Проектировщик интерфейсов в команду Managed Kubernetes

Managed Kuberntes - новый и динамично развивающийся продукт не только в компании Selectel, но и во всем мире. Мы работаем над созданием лучшего в России решения для клиентов, кто разрабатывает свои Cloud Native сервисы.
Нашим продуктом пользуются как внешние компании (финтех, FMSG, e-commerce) так и другие команды внутри Selectel. Большинство новых PaaS-продуктов компании используют Managed Kubernetes в качестве инфраструктуры, предлагая на базе нашего продукта собственные решения для клиентов.
Новый проектировщик будет участвовать в развитии существующего продукта, а также в разработке новых продуктов.
В команде:
→ 2 менеджера продуктов
→ 2 фронтенд инженера
→ 2 QA
→ команда DevOps инженеров и 2 команды Backend разработки
Основные задачи
- Много говорить с людьми: вникать в контекст, уточнять условия использования продукта, понимать задачи, определять цели
- Собирать бизнес-требования и технические ограничения
- Разбираться в сложной предметной области
- Выдвигать и проверять гипотезы, собирать инсайты
- Проводить качественные и количественные исследования
- Формировать и отслеживать метрики успешности
- Проектировать пользовательский интерфейс для веб-продукта
- Анализировать результаты работы и итеративно развивать продукт
Мы ожидаем
- Умеете выстраивать эффективные отношения с коллегами и понимаете, о чем говорят разработчики на кофе-поинте
- Умеете разрешать противоречия, принимать обратную связь
- Понимаете разницу между делать и сделать
- Обладаете высокой письменной культурой
- Имеете опыт проведения качественных и количественных исследований
- Понимаете, что интерфейс — зло
- Практикуете человеко-ориентированный подход при разработке систем и точно знаете, что это такое
- Владеете инструментами составления персон и пользовательских историй
- Знаете как работают и обмениваются информацией современные веб-интерфейсы
- Имеете опыт работы от двух лет в роли проектировщика интерфейсов
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премию по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса