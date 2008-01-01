UX

Проектировщик интерфейсов в команду Managed Kubernetes

Managed Kuberntes - новый и динамично развивающийся продукт не только в компании Selectel, но и во всем мире. Мы работаем над созданием лучшего в России решения для клиентов, кто разрабатывает свои Cloud Native сервисы.

Нашим продуктом пользуются как внешние компании (финтех, FMSG, e-commerce) так и другие команды внутри Selectel. Большинство новых PaaS-продуктов компании используют Managed Kubernetes в качестве инфраструктуры, предлагая на базе нашего продукта собственные решения для клиентов.
Новый проектировщик будет участвовать в развитии существующего продукта, а также в разработке новых продуктов.

В команде:
→ 2 менеджера продуктов
→ 2 фронтенд инженера
→ 2 QA
→ команда DevOps инженеров и 2 команды Backend разработки

Санкт-Петербург / Удаленно
Фиксированный
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Managed Kuberntes - новый и динамично развивающийся продукт не только в компании Selectel, но и во всем мире. Мы работаем над созданием лучшего в России решения для клиентов, кто разрабатывает свои Cloud Native сервисы.

Нашим продуктом пользуются как внешние компании (финтех, FMSG, e-commerce) так и другие команды внутри Selectel. Большинство новых PaaS-продуктов компании используют Managed Kubernetes в качестве инфраструктуры, предлагая на базе нашего продукта собственные решения для клиентов.
Новый проектировщик будет участвовать в развитии существующего продукта, а также в разработке новых продуктов.

В команде:
→ 2 менеджера продуктов
→ 2 фронтенд инженера
→ 2 QA
→ команда DevOps инженеров и 2 команды Backend разработки

Санкт-Петербург / Удаленно
Фиксированный

Основные задачи

  • Много говорить с людьми: вникать в контекст, уточнять условия использования продукта, понимать задачи, определять цели
  • Собирать бизнес-требования и технические ограничения
  • Разбираться в сложной предметной области
  • Выдвигать и проверять гипотезы, собирать инсайты
  • Проводить качественные и количественные исследования
  • Формировать и отслеживать метрики успешности
  • Проектировать пользовательский интерфейс для веб-продукта
  • Анализировать результаты работы и итеративно развивать продукт

Мы ожидаем

  • Умеете выстраивать эффективные отношения с коллегами и понимаете, о чем говорят разработчики на кофе-поинте
  • Умеете разрешать противоречия, принимать обратную связь
  • Понимаете разницу между делать и сделать
  • Обладаете высокой письменной культурой
  • Имеете опыт проведения качественных и количественных исследований
  • Понимаете, что интерфейс — зло
  • Практикуете человеко-ориентированный подход при разработке систем и точно знаете, что это такое
  • Владеете инструментами составления персон и пользовательских историй
  • Знаете как работают и обмениваются информацией современные веб-интерфейсы
  • Имеете опыт работы от двух лет в роли проектировщика интерфейсов

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премию по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на HeadHunter.