Администратор внутренних систем

Присоединяйтесь к Команде поддержки и разработки внутренних систем в Selectel! В зоне нашей ответственности все общие внутренние системы компании. Те, которые помогают нашим сотрудникам выполнять свою работу максимально быстро и качественно! Мы занимаемся как поддержкой и улучшением, так и разработкой собственных информационных систем.

Мы ждем человека, который понимает, что такое Linux, и как к нему подступиться. Не пугается таких слов как iptables и RAID. Знает, что такое СКУД и видеонаблюдение. Умеет и любит автоматизировать процессы. Помимо этого мы предоставляем возможности для профессионального роста и всегда рады помочь!