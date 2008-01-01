Эксплуатация дата-центра

Ведущий инженер направления проектов по электроснабжению (Москва)

Москва
Гибкий
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Москва
Гибкий

Основные задачи

  • Подготовка материалов для участия в тендерных процедурах на торговых площадках.
  • Подготовка данных для заключения договоров (контрактов) с подрядными организациями на оказание инженерно-консультационных услуг, выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и других работ, связанных со строительством и эксплуатации объектов.
  • Организация работ и эффективного взаимодействия с подрядчиками по строительным и инфраструктурным работам (контроль хода проектов и соблюдение сроков реализации проектов);
  • Согласование всех изменений и отклонений по проекту внутри компании и с оформлением необходимых соглашений с подрядчиком;
  • Контроль за своевременным исполнением распоряжений, приказов и поручений руководства компании;
  • Проведение переговоров и совещаний с участниками проекта.
  • Взаимодействие со смежными отделами. Урегулирование разногласий с подрядными организациями.
  • Разработка графиков реализации проектов. Отслеживание отклонений от плана-графика, анализ возможного влияния отклонений на реализацию проектов
  • Оформление документов в электронной системе учета и контроля применяемой в компании (заявка на расходование, планируемые расходы, бюджет проекта);
  • Взаимодействие с сетевыми, сбытовыми организациями.
  • Проверка представленных актов выполненных объемов СМР на предмет их фактического выполнения и соответствия рабочей документации. Анализ исполнительной документации (журналы, акты), подготовка замечаний, контроль их отработки.
  • Формирование еженедельной и ежемесячной отчетности о ходе реализации проектов.

Мы ожидаем

  • Высшее техническое образование (электроснабжение).
  • Опыт работы от 3 лет в организациях, связанных с СМР и эксплуатации инженерных сетей на стороне Заказчика.
  • Знание нормативно-технической документации (СП, СНИП, ГОСТ, ТУ), технологии строительства внутренних инженерных систем.
  • Опыт в реализации внешнего электроснабжения до 35кВ.
  • Опыт в реализации проектов по гарантийному электроснабжению.
  • Опыт в реализации проектов бесперебойного питания.
  • Опыт взаимодействия с системами холодоснабжения, вентиляции.
  • Понимание этапов проектирования, монтажа и пусконаладочных работ, комплектности исполнительной документации.

Знание систем/программ

  • Уверенное владение MS Office, AutoCad, Revit.

      • Про условия

      • Официальное оформление
      • Белая заработная плата
      • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
      • Бесплатные обеды и кофе-брейки
      • Современный офис на ст. метро Октябрьское поле

      Про здоровье и спорт

      • Ежемесячная надбавка за некурение
      • ДМС + стоматология + офисный врач*
      • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
      • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
      • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
      • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
      • Офисный душ*

      Про развитие

      • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
      • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
      • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
      • Онлайн-библиотека Alpina Digital

      Про досуг

      • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
      • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
      • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

      *пока что только для питерского офиса

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