошо структурировать и доносить информацию
- Способность смотреть на продукт глазами того, для кого мы что-то делаем
- Развитые аналитические способности
- Проактивность, инициативность и стратегическое видение
- Отличные коммуникативные навыки и умение вести переговоры
- Опыт в управлении полным жизненным циклом продукта от концепции до запуска и оптимизации
- Опыт исследований пользовательского опыта (JTBD, CustDev, CJM, юзабилити тесты и другое)
- Понимание HR процессов
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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