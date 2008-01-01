Стажировки и практики

Стажер UX/UI-дизайнер

Санкт-Петербург
Гибкий
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Санкт-Петербург
Гибкий

Основные задачи

  • Исследовать аудиторию и конкурентные продукты
  • Проектировать интерфейс продукта в рамках существующей дизайн-системы
  • Вести документацию по исследованиям и интерфейсу продукта
  • Проводить интервью с клиентами
  • Активно коммуницировать с разработчиками и тестировщиками на всех стадиях разработки
  • Много разбираться с техническими деталями: как работают мобильные устройства, что такое клиент-серверная архитектура приложений, как разрабатывать и тестировать ПО

Мы ожидаем

  • Готовность исследовать и разбираться в технически сложных штуках
  • Умения в Figma, дизайн-системы и компонентный подход
  • Готовность презентовать свои учебные или коммерческие кейсы из портфолио
  • Желание быстро развиваться и учиться (а ментор тебе в этом поможет!)

Будет плюсом

  • Опыт проектирования мобильного приложения
  • Понимание процессов мобильной разработки
  • Опыт разработки технически сложных продуктов
  • Умение читать REST API

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • ДМС со стоматологией
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на HeadHunter.