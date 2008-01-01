Ведущий инженер направления проектов по электроснабжению (Москва)

Подписаться
В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Москва
Гибкий
Основные задачи
- Подготовка материалов для участия в тендерных процедурах на торговых площадках.
- Подготовка данных для заключения договоров (контрактов) с подрядными организациями на оказание инженерно-консультационных услуг, выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и других работ, связанных со строительством и эксплуатации объектов.
- Организация работ и эффективного взаимодействия с подрядчиками по строительным и инфраструктурным работам (контроль хода проектов и соблюдение сроков реализации проектов);
- Согласование всех изменений и отклонений по проекту внутри компании и с оформлением необходимых соглашений с подрядчиком;
- Контроль за своевременным исполнением распоряжений, приказов и поручений руководства компании;
- Проведение переговоров и совещаний с участниками проекта.
- Взаимодействие со смежными отделами. Урегулирование разногласий с подрядными организациями.
- Разработка графиков реализации проектов. Отслеживание отклонений от плана-графика, анализ возможного влияния отклонений на реализацию проектов
- Оформление документов в электронной системе учета и контроля применяемой в компании (заявка на расходование, планируемые расходы, бюджет проекта);
- Взаимодействие с сетевыми, сбытовыми организациями.
- Проверка представленных актов выполненных объемов СМР на предмет их фактического выполнения и соответствия рабочей документации. Анализ исполнительной документации (журналы, акты), подготовка замечаний, контроль их отработки.
- Формирование еженедельной и ежемесячной отчетности о ходе реализации проектов.
Мы ожидаем
- Высшее техническое образование (электроснабжение).
- Опыт работы от 3 лет в организациях, связанных с СМР и эксплуатации инженерных сетей на стороне Заказчика.
- Знание нормативно-технической документации (СП, СНИП, ГОСТ, ТУ), технологии строительства внутренних инженерных систем.
- Опыт в реализации внешнего электроснабжения до 35кВ.
- Опыт в реализации проектов по гарантийному электроснабжению.
- Опыт в реализации проектов бесперебойного питания.
- Опыт взаимодействия с системами холодоснабжения, вентиляции.
- Понимание этапов проектирования, монтажа и пусконаладочных работ, комплектности исполнительной документации.
Знание систем/программ
- Уверенное владение MS Office, AutoCad, Revit.
- Официальное оформление
- Белая заработная плата
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Современный офис на ст. метро Октябрьское поле
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
Про условия
Про здоровье и спорт
Про развитие
Про досуг
*пока что только для питерского офиса
Похожие вакансииСмотреть все
Эксплуатация дата-центраСмотреть все
Сервисный инженер-электрик в отдел сервиса
МоскваЭксплуатация дата-центра
Ведущий инженер направления проектов ОВиК (Москва)
Москва