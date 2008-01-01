Стажер UX/UI-дизайнер

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Санкт-Петербург
Гибкий
Основные задачи
- Исследовать аудиторию и конкурентные продукты
- Проектировать интерфейс продукта в рамках существующей дизайн-системы
- Вести документацию по исследованиям и интерфейсу продукта
- Проводить интервью с клиентами
- Активно коммуницировать с разработчиками и тестировщиками на всех стадиях разработки
- Много разбираться с техническими деталями: как работают мобильные устройства, что такое клиент-серверная архитектура приложений, как разрабатывать и тестировать ПО
Мы ожидаем
- Готовность исследовать и разбираться в технически сложных штуках
- Умения в Figma, дизайн-системы и компонентный подход
- Готовность презентовать свои учебные или коммерческие кейсы из портфолио
- Желание быстро развиваться и учиться (а ментор тебе в этом поможет!)
Будет плюсом
- Опыт проектирования мобильного приложения
- Понимание процессов мобильной разработки
- Опыт разработки технически сложных продуктов
- Умение читать REST API
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- ДМС со стоматологией
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса