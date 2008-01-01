Проектировщик интерфейсов в команду Managed Kubernetes

Managed Kuberntes - новый и динамично развивающийся продукт не только в компании Selectel, но и во всем мире. Мы работаем над созданием лучшего в России решения для клиентов, кто разрабатывает свои Cloud Native сервисы.



Нашим продуктом пользуются как внешние компании (финтех, FMSG, e-commerce) так и другие команды внутри Selectel. Большинство новых PaaS-продуктов компании используют Managed Kubernetes в качестве инфраструктуры, предлагая на базе нашего продукта собственные решения для клиентов.

Новый проектировщик будет участвовать в развитии существующего продукта, а также в разработке новых продуктов.



В команде:

→ 2 менеджера продуктов

→ 2 фронтенд инженера

→ 2 QA

→ команда DevOps инженеров и 2 команды Backend разработки