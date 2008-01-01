Системное администрирование

Администратор внутренних систем

Присоединяйтесь к Команде поддержки и разработки внутренних систем в Selectel! В зоне нашей ответственности все общие внутренние системы компании. Те, которые помогают нашим сотрудникам выполнять свою работу максимально быстро и качественно! Мы занимаемся как поддержкой и улучшением, так и разработкой собственных информационных систем.

Мы ждем человека, который понимает, что такое Linux, и как к нему подступиться. Не пугается таких слов как iptables и RAID. Знает, что такое СКУД и видеонаблюдение. Умеет и любит автоматизировать процессы. Помимо этого мы предоставляем возможности для профессионального роста и всегда рады помочь!

Санкт-Петербург
Гибкий
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Присоединяйтесь к Команде поддержки и разработки внутренних систем в Selectel! В зоне нашей ответственности все общие внутренние системы компании. Те, которые помогают нашим сотрудникам выполнять свою работу максимально быстро и качественно! Мы занимаемся как поддержкой и улучшением, так и разработкой собственных информационных систем.

Мы ждем человека, который понимает, что такое Linux, и как к нему подступиться. Не пугается таких слов как iptables и RAID. Знает, что такое СКУД и видеонаблюдение. Умеет и любит автоматизировать процессы. Помимо этого мы предоставляем возможности для профессионального роста и всегда рады помочь!

Санкт-Петербург
Гибкий

Основные задачи

  • Поддерживать внутренние системы компании (станции мониторинга, СКУД, видеонаблюдение, АСТУЕ и АСКУЭ, WEB-сервисы)
  • Заниматься интеграцией различных внутренних сервисов
  • Обслуживать и оптимизировать инфраструктуру отдела (серверы и виртуальные машины)
  • Составлять ТЗ на интеграцию сторонних сервисов в имеющуюся инфраструктуру
  • Составлять документацию по продуктам и процессам

Мы ожидаем

  • Опыт работы в ИТ не менее 3-5 лет
  • Понимание Linux и, желательно, Windows на уровне администрирования сервисов
  • Опыт работы с СУБД на уровне системного администрирования и стандартных запросов (PostgreSQL, MySQL)
  • Опыт работы с системами мониторинга

Будет плюсом

  • Наличие опыта работы с Git
  • Опыт работы с корпоративными SaaS на уровне администратора (Atlassian, Microsoft, Google, Salesforce и других)
  • Навыки разработки на Python/Java или других языках

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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